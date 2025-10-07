Quem matou Odete Roitman? Cena reacende mistério e domina as redes

A morte de Odete Roitman, agora vivida por Débora Bloch no remake de "Vale Tudo", voltou a movimentar o país. A cena do assassinato, exibida nesta segunda-feira (6), provocou uma onda de memes e comentários nas redes.

Assim como em 1988, quando a morte da vilã interpretada por Beatriz Segall chocou o público, o Brasil voltou a se perguntar: “quem matou Odete Roitman?”.

No X, antigo Twitter, o tema se tornou o mais comentado do Brasil, ultrapassando 100 mil publicações.

Confira a repercussão:

o elenco inteiro de vale tudo assim indo matar a odetr#ValeTudo pic.twitter.com/famFs8QEuC — pedrão, the creator (@pedraocostaoooo) October 7, 2025