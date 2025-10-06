‘Vale tudo’ é o maior fenômeno digital da história recente da Globo

O remake da novela “Vale tudo” é um fenômeno de dados, comportamento e engajamento digital. Um estudo inédito da Ativaweb Inteligência Digital analisou, durante 30 dias, o comportamento do público em Instagram, TikTok, X e YouTube Shorts. O levantamento identificou um total de 287 milhões de interações, somando curtidas, comentários, compartilhamentos e reproduções, que configura um marco histórico na teledramaturgia brasileira.

O impacto é resultado de uma estratégia inovadora da Globo: fundir a narrativa clássica da novela com a dinâmica viral das redes sociais. A cada capítulo, cenas eram transformadas em cortes, trends e memes que dominaram o feed de milhões de brasileiros. Com 87 inserções de merchandising e 23 anunciantes de peso, entre eles Itaú, Vivo, Coca-Cola e Amazon, “Vale tudo” superou R$ 200 milhões em faturamento publicitário, tornando-se o produto de maior rendimento comercial da história da emissora.

Na TV, a novela manteve uma média de 23 pontos na Grande São Paulo, o equivalente a 4,5 milhões de telespectadores diários. Mas foi nas redes sociais que o fenômeno ganhou força: o conteúdo derivado da trama ultrapassou 287 milhões de interações e a hashtag #ValeTudo superou 100 milhões de visualizações no Instagram e TikTok.

O público de 18 a 34 anos compõe 43% das interações, consolidando o alcance da novela entre as gerações mais conectadas e menos fiéis à TV aberta.

A novela caminha para seu final e a tão esperada morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, deve acontecer no capítulo desta segunda-feira, 6. Em 1988, a morte da vilã interpretada por Beatriz Segall fez o país perguntar, insistentemente: “quem matou Odete Roitman?”. A expectativa do remake é renovar essa indagação.

Pela pesquisa, finalizada no sábado, 4, quatro temas tiveram a maior repercussão digital até agora. O retorno de Leonardo à família Roitman gerou 17,6 milhões de visualizações; o confronto entre Odete e Maria de Fátima gerou 13,2 milhões. Os flashbacks de Heleninha e do acidente que teria matado Leonardo tiveram 14,4 milhões. E a morte de Odete, que ainda não aconteceu, dominou 17,1 milhões das interações sobre a novela.

“Durante 30 dias de monitoramento, observamos um comportamento participativo inédito: o público deixou de ser espectador e passou a atuar como parte da narrativa, recortando, remixando e ressignificando cada cena”, explicou o fundador da Ativaweb, o cientista de dados Alek Maracajá.

O estudo apontou que o sucesso de “Vale tudo” nasce da combinação entre nostalgia afetiva e releitura moderna. “A Globo transformou uma obra de 1988 em um produto digital contemporâneo. A ficção entendeu o algoritmo e se tornou viral”, afirmou Maracajá, para quem “transformar memória em dado é transformar emoção em valor de marca”.