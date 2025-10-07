Assine
overlay
Início Cultura
BRIGA

'A fazenda': Carol Lekker cospe na cara de Rayane Figliuzzi

As participantes do reality show se desentenderam ao cuidarem da horta e a Miss Bumbum 2022 acertou a namorada do cantor Belo

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
07/10/2025 14:27

compartilhe

SIGA
x
Carol Lekker e Rayane Figliuzzi em "A fazenda 17".
Esta não é a primeira vez que participantes cospem uns nos outros durante o programa. Na sexta edição, houve caso similar envolvendo Andressa Urach, Matheus Verdelho e Denise Rocha. crédito: Record/Reprodução

Mais um episódio de cusparada na cara em uma edição de "A fazenda" (Record), algo que já havia acontecido na sexta edição entre Andressa Urach, Matheus Verdelho e Denise Rocha. Na atual versão, foi a vez de Carol Lekker acertar em cheio o rosto de Rayane Figliuzzi.

Tudo aconteceu durante o trato com a horta. Ambas começaram a se insultar. Em determinado momento, Carol se aproximou do rosto de Rayane e cuspiu duas vezes.

 

Leia Mais


"Olha quem você é, meu amor. Bafuda. Não escova os dentes, fica aí gritando na cara dos outros", respondeu a namorada do cantor Belo, sem reagir.

"Faz você agora [o trato da horta] sua criminosa, ficou me atentando, agora faz você. Lixo, você é um lixo", respondeu Carol.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Record não se pronunciou sobre quais medidas poderão ser tomadas, mas cusparada não costuma causar expulsão.

Tópicos relacionados:

a-fazenda a-fazenda-17 andressa-urach briga rayane-figliuzzi

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay