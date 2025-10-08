Assine
Alexandre Pires participa de álbum em homenagem ao “Só Pra Contrariar”

    Além disso, será um dos destaques da 25ª Feira Agropecuária e Industrial de Cerqueira César (FAICC), que acontece de 9 a 12 de outubro de 2025 no Parque de Exposições Isidoro Achille Costa, SP. Com entrada franca em todos os setores, exceto VIP e camarote. Foto: Divulgação/Alexandre Pires
    O evento contará, também com shows de outros artistas como Rio Negro e Solimões, Guilherme e Benuto, DJ Jiraya Uai. Além de uma apresentação especial para crianças. Foto: Instagram/ @guilhermeebenuto
    Cantor, compositor e multi-instrumentista, Alexandre Pires nasceu em 8 de janeiro de 1976, em Uberlândia, Minas Gerais. Foto: Divulgação/Alexandre Pires
    Ao lado de seu irmão, fundo em 1989 o grupo de pagode "Só Pra Contrariar", onde era o vocalista. Foto: Divulgação/BMG
    A escolha do nome do grupo foi uma homenagem aos históricos sambistas do "Fundo de Quintal", que tinham uma canção com este nome. Foto: Reprodução/BMG
    Durante toda a década de 1990, o "SPC" foi um verdadeiro fenômeno nacional com vendas e premiações. Foto: Divulgação/BMG
    O primeiro álbum, chamado "Que Se Chama Amor", continha verdadeiros sucessos nas rádios, como "A Barata", "Domingo" e a canção que deu nome ao disco. Foto: Reprodução/BMG
    Com mais seis álbuns, o SPC alcançou a expressiva marca de 10 milhões de discos vendidos. Foto: Reprodução/BMG
    Em 1997, com o sucesso das músicas "Depois do Prazer" e "Mineirinho", o SPC gravou um álbum em espanhol, que vendeu 700 mil cópias nos países hispânicos. Foto: Reprodução/SPC Oficial
    O sucesso em espanhol foi tanto que, em 1999, a cantora Gloria Estefan convidou Alexandre Pires para gravar um dueto para a música "Santo Santo", que o consagrou como um dos grandes intérpretes da América Latina. Foto: Reprodução/Redes Sociais
    Alexandre Pires começou a carreira solo em 2001, com o disco "É Por Amor", dedicado ao mercado internacional. Foto: Divulgação/Alexandre Pires
    Sem conseguir dar conta de tantos compromissos profissionais, o cantor deixou o SPC em 2002, após um show para 14 mil pessoas em Nova Iorque, Estados Unidos. Foto: Divulgação/Alexandre Pires
    Na carreira solo, Alexandre Pires ganhou prêmios expressivos, como o de "Melhor Artista do Ano", no "Latin Music Awards, em 2001". Foto: Divulgação/Alexandre Pires
    O reconhecimento internacional foi tanto que Alexandre Pires chegou a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2003, em uma apresentação na Casa Branca. Foto: Redes Sociais/alexandrepires
    Em 11 anos de carreira solo, Alexandre Pires lançou oito álbuns, entre CDs e DVD, de estúdio e ao vivo. Foto: Divulgação/Alexandre Pires
    Em março de 2013, como comemoração dos 25 anos do Só Pra Contrariar, Alexandre Pires reuniu novamente o grupo para uma turnê especial. Foto: Divulgação/Alexandre Pires e SPC
    Mesmo com o retorno especial do SPC, Alexandre Pires seguiu com sua carreira solo, onde fez novamente sucesso com a turnÃª "Baile do NÃªgo VÃ©io", em 2018 e 2019, e firmou uma parceria especial com Seu Jorge, em 2021. Foto: ReproduÃ§Ã£o FaustÃ£o na Band
    Alexandre Pires é casado com Sara Campos desde 2008, e o casal tem dois filhos: Arthur, nascido em 2008, e Júlia, nascida em 2010. Eles se conheceram em Uberlândia, cidade natal de ambos. Foto: Reprodução/Instagram
    Alexandre Pires é pai de Ana Carolina, nascida em 1993 de um relacionamento na adolescência. Conhecida artisticamente como Carol Pires, ela seguiu a carreira musical. Foto: reprodução instagram
