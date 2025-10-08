Quem é Bad Bunny e por que ele está na mira de Donald Trump?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A revista americana Billboard elegeu Bad Bunny como o melhor cantor latino do século XXI. A lista considera o desempenho dos artistas nas paradas musicais entre 1º de janeiro de 2000 e 28 de dezembro de 2024, com base nos rankings Top Latin Albums e Hot Latin Songs. Enquanto isso, ele foi alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que ele foi anunciado como atração no Super Bowl 2026.

O porto-riquenho de 31 anos estreou na Billboard em 2016 e coleciona recordes. Foram 14 músicas em primeiro lugar na Hot Latin Songs e oito álbuns número 1 na Top Latin Albums, além de 89 faixas no Top 10, mais que o dobro de nomes como Enrique Iglesias e Luis Miguel.

Entre 2020 e 2024, ele manteve o título de maior artista latino da Billboard e, em 2022, foi o artista número 1 da plataforma em todas as categorias — um feito inédito para um cantor que interpreta exclusivamente em espanhol.

Recentemente, ele foi anunciado como a atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2026, o que fez com que Trump o criticasse. “Nunca ouvi falar dele. Não sei quem ele é. Acho loucura que o tenham escolhido. É ridículo”, declarou em entrevista ao apresentador conservador Greg Kelly.

Corey Lewandowski, ex-chefe de campanha de Trump e atual funcionário do governo, afirmou em um programa que agentes de imigração estarão presentes no Super Bowl e que pessoas em situação irregular “serão detidas e deportadas”. “É uma vergonha escolher alguém que parece odiar tanto os Estados Unidos para representar o país”, afirmou Lewandowski.

Em resposta, Bad Bunny disse à revista I-D que não odeia os Estados Unidos e que sua ausência recente no país se deve ao medo de batidas do ICE, o órgão de imigração americano. “Houve muitos motivos pelos quais não me apresentei no território continental, e nenhum deles foi por ódio. Amo me conectar com os latinos que vivem nos EUA”, declarou o cantor.

O show no Super Bowl, marcado para 8 de fevereiro de 2026, será a única apresentação do porto-riquenho em solo americano naquele ano. A nova turnê mundial, “DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour”, tem datas confirmadas na América Latina, Europa, Austrália e Japão — mas nenhuma nos Estados Unidos.

Quem é Bad Bunny?

Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, nasceu em Vega Baja, Porto Rico, em 10 de março de 1994. Criado em uma família de classe média, cresceu ouvindo salsa, bolero e merengue — influências que mais tarde se misturariam ao reggaeton e ao trap latino, gêneros nos quais se consagrou.

Seu apelido surgiu na infância, por conta de uma foto vestido de coelho fazendo cara de mau em uma comemoração de Páscoa. Antes da fama, Benito trabalhou em um supermercado e estudou comunicação audiovisual, mas sua verdadeira paixão era compor. Ele começou postando músicas no SoundCloud e chamou a atenção do DJ Luian, que o apresentou à gravadora Hear This Music.

O sucesso veio em 2016 com o hit “Soy Peor”. Desde então, Bad Bunny se tornou ícone da música latina, quebrando estereótipos e trazendo irreverência.

O primeiro álbum, “X 100PRE”, veio em 2018, Depois vieram “YHLQMDLG” (2020) e “El Último Tour del Mundo” (2020), primeiro disco em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200.

Mas foi com “Un Verano Sin Ti” (2022) que Bad Bunny consolidou seu reinado. O álbum foi o mais ouvido do Spotify em 2022 e 2023. A turnê mundial do álbum arrecadou cerca de US$ 435 milhões (R$ 2,3 bilhões), tornando-se a mais lucrativa já feita por um artista latino.

Em 2023, ele lançou “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, um projeto mais introspectivo que também estreou no topo da Billboard 200. Já em 2025, retornou com “DeBÍ TiRAR Más FOToS”, álbum que mistura reggaeton, salsa e ritmos porto-riquenhos e se tornou o maior debut latino do ano no Spotify.

Ativismo e posicionamento político

Além de músico, Bad Bunny é um símbolo cultural. Ele defende abertamente os direitos LGBTQIA+, o feminismo e causas sociais em Porto Rico. Fundou a Good Bunny Foundation, que distribui brinquedos para crianças carentes, e já liderou protestos contra injustiças no país.

Em 2020, foi a um programa de TV usando saia e uma camiseta com os dizeres “Mataram Alexa, não a um homem de saia”, denunciando o assassinato de uma mulher trans. Durante uma entrevista ele defendeu porque canta apenas em espanhol. “Não precisamos mais cantar em inglês para atravessar barreiras”, disse o artista.

O porto-riquenho também se aventurou no cinema. Estreou em “Bullet Train” (2022), ao lado de Brad Pitt, e participou da série “Narcos: México”, interpretando um jovem ligado ao cartel de Tijuana. Chegou a ser escalado para o filme El Muerto, da Marvel, que seria o primeiro protagonizado por um herói latino, mas o projeto foi cancelado em 2023.

