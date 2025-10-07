Morte de Odete Roitman: versão original tinha seis finais alternativos

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A nova versão da icônica morte de Odete Roitman voltou a movimentar o país na noite da última segunda-feira (6/10), no remake de “Vale tudo”, escrito por Manuela Dias e exibido pela Globo. O capítulo marcou a maior audiência desde a estreia da novela, alcançando recorde de 38 pontos no Rio de Janeiro.

Segundo reportagem publicada pelo Diário da Tarde em 22 de dezembro de 1988, véspera da exibição da cena original, nem mesmo os três autores - Aguinaldo Silva, Leonor Bassères e Gilberto Braga - sabiam ao certo quem seria o assassino de Odete, interpretada por Beatriz Segall.

O texto revela que os autores haviam escrito seis finais diferentes, cada um com um possível assassino. Caso a imprensa divulgasse o nome do criminoso antes da exibição, eles poderiam alterar o desfecho nas cenas decisivas do último capítulo de “Vale tudo”, levado ao ar em 6 de janeiro de 1989.

Na época, Aguinaldo Silva chegou a dar pistas sobre quem, em sua opinião, “merecia” matar Odete Roitman: Heleninha (Renata Sorrah) ou Tiago (Fábio Villa Verde). “A Heleninha carregou por muitos anos a culpa pela morte do irmão, quando na verdade a mãe era a verdadeira culpada. Já o Tiago é um rapaz problemático, que sempre sofreu muito com o alcoolismo da mãe, causado pela avó”, disse o autor.

Entre o público, os principais suspeitos eram Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e Maria de Fátima (Glória Pires). Mas a assassina acabou sendo Leila, personagem de Cássia Kis, que matou Odete por engano. Após descobrir o caso do marido com Maria de Fátima, ela atira acreditando estar diante da amante.

No remake, Manuela Dias manteve a tradição do suspense e escreveu cinco suspeitos e dez finais diferentes. Foram gravadas dez versões, mostrando os cinco personagens tanto cometendo quanto não cometendo o crime.