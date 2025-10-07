Assine
Quem matou Odete Roitman?

Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman

No Copacabana Palace, nomes como Debora Bloch, Carolina Dieckmmann, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Malu Galli, assistiram juntos o capitulo dessa segunda

LV
LEONARDO VOLPATO
07/10/2025 16:00

Manuela Dias, roteirista do remake, ao lado das atrizes Débora Bloch, Edvana Carvalho e Carolina Dieckmmann.
Manuela Dias, roteirista do remake, ao lado das atrizes Débora Bloch, Edvana Carvalho e Carolina Dieckmmann. crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite de segunda (6/10), o país parou na frente da TV para assistir ao capítulo da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo). E quem também fez isso, só que numa reunião em pleno Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi o elenco da trama de Manuela Dias.

Eles se encontraram para ver juntos o momento mais aguardado da história. Nomes como Debora Bloch, Carolina Dieckmmann, Leandro Lima, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Malu Galli estiveram presentes.

Em clima de expectativa e descontração, os artistas se reuniram no pool bar do hotel, onde viveu a personagem ao longo da trama. O evento contou com uma carta de drinques exclusiva preparada pelo chefe de bares do Copa, Stephano Giglio, que desenvolveu um coquetel para cada um dos "suspeitos".

Com a alta expectativa para o capítulo, a emissora conseguiu grandes índices de audiência pelo Brasil.

Segundo dados prévios do Kantar Ibope, o capítulo exibido entre 21h25 e 22h38 conseguiu média de 30 pontos de audiência na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil.

Foi a primeira vez desde janeiro de 2024 que uma novela das nove da Globo atinge tal marca. Os resultados também foram bons em outras partes do país, como Rio de Janeiro e Salvador.

