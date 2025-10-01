Galeria
Carolina Dieckmann prestigia Marcos Frota no aniversário do ex: ator também é artista circense consagrado
Frota também foi casado com Cibele Ferreira de 1976 até 1993 e os dois tiveram três filhos: Amaralina, Apoena e Tainã. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Marcos, que nasceu em 1956, em Guaxupé, Minas Gerais, construiu uma trajetória multifacetada como ator, trapezista e empresário. Na juventude, se mudou para São Paulo, onde fez incursões iniciais no teatro. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Iniciou sua carreira na artística na década de 1970, com participações em peças de teatro e estreou na televisão na novela “O Julgamento”, da TV Tupi, em 1976. No mesmo ano, integrou o elenco de “Escrava Isaura”, produção que lhe abriu portas para trabalhos em outras emissoras. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Ainda nos anos 1980, se consolidou como ator de destaque ao participar de novelas como "Vereda Tropical" e "Sassaricando", ambas na TV Globo. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Em “Vereda Tropical”, interpretou Téo, um rapaz muito tímido e solitário, que vivia em seu mundo de fantasia e se imaginava um super-herói chamado Super-Téo. Ele tinha medo das mulheres e dificuldades para fazer amigos, mas com o tempo se aproximou de Gabi. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Ainda nos anos 1980, se consolidou como ator de destaque ao participar de novelas como “Vereda Tropical” e “Sassaricando”, ambas na TV Globo. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Durante as décadas seguintes, construiu repertório sólido em novelas da TV Globo, como “Cambalacho”, “O Outro”, “Vamp”, “Você Decide”, “A Próxima Vítima”, “Malhação”, “O Clone”, “América”, “O Clone”, “Chocolate com Pimenta”, “América”, “Casos e Acasos”, “Faça Sua História”, “Ti Ti Ti”, “Malhação: Seu Lugar no Mundo”, “Sol Nascente”, entre outras. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Outro papel importante foi o de Jatobá em "América", um personagem que perdeu a visão após a idade adulta e, por isso, vivia com um cão-guia e enfrentava as dificuldades e o preconceito. Seu personagem, que também era um professor sensível e inteligente, se tornou um grande amigo e inspiração para Flor, uma menina que nasceu cega. Foto: Reprodução X /@frotamarcos
Outro papel importante foi o de Jatobá em “América”, um personagem que perdeu a visão após a idade adulta e, por isso, vivia com um cão-guia e enfrentava as dificuldades e o preconceito. Seu personagem, que também era um professor sensível e inteligente, se tornou um grande amigo e inspiração para Flor, uma menina que nasceu cega. Foto: Reprodução X /@frotamarcos
Em “O Clone” interpretou Escobar, um médico que abandona o casamento com Clarice para viver um romance com a ambiciosa Alicinha, que o manipula e aplica um golpe. Foto: Divulgação
Outro personagem importante para sua foi Henrique na novela “Cambalacho” , em 1986. O personagem era um jovem que abandonava os estudos na PUC para seguir a carreira de trapezista, e a experiência acabou despertando no ator uma relação verdadeira com o universo circense. Foto: Reprodução vídeo Rede Social
O ator disse à revista “Saúde Mais” que foi influenciado pelas gravações da novela "Cambalacho", na década de 1980, na Rede Globo, na qual interpretou um trapezista. "Me aproximei do mundo circense para viver aquele papel, e acabei ficando…”. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
A partir de então, passou a investir em projetos ligados ao circo e, desde 1995, mantém o Grande Circo Popular do Brasil, também conhecido como Marcos Frota Circo Show, no qual chegou a se apresentar no trapézio. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Além disso, atua como embaixador do Circo dos Sonhos e fundou a Universidade Livre do Circo (Unicirco) em 2001, dedicada à formação de novos artistas e foi responsável por criar escolas de artistas circenses, produzir espetáculos e investir na profissionalização dessa arte no Brasil. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
Comentou à MBigucci: “A UniCirco [...] Forma uma outra geração de artistas. Faz espetáculos aos sábados e domingos e durante a semana a gente abre para oficinas regulares gratuitas aos jovens. Três anos depois a gente entrega esses alunos para o mercado, já preparados para um trabalho profissional.”. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
A partir de então, passou a investir em projetos ligados ao circo e, desde 1995, mantém o Grande Circo Popular do Brasil, também conhecido como Marcos Frota Circo Show, no qual chegou a se apresentar no trapézio. Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
No cinema, participou de produções como “Os Trapalhões no Auto da Compadecida”, “O Casamento dos Trapalhões”, “O Grande Circo Místico” e, também, atuou como dublador em animações, entre elas “Madagascar 3: Os Procurados” Foto: Reprodução Instagram /@marcos.frota.oficial
