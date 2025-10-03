Galeria
Ator morre dormindo e reduz lista dos nonagenários do telão
Jack Betts nasceu em 11/4/1929 em Miami. Formado no prestigiado Actors Studio, atuou muito em faroestes americanos. Mas costuma ser lembrado pelo papel modesto, mas marcante, no filme "Homem-Aranha" (2002) Foto: Divulgação
Ele interpretou o presidente do conselho da Oscorp que demite Norman Osborn, o vilão interpretado por Willem Dafoe. Foto: Divulgação
Diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade. Veja a lista. Foto: Imagem de Mircea - All in collections por Pixabay
Dick van Dyke- Nasceu em 13/12/1925 no Missouri (EUA). Em 2020, atuou em "O Retorno de Mary Poppins", reedição do "Mary Poppins" original, que ele também estrelou. Esse é seu maior marco no cinema. Foto: divulgação Montagem Flipar
Em junho de 2024, Dick tornou-se o artista mais velho a receber um prêmio Emmy. Ele estava presente na cerimônia de premiação e reagiu com surpresa quando seu nome foi anunciado. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais redes
Foi por sua participação especial na novela "Days of Our Lives", há mais de 50 anos no ar nos Estados Unidos. Ele fez o papel de um homem misterioso, que sofre de amnésia. Com uma bengala, ele dançou e brincou na cerimônia de premiação. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais redes
Ary Fontoura - O ator paranaense, nascido em 27/1/1933, é um dos mais prestigiados do Brasil, figura recorrente em novelas, além de diretor de teatro, poeta e escritor. Tem vários prêmios e recebeu um Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra em 2018. Foto: Wikimedia Commons/Humor Multishow
Rita Moreno - Nasceu em 11/12/1931, em Hamacao (Porto Rico). Ainda atua. Fez West Side Story (2021), The Prank (2022) e está filmando Fast X (2023). Foto: reprodução instagram
Foto: divulgação
Bárbara Eden - Nasceu em 23/8/1931, no Texas (EUA). Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003. Foto: reprodução instagram
Barbara notabilizou-se no seriado de TV "Jeannie é um Gênio", anos anos 1960 e 1970. Foto: divulgação
Robert Duvall - Nasceu em 5/1/1931 na Califórnia (EUA). Seu último trabalho em cinema foi no filme "O Juiz" (2014), no papel de protagonista, o juiz Joseph Palmer. Foto: gdcgraphics wikimedia commons
Ator, produtor e cineasta, Duvall ganhou Oscar por "Força do Carinho" (1983), mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em "Apocalypse Now" (1979 - foto), que lhe valeu outras premiações, e o advogado Tom Hagen na saga "O Poderoso Chefão" Foto: divulgação
William Shatner - Nasceu em 22/3/1931 em Quebec (Canadá). Continua atuante. Intérprete de Lord Ogmba, em 2019, em "Creators: The Past". Apresentador da série documental O Inexplicável, na Discovery. Foto: reprodução instagram
Shatner também é músico. Seu maior papel é o capitão James T. Kirk, da nave Enterprise na saga Star Trek. Em 2021, ele fez viagem curta ao espaço na nave da Blue Origin. Foto: divulgação
Clint Eastwood - Nasceu em 31/5/1930, na Califórnia (EUA). Ainda é muito atuante. Em 2021, fez Cry Macho: O Caminho para Redenção, em que ele atua e também assina a direção. Foto: divulgação
Clint tem 8 indicações ao Oscar. Venceu por direção e filme em "Imperdoáveis" e "Menina de Ouro". Um de seus maiores papéis foi o inspetor Harry Callahan em Dirty Harry (foto). O personagem estreou em 1971 e teve outros 4 filmes. Foto: divulgação
Tony Tornado - Nascido em 26/5/1930, começou a carreira como Tony Checker e chegou a atuar nos EUA. Ainda é atuante, esteva no ar na novela "Amor Perfeito", da Globo, em 2023, como o Frei Tomé, e atualmente aparece na novela "Eta Mundo Melhor" Foto: Reprodução Instagram
Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 no Rio de Janeiro. Primeira latino-americana indicada ao Oscar de Melhor Atriz (por "Central do Brasil" -1998. Foi eleita 'imortal' da Academia Brasileira de Letras. Foto: Domínio público e Fernando Frazão Ag.Brasil - Montagem Flipar
Atuou em "Ainda Estou Aqui", que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025. Por este filme a filha dela, Fernanda Torres, ganhou o Globo de Ouro e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: divulgação
Lima Duarte - Nasceu em 28/3/1930 em Sacramento (MG). Ator de prestígio e muitos papéis, também é dublador e a voz do gato Manda-Chuva no desenho animado. Foto: Sérgio (Savaman) Savarese - Flickr wikimedia commons
Tippi Hedren - Nasceu em 19/1/1930 em Minnesota (EUA). Não atua desde 2014. É lembrada pelo papel de Marnie no filme homônimo de Alfred Hitchcock. Foto: Divulgação e domínio público montagem flipar
Robert Wagner - Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (EUA). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado Casal 20. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood, que se afogou em 1981 durante passeio de barco. Ele enfrentou suspeita de assassinato, mas o caso não teve provas. Foto: reprodução instagram
June Squibb - Nasceu em 6/11/1929 em Illinois (EUA). Sempre atuou como coadjuvante e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Payne Nebraska" (2013). Foto: Art Directors Guild wikimedia commons
Paul Dooley - Nasceu em 22/2/1928 em Virginia Ocidental (EUA). Começou a carreira como cartunista e migrou para cinema e shows, sempre no ramo do humor. Interpretou o Dudu em Popeye (1980) Foto: Paul J. Alessi wikimedia commons e divulgação Montagem Flipar
Estelle Parsons - Nasceu em 20/11/1927, em Massachussetts (EUA). Fez cinema, teatro e TV. Ganhou Oscar de Coadjuvante (1968) por Bonnie & Clyde. Foto: reprodução instagram
Lisa Lu - Nasceu em 19/1//1927 em Pequim (China). Cantora de ópera, foi para os EUA e seus principais papéis foram nos filmes é mais conhecida por seus papéis nos filmes O Último Imperador, The Joy Luck Club e Podres de Ricos. Foto: Fedefede99 wikimedia commons
William Daniels - Nasceu em 31/3/1927 em Nova York (EUA). Ator de cinema e TV, teve papéis de coadjuvante em vários filmes e seriados. Foto: reprodução IMDb
Laura Cardoso - Nasceu em 13/9/1927, em São Paulo. Atriz de longa carreira, muito premiada em sua trajetória, e que também já fez dublagens. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural, honraria do governo brasileiro. Foto: Fabio Pozzebom/ABr wikimedia commons
Mel Brooks - Nasceu em 28/6/1926 em Nova York (EUA). Ator, cineasta e músico. Um dos poucos artistas a receber os 4 maiores prêmios: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (TV) e Tony (teatro). Foto: Angela George wikimedia commons
Eva Marie Saint - Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (EUA). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em "Sindicato de Ladrões", ao lado de Marlon Brando (1954). Foto: domínio público e reprodução adorocinema Montagem Flipar
