Quem matou Odete Roitman? Cena reacende mistério e domina as redes
Na web, o público reagiu em peso à morte de Odete Roitman, personagem central do remake de 'Vale Tudo', escrito por Manuela Dias
A morte de Odete Roitman, agora vivida por Débora Bloch no remake de "Vale Tudo", voltou a movimentar o país. A cena do assassinato, exibida nesta segunda-feira (6), provocou uma onda de memes e comentários nas redes.
Assim como em 1988, quando a morte da vilã interpretada por Beatriz Segall chocou o público, o Brasil voltou a se perguntar: “quem matou Odete Roitman?”.
No X, antigo Twitter, o tema se tornou o mais comentado do Brasil, ultrapassando 100 mil publicações.
Confira a repercussão:
Aconteceu outra vez.— Pedro Machado (@pegoncalves) October 7, 2025
Morreu Odete Roitman #ValeTudo pic.twitter.com/W9KMfSRZy2
MEU DEUSSSSS #ValeTudo pic.twitter.com/JkJtI7w30r— Rô (@_robertacrf_) October 7, 2025
o elenco inteiro de vale tudo assim indo matar a odetr#ValeTudo pic.twitter.com/famFs8QEuC— pedrão, the creator (@pedraocostaoooo) October 7, 2025
o twitter assim esperando a morte da odete #valetudo pic.twitter.com/XWhkXDHVHx— luan (@luanziie) October 7, 2025
e quando no final da novela a última cena ser da Celina aparecendo numa casinha em um sítio afastado pra pagar a cuidadora da Odete Roitman que não morreu mas ficou inválida#ValeTudo pic.twitter.com/EgcQrXSPHd— assassino da Odete (@juniormarcilian) October 7, 2025
Todo mundo indo matar a odete com uma pistola.— Bia ???????? ???? (@biabatella) October 7, 2025
O olavinho:#ValeTudo pic.twitter.com/CfOovNx0r0
Vou sentir tanta saudade de débora bloch, mesmo com um texto mediano ela sempre entregou um banquete de odete roitman #ValeTudo pic.twitter.com/uk01uhmWjW— Bia ???????? ???? (@biabatella) October 7, 2025