Alexandre Pires confirma participação no novo projeto das Irmãs Barbosa

As Irmãs Barbosa gravam, no dia 17 de junho, em Guarulhos (SP), o segundo projeto audiovisual da carreira, intitulado “Somos Música”. O evento será fechado para convidados, reunindo amigos, familiares e profissionais do setor.

O novo trabalho propõe um repertório com releituras e inéditas, explorando diferentes gêneros além do sertanejo, como samba, pagode, forró e MPB. A proposta é apresentar um panorama da música brasileira a partir da identidade musical da dupla.

Com 15 faixas, o repertório mistura composições atuais com canções inéditas, mantendo a essência das Irmãs Barbosa e reforçando sua relação com a diversidade musical.

A gravação contará com participações especiais de Alexandre Pires, um dos grandes nomes da música brasileira e Gabi e Rafa, dupla feminina em ascensão no sertanejo.“Ter o Alexandre com a gente é uma honra. Ele representa muito da história da nossa música e traz uma força única ao projeto. E Gabi e Rafa também são artistas incríveis, com quem temos muita afinidade. Essas parcerias refletem exatamente o espírito do ‘Somos Música’”, comentam Edna e Dinah.

O projeto tem idealização das próprias artistas em parceria com o produtor Rodrigo Costa. A direção artística é de Rafael Vannucci, produção musical de Jeff Andrade e coordenação geral de Polyana Faria.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.