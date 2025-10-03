Ator morre dormindo e reduz lista dos nonagenários do telão

Robert Wagner - Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (EUA). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado Casal 20. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood, que se afogou em 1981 durante passeio de barco. Ele enfrentou suspeita de assassinato, mas o caso não teve provas. Foto: reprodução instagram