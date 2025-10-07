Assine
overlay
Início Cultura
"VALE TUDO"

Quem matou Odete Roitman? Cena reacende mistério e domina as redes

Na web, o público reagiu em peso à morte de Odete Roitman, personagem central do remake de 'Vale Tudo', escrito por Manuela Dias

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/10/2025 00:39 - atualizado em 07/10/2025 00:45

compartilhe

SIGA
x
Aconteceu outra vez: Quem matou Odete Roitman?
Aconteceu outra vez: Quem matou Odete Roitman? crédito: Reprodução/X

A morte de Odete Roitman, agora vivida por Débora Bloch no remake de "Vale Tudo", voltou a movimentar o país. A cena do assassinato, exibida nesta segunda-feira (6), provocou uma onda de memes e comentários nas redes.

Assim como em 1988, quando a morte da vilã interpretada por Beatriz Segall chocou o público, o Brasil voltou a se perguntar: “quem matou Odete Roitman?”.

No X, antigo Twitter, o tema se tornou o mais comentado do Brasil, ultrapassando 100 mil publicações.

Confira a repercussão:

Tópicos relacionados:

de morte tiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay