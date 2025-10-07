‘A.mar’ substitui ‘As filhas da senhora Garcia’ no horário nobre

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

“As filhas da senhora Garcia”, folhetim de sucesso no horário nobre do SBT/Alterosa, que termina na próxima sexta (10/10), ganha uma substituta, com a estreia de “A.mar”, na faixa das 21h, a partir desta terça-feira (7/10) . Logo após a exibição na TV, os episódios estarão disponíveis na plataforma +SBT, ampliando o alcance da história.



Com romance, drama familiar, superações e segredos do passado vindo à tona, “A.mar”, uma produção da Televisa, é sucesso em seu país de origem, o México, desde o início deste ano.

A trama acompanha a história de Estrela Contreras, interpretada pela atriz Eva Cedeño – mãe solteira que trabalha em uma rede de restaurantes na Cidade do México, onde vive com sua filha, Azul. A morte misteriosa do pai, Ulisses, a obriga a retornar para a comunidade de pescadores onde foi criada.



Ao lado de sua mãe, Mercedes, e das irmãs, Brisa e Perla, a protagonista decide ficar e reconstruir a vida da família por meio da pesca. Nesse recomeço, ela cruza o caminho de Fabian Bravo, vivido por David Cepeda, um pescador viúvo que luta na Justiça para recuperar a guarda da filha adolescente.

O amor entre os dois logo floresce, mas Estrela e Fabian vão enfrentar os obstáculos colocados por Érika Mendes, vivida por Laura Carmine, e Sérgio Falcon, interpretado por Victor González.



Os antagonistas são a ex-companheira de Fabian, ciumenta e ressentida, e o poderoso empresário, pai de Azul, que conquistou Estrela apenas por diversão. Quando ela deu a Falcon a notícia de que estava grávida, ele lhe ofereceu um cheque para que abortasse e desapareceu.

Para divulgar a nova novela, o SBT e a Televisa promoveram um encontro virtual da imprensa com três dos quatro atores do núcleo central de “A.mar” – Eva Cedeño, Laura Carmine e Victor González.



Narrativa ágil

Os três destacam uma característica marcante do folhetim: ele foge dos tradicionais enredos longos e arrastados, apostando em uma narrativa ágil e direta, e apresenta personagens menos estereotipados. A intérprete de Estrela diz que a linha do melodrama é a mesma de outras produções mexicanas, mas pontua que tanto protagonistas quanto antagonistas são mais complexos. Ela diz que o vilão não vai ser só mau o tempo todo nem a mocinha vai ser só boa.



“O ser humano é passível de errar. A protagonista segue como um ser virtuoso, mas ela também toma decisões erradas. Estrela é guiada pelo coração, mas faz coisas que não deveria. Antes, os personagens eram muito quadrados, mas agora mudaram, têm um perfil mais complexo.

O vilão tem sentimentos, não é como antigamente”, destaca. Laura Carmine. Ela observa que “as histórias não são mais como a da Cinderela; estão mais próximas da realidade”.



Victor Gonzales acredita que o sucesso de “A.mar” no México se deve, em parte, a esse novo olhar sobre mocinhos e vilões. Ao falar sobre seu personagem, ele diz que é um playboy ambicioso, frio e calculista, mas que também é, de certa forma, uma vítima.

“Ele nasceu em berço de ouro e foi criado para ser o rei dos negócios, então não se dá conta de que pode amar e passa por cima de seus sentimentos. É uma história tradicional sobre o triunfo do amor em locações incríveis”, diz.



Mar e sol

Os cenários pouco usuais em novelas mexicanas, aliás, são outro trunfo de “A.mar”, segundo os atores. Eva Cedeño diz que, durante as gravações, agradecia diariamente ao mar e ao sol.

Ela ressalta, contudo, que também passou perrengues. “Fazia muito calor e a roupa estava sempre manchada de suor, areia e água do mar. Teve uma cena em que Estrela tinha que estar com Fabian muito romanticamente, mas eu estava mareada, verde, e tínhamos que dar um beijo. Fiquei com muita vergonha”, conta.



A atriz observa que compor sua personagem exigiu pesquisas tanto junto a mães solo quanto em comunidades de pescadores.

“Criei uma identificação com essas mulheres, que têm seus obstáculos e seus tropeços. Fui perguntar às mães solteiras o que acontece quando não há dinheiro, como lidam com suas dores e suas culpas. Estive com elas e com os pescadores, tentando entender o papel das mulheres naquele ambiente. Minha interpretação se deve muito ao meu trabalho de campo”, comenta.



Expectativa com o Brasil

O trio de atores que atendeu à imprensa na entrevista coletiva virtual destaca que “A.mar” foi primeiro lugar de audiência tanto no México quanto nos Estados Unidos. Eles acreditam que esse sucesso pode se repetir no Brasil.

“O público brasileiro tem muito amor pelas novelas mexicanas, pelos produtos mexicanos, de forma geral. Espero que ele receba como um abraço e queira assistir todos os dias a essa história com muita paixão, na qual imprimimos muita garra”, diz Eva Cedeño.

Victor Gonzáles considera que o público brasileiro pode se identificar, por ser uma história de pescadores, em função da extensa faixa litorânea do país.

“É uma grande novela, com cenários encantadores, muita paixão e muita emoção”, ressalta. Laura Carmine, que já atuou em outras novelas mexicanas exibidas pelo SBT/Alterosa, se diz muito emocionada por chegar mais uma vez ao Brasil. “É um país muito importante”, diz.



“A.MAR”

• Estreia nesta terça (7/10), às 21h, no SBT/Alterosa; após a exibição, os capítulos ficam disponíveis na plataforma +SBT.