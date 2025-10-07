'A fazenda': Carol Lekker cospe na cara de Rayane Figliuzzi
As participantes do reality show se desentenderam ao cuidarem da horta e a Miss Bumbum 2022 acertou a namorada do cantor Belo
Mais um episódio de cusparada na cara em uma edição de "A fazenda" (Record), algo que já havia acontecido na sexta edição entre Andressa Urach, Matheus Verdelho e Denise Rocha. Na atual versão, foi a vez de Carol Lekker acertar em cheio o rosto de Rayane Figliuzzi.
Tudo aconteceu durante o trato com a horta. Ambas começaram a se insultar. Em determinado momento, Carol se aproximou do rosto de Rayane e cuspiu duas vezes.
"Olha quem você é, meu amor. Bafuda. Não escova os dentes, fica aí gritando na cara dos outros", respondeu a namorada do cantor Belo, sem reagir.
"Faz você agora [o trato da horta] sua criminosa, ficou me atentando, agora faz você. Lixo, você é um lixo", respondeu Carol.
A Record não se pronunciou sobre quais medidas poderão ser tomadas, mas cusparada não costuma causar expulsão.