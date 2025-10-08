Billboard elege 100 maiores cantores latinos, com só um brasileiro na lista
Lista da Billboard destaca Bad Bunny como o maior artista latino do século XXI; veja a lista completa
compartilheSIGA
A revista americana Billboard divulgou a lista dos 100 melhores artistas latino-americanos do século XXI, com base no desempenho dos cantores nas paradas musicais entre 1º de janeiro de 2000 e 28 de dezembro de 2024. A seleção leva em conta os resultados obtidos nas tradicionais listas Top Latin Albums e Hot Latin Songs, que classificam os artistas e músicas mais populares da música latina. Só um artista brasileiro está na lista: o mineiro Alexandre Pires.
O grande destaque do ranking é o porto-riquenho Bad Bunny, de 31 anos, coroado como o maior artista latino do século XXI. O cantor domina as paradas desde que estreou na Billboard em 2016 e, segundo a revista, suas conquistas entre 2000 e 2024 incluem 14 músicas em primeiro lugar na Hot Latin Songs e oito álbuns número 1 na Top Latin Albums.
Leia Mais
“O fato de Bad Bunny estar no topo da parada Top Latin Artists of the 21st Century é ainda mais impressionante considerando que ele só apareceu na parada da Billboard em 2016”, escreveu a publicação.
Atualmente, o artista soma 16 músicas e nove álbuns no topo das paradas, além de um recorde histórico de 89 faixas no top 10 da Hot Latin Songs — mais que o dobro de nomes lendários como Enrique Iglesias e Luis Miguel, que aparecem empatados com 39 cada um desde o início do ranking, em 1986.
Além do domínio absoluto nas listas latinas, Bad Bunny também foi o artista número 1 da Billboard em todas as categorias em 2022, e mantém o posto de maior artista latino por cinco anos consecutivos, de 2020 a 2024.
Alexandre Pires é o representante brasileiro
Entre os 100 artistas que mais se destacaram na música latina do século XXI, apenas um é brasileiro: Alexandre Pires, de 49 anos, natural de Uberlândia (MG). O cantor ocupa a 81ª posição do ranking.
Com uma carreira que mistura samba, pagode e música romântica, Alexandre Pires se consolidou internacionalmente ainda nos anos 2000, especialmente com o sucesso do grupo Só Pra Contrariar e sua trajetória solo em espanhol, que o levou às paradas latinas dos Estados Unidos e América Latina.
Top 3 da música latina
O pódio da Billboard é completado por Romeo Santos, em segundo lugar, e Daddy Yankee, em terceiro. “Com uma mistura de elementos de R&B e pop, Romeo Santos desencadeou uma onda cultural na comunidade bachata (ritmo musical e dança típica da República Dominicana) como líder e vocalista do Aventura”, destacou a revista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sobre Daddy Yankee, a publicação relembra seu papel fundamental na popularização do reggaeton. “Pioneiro na globalização do reggaeton, Daddy Yankee emergiu como uma força dinâmica no início do século XXI. Sua trajetória na parada Hot Latin Songs começou com a explosiva Gasolina, em 2004. No ano seguinte, Rompe se tornou a primeira de suas sete canções número 1, enquanto o fenômeno global Despacito, com Luis Fonsi e Justin Bieber, estabeleceu um recorde ao permanecer no topo por 56 semanas, entre 2017 e 2018”, disse a publicação.
Quem são os 100 melhores cantores latinos do século XXI?
- Bad Bunny
- Romeo Santos
- Daddy Yankee
- Enrique Iglesias
- Marco Antonio Solís
- J Balvin
- Shakira
- Aventura
- Juanes
- Ozuna
- Marc Anthony
- Karol G
- Wisin y Yandel
- Maná
- Vicente Férnandez
- Prince Royce
- Intocable
- Don Omar
- Juan Gabriel
- Conjunto Primavera
- Peso Pluma
- Banda El Recodo de Cruz Lizarraga
- Los Temerarios
- Joan Sebastian
- La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho
- Maluma
- Luis Fonsi
- Chayanne
- Nicky Jam
- Los Tigres del Norte
- Banda MS de Sergio Lizarraga
- Ricardo Arjona
- Alejandro Fernandez
- Fuerza Regida
- Jenni Rivera
- Rauw Alejandro
- Cristian Castro
- Gerardo Ortiz
- Paulina Rubio
- Anuel AA
- Ricky Martin
- Selena
- Farruko
- Luis Miguel
- Grupo Montez de Durango
- Julion Alvarez y Su Norteno Banda
- Tito "El Bambino"
- Calibre 50
- Thalia
- Carlos Vives
- Juan Luis Guerra 440
- Camila
- Alejandro Sanz
- RBD
- Los Tucanes de Tijuana
- Los Bukis
- Pitbull
- Espinoza Paz
- El Trono de Mexico
- Pepe Aguilar
- Eslabon Armado
- Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
- Kumbia Kings
- Sin Bandera
- RKM & Ken-Y
- Grupo Frontera
- Victor Manuelle
- Myke Towers
- Christian Nodal
- Gilberto Santa Rosa
- Junior H
- JHAYCO
- Son By Four
- Lupillo Rivera
- Wisin
- Yandel
- Pesado
- Grupo Bryndis
- Larry Hernandez
- Natanael Cano
- Alexandre Pires
- David Bisbal
- Jennifer Pena
- Patrulla 81
- Gloria Estefan
- K-Paz De La Sierra
- Flex
- Banda Los Recoditos
- A.B. Quintanilla III
- Feid
- Los Rieleros del Norte
- Ivan Cornejo
- Alacranes Musical
- Los Huracanes del Norte
- Voz de Mando
- Sech
- Kali Uchis
- Los Angeles Azules
- Los Horoscopos de Durango
- Palomo