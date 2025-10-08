Assine
MINEIRINHO, UAI

Billboard elege 100 maiores cantores latinos, com só um brasileiro na lista

Lista da Billboard destaca Bad Bunny como o maior artista latino do século XXI; veja a lista completa

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/10/2025 08:36 - atualizado em 08/10/2025 08:40

Bad Bunny foi eleito pela Billboard como o melhor cantor latino do século XXI
Bad Bunny foi eleito pela Billboard como o melhor cantor latino do século XXI crédito: AFP / reprodução / Billboard

A revista americana Billboard divulgou a lista dos 100 melhores artistas latino-americanos do século XXI, com base no desempenho dos cantores nas paradas musicais entre 1º de janeiro de 2000 e 28 de dezembro de 2024. A seleção leva em conta os resultados obtidos nas tradicionais listas Top Latin Albums e Hot Latin Songs, que classificam os artistas e músicas mais populares da música latina. Só um artista brasileiro está na lista: o mineiro Alexandre Pires.

O grande destaque do ranking é o porto-riquenho Bad Bunny, de 31 anos, coroado como o maior artista latino do século XXI. O cantor domina as paradas desde que estreou na Billboard em 2016 e, segundo a revista, suas conquistas entre 2000 e 2024 incluem 14 músicas em primeiro lugar na Hot Latin Songs e oito álbuns número 1 na Top Latin Albums.

“O fato de Bad Bunny estar no topo da parada Top Latin Artists of the 21st Century é ainda mais impressionante considerando que ele só apareceu na parada da Billboard em 2016”, escreveu a publicação.

Atualmente, o artista soma 16 músicas e nove álbuns no topo das paradas, além de um recorde histórico de 89 faixas no top 10 da Hot Latin Songs — mais que o dobro de nomes lendários como Enrique Iglesias e Luis Miguel, que aparecem empatados com 39 cada um desde o início do ranking, em 1986.

Além do domínio absoluto nas listas latinas, Bad Bunny também foi o artista número 1 da Billboard em todas as categorias em 2022, e mantém o posto de maior artista latino por cinco anos consecutivos, de 2020 a 2024.

Alexandre Pires é o representante brasileiro

Entre os 100 artistas que mais se destacaram na música latina do século XXI, apenas um é brasileiro: Alexandre Pires, de 49 anos, natural de Uberlândia (MG). O cantor ocupa a 81ª posição do ranking.

Com uma carreira que mistura samba, pagode e música romântica, Alexandre Pires se consolidou internacionalmente ainda nos anos 2000, especialmente com o sucesso do grupo Só Pra Contrariar e sua trajetória solo em espanhol, que o levou às paradas latinas dos Estados Unidos e América Latina.

Top 3 da música latina

O pódio da Billboard é completado por Romeo Santos, em segundo lugar, e Daddy Yankee, em terceiro. “Com uma mistura de elementos de R&B e pop, Romeo Santos desencadeou uma onda cultural na comunidade bachata (ritmo musical e dança típica da República Dominicana) como líder e vocalista do Aventura”, destacou a revista.

Sobre Daddy Yankee, a publicação relembra seu papel fundamental na popularização do reggaeton. “Pioneiro na globalização do reggaeton, Daddy Yankee emergiu como uma força dinâmica no início do século XXI. Sua trajetória na parada Hot Latin Songs começou com a explosiva Gasolina, em 2004. No ano seguinte, Rompe se tornou a primeira de suas sete canções número 1, enquanto o fenômeno global Despacito, com Luis Fonsi e Justin Bieber, estabeleceu um recorde ao permanecer no topo por 56 semanas, entre 2017 e 2018”, disse a publicação.

Alexandre participou do quarto volume do álbum “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, do Sorriso Maroto, em homenagem aos grupos
Alexandre participou do quarto volume do álbum "Sorriso Eu Gosto no Pagode", do Sorriso Maroto, em homenagem aos grupos "Só Pra Contrariar" e "Raça Negra". Ele gravou duas faixas do tributo ao "SPC", que foi lançado no dia 2 de outubro de 2025. Divulgação/Leonardo Lima
Além disso, será um dos destaques da 25ª Feira Agropecuária e Industrial de Cerqueira César (FAICC), que acontece de 9 a 12 de outubro de 2025 no Parque de Exposições Isidoro Achille Costa, SP. Com entrada franca em todos os setores, exceto VIP e camarote.-Divulgação/Alexandre Pires
Além disso, será um dos destaques da 25ª Feira Agropecuária e Industrial de Cerqueira César (FAICC), que acontece de 9 a 12 de outubro de 2025 no Parque de Exposições Isidoro Achille Costa, SP. Com entrada franca em todos os setores, exceto VIP e camarote. Divulgação/Alexandre Pires
O evento contará, também com shows de outros artistas como Rio Negro e Solimões, Guilherme e Benuto, DJ Jiraya Uai. Além de uma apresentação especial para crianças. -Instagram/ @guilhermeebenuto
O evento contará, também com shows de outros artistas como Rio Negro e Solimões, Guilherme e Benuto, DJ Jiraya Uai. Além de uma apresentação especial para crianças. Instagram/ @guilhermeebenuto
Cantor, compositor e multi-instrumentista, Alexandre Pires nasceu em 8 de janeiro de 1976, em Uberlândia, Minas Gerais.-Divulgação/Alexandre Pires
Cantor, compositor e multi-instrumentista, Alexandre Pires nasceu em 8 de janeiro de 1976, em Uberlândia, Minas Gerais. Divulgação/Alexandre Pires
Ao lado de seu irmão, fundo em 1989 o grupo de pagode
Ao lado de seu irmão, fundo em 1989 o grupo de pagode "Só Pra Contrariar", onde era o vocalista. Divulgação/BMG
A escolha do nome do grupo foi uma homenagem aos históricos sambistas do
A escolha do nome do grupo foi uma homenagem aos históricos sambistas do "Fundo de Quintal", que tinham uma canção com este nome. Reprodução/BMG
Durante toda a década de 1990, o
Durante toda a década de 1990, o "SPC" foi um verdadeiro fenômeno nacional com vendas e premiações. Divulgação/BMG
O primeiro álbum, chamado
O primeiro álbum, chamado "Que Se Chama Amor", continha verdadeiros sucessos nas rádios, como "A Barata", "Domingo" e a canção que deu nome ao disco. Reprodução/BMG
Com mais seis álbuns, o SPC alcançou a expressiva marca de 10 milhões de discos vendidos.-Reprodução/BMG
Com mais seis álbuns, o SPC alcançou a expressiva marca de 10 milhões de discos vendidos. Reprodução/BMG
Em 1997, com o sucesso das músicas
Em 1997, com o sucesso das músicas "Depois do Prazer" e "Mineirinho", o SPC gravou um álbum em espanhol, que vendeu 700 mil cópias nos países hispânicos. Reprodução/SPC Oficial
O sucesso em espanhol foi tanto que, em 1999, a cantora Gloria Estefan convidou Alexandre Pires para gravar um dueto para a música
O sucesso em espanhol foi tanto que, em 1999, a cantora Gloria Estefan convidou Alexandre Pires para gravar um dueto para a música "Santo Santo", que o consagrou como um dos grandes intérpretes da América Latina. Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Pires começou a carreira solo em 2001, com o disco
Alexandre Pires começou a carreira solo em 2001, com o disco "É Por Amor", dedicado ao mercado internacional. Divulgação/Alexandre Pires
Sem conseguir dar conta de tantos compromissos profissionais, o cantor deixou o SPC em 2002, após um show para 14 mil pessoas em Nova Iorque, Estados Unidos.-Divulgação/Alexandre Pires
Sem conseguir dar conta de tantos compromissos profissionais, o cantor deixou o SPC em 2002, após um show para 14 mil pessoas em Nova Iorque, Estados Unidos. Divulgação/Alexandre Pires
Na carreira solo, Alexandre Pires ganhou prêmios expressivos, como o de
Na carreira solo, Alexandre Pires ganhou prêmios expressivos, como o de "Melhor Artista do Ano", no "Latin Music Awards, em 2001". Divulgação/Alexandre Pires
O reconhecimento internacional foi tanto que Alexandre Pires chegou a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2003, em uma apresentação na Casa Branca. -Redes Sociais/alexandrepires
O reconhecimento internacional foi tanto que Alexandre Pires chegou a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2003, em uma apresentação na Casa Branca. Redes Sociais/alexandrepires
Em 11 anos de carreira solo, Alexandre Pires lançou oito álbuns, entre CDs e DVD, de estúdio e ao vivo.-Divulgação/Alexandre Pires
Em 11 anos de carreira solo, Alexandre Pires lançou oito álbuns, entre CDs e DVD, de estúdio e ao vivo. Divulgação/Alexandre Pires
Em março de 2013, como comemoração dos 25 anos do Só Pra Contrariar, Alexandre Pires reuniu novamente o grupo para uma turnê especial.-Divulgação/Alexandre Pires e SPC
Em março de 2013, como comemoração dos 25 anos do Só Pra Contrariar, Alexandre Pires reuniu novamente o grupo para uma turnê especial. Divulgação/Alexandre Pires e SPC
Mesmo com o retorno especial do SPC, Alexandre Pires seguiu com sua carreira solo, onde fez novamente sucesso com a turnÃª
Mesmo com o retorno especial do SPC, Alexandre Pires seguiu com sua carreira solo, onde fez novamente sucesso com a turnê "Baile do Nêgo Véio", em 2018 e 2019, e firmou uma parceria especial com Seu Jorge, em 2021. Reprodução Faustão na Band
Alexandre Pires é casado com Sara Campos desde 2008, e o casal tem dois filhos: Arthur, nascido em 2008, e Júlia, nascida em 2010. Eles se conheceram em Uberlândia, cidade natal de ambos. -Reprodução/Instagram
Alexandre Pires é casado com Sara Campos desde 2008, e o casal tem dois filhos: Arthur, nascido em 2008, e Júlia, nascida em 2010. Eles se conheceram em Uberlândia, cidade natal de ambos. Reprodução/Instagram
Alexandre Pires é pai de Ana Carolina, nascida em 1993 de um relacionamento na adolescência. Conhecida artisticamente como Carol Pires, ela seguiu a carreira musical.-reprodução instagram
Alexandre Pires é pai de Ana Carolina, nascida em 1993 de um relacionamento na adolescência. Conhecida artisticamente como Carol Pires, ela seguiu a carreira musical. reprodução instagram

Quem são os 100 melhores cantores latinos do século XXI?

  1. Bad Bunny
  2. Romeo Santos
  3. Daddy Yankee
  4. Enrique Iglesias
  5. Marco Antonio Solís
  6. J Balvin
  7. Shakira
  8. Aventura
  9. Juanes
  10. Ozuna
  11. Marc Anthony
  12. Karol G
  13. Wisin y Yandel
  14. Maná
  15. Vicente Férnandez
  16. Prince Royce
  17. Intocable
  18. Don Omar
  19. Juan Gabriel
  20. Conjunto Primavera
  21. Peso Pluma
  22. Banda El Recodo de Cruz Lizarraga
  23. Los Temerarios
  24. Joan Sebastian
  25. La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho
  26. Maluma
  27. Luis Fonsi
  28. Chayanne
  29. Nicky Jam
  30. Los Tigres del Norte
  31. Banda MS de Sergio Lizarraga
  32. Ricardo Arjona
  33. Alejandro Fernandez
  34. Fuerza Regida
  35. Jenni Rivera
  36. Rauw Alejandro
  37. Cristian Castro
  38. Gerardo Ortiz
  39. Paulina Rubio
  40. Anuel AA
  41. Ricky Martin
  42. Selena
  43. Farruko
  44. Luis Miguel
  45. Grupo Montez de Durango
  46. Julion Alvarez y Su Norteno Banda
  47. Tito "El Bambino"
  48. Calibre 50
  49. Thalia
  50. Carlos Vives
  51. Juan Luis Guerra 440
  52. Camila
  53. Alejandro Sanz
  54. RBD
  55. Los Tucanes de Tijuana
  56. Los Bukis
  57. Pitbull
  58. Espinoza Paz
  59. El Trono de Mexico
  60. Pepe Aguilar
  61. Eslabon Armado
  62. Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
  63. Kumbia Kings
  64. Sin Bandera
  65. RKM & Ken-Y
  66. Grupo Frontera
  67. Victor Manuelle
  68. Myke Towers
  69. Christian Nodal
  70. Gilberto Santa Rosa
  71. Junior H
  72. JHAYCO
  73. Son By Four
  74. Lupillo Rivera
  75. Wisin
  76. Yandel
  77. Pesado
  78. Grupo Bryndis
  79. Larry Hernandez
  80. Natanael Cano
  81. Alexandre Pires
  82. David Bisbal
  83. Jennifer Pena
  84. Patrulla 81
  85. Gloria Estefan
  86. K-Paz De La Sierra
  87. Flex
  88. Banda Los Recoditos
  89. A.B. Quintanilla III
  90. Feid
  91. Los Rieleros del Norte
  92. Ivan Cornejo
  93. Alacranes Musical
  94. Los Huracanes del Norte
  95. Voz de Mando
  96. Sech
  97. Kali Uchis
  98. Los Angeles Azules
  99. Los Horoscopos de Durango
  100. Palomo

