A carreira de David José: muito além do Pedrinho do Sítio do Picapau

O ator David José, conhecido por interpretar o Pedrinho do "Sítio do Picapau Amarelo", morreu nessa segunda-feira (06/10), aos 83 anos, em São Paulo. A morte foi causada por uma doença pulmonar progressiva, diagnosticada em 2017.

Mais conhecido por seu papel na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo, exibida pela TV Tupi entre 1955 e 1959, David José também era jornalista, escritor e historiador.

O ator iniciou sua trajetória artística aos 12 anos, no Teatro Escola de São Paulo (TESP). Ainda adolescente, fez muitos trabalhos no teatro e na televisão. Ao longo de mais de três décadas, atuou como ator, diretor, roteirista e produtor.

Outros trabalhos do ator

“O Sobrado” (1956): interpretou Toríbio Terra Cambará no filme de Walter George Durst e Cassiano Gabus Mendes. O roteiro de Durst, baseado na trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, conta a história de dois caudilhos das famílias Cambara e Amaral que disputam o comando da Vila Santa Fé, uma pequena cidade gaúcha.

"O Profeta" (1977): nesta novela de Ivani Ribeiro, David José interpretou o tímido Armando, que se sentia atraído pela esfuziante Teresa, vivida por Irene Ravache.

“É” (1977): David José contracenou com Fernanda Montenegro no espetáculo “É”, de por Millor Fernandes. A peça aborda a fragilidade das ideologias, especialmente no que diz respeito às relações amorosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão de Gabriel Ronan

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.