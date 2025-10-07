Patricia Marx lança álbum com oito canções de Ivan Lins
Artista apresenta "Nos dias de hoje esteja tranquilo", disco cujas faixas são cantadas no tom original. 'Abre alas' traz a participação de Seu Jorge
Patricia Marx está de volta ao streaming e lança nas principais plataformas digitais o álbum “Nos dias de hoje esteja tranquilo” (LAB 344). Com oito músicas de Ivan Lins, a cantora paulista faz uma homenagem ao compositor carioca. A segunda faixa, “Abre alas”, traz a participação do cantor e compositor Seu Jorge.
O trabalho foi produzido pela artista, Robinho Tavares e Fábio Hataka. Patricia revela que o repertório foi escolhido logo depois que assistiu ao filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles. Ela explica que gravou a voz analogicamente, acompanhada por um trio formado por Robinho Tavares (baixo), André Freitas (piano) e Vitor Cabral (bateria), além da flautista Morgana Moreno, nas faixas “Setembro” e “Aparecida”.
Todas as faixas do novo disco trazem visualizers e já estão disponíveis também no YouTube. “Esse projeto de cantar músicas de Ivan Lins é um desejo antigo. Foi difícil montar o repertório desse trabalho, pois são álbuns importantes para a história da música.”, revela.
“Finalmente, surgiu essa oportunidade de gravar o disco com calma, no momento certo e com músicos certos”, continua. "Resolvemos gravar somente oito faixas, o que foi muito difícil de escolher. Confesso que queria fazer um álbum triplo, só com músicas do Ivan Lins, que considero um gênio. Agora estou nesse movimento para que o trabalho dele seja mais reconhecido no Brasil pela nova geração que também acompanha a minha obra, muito pelas músicas que tocaram em novelas, como no caso de 'Quando chove', em ‘A viagem’, que foi reprisada recentemente.”
Segundo Patricia, a escolha das músicas passou pelo crivo emocional. “Fui escolhendo as canções que eram viscerais para mim. Passei alguns meses ensaiando em casa, cantando cada uma, para sentir quais eram as mais viscerais, enfim, aquelas que tinham a ver com histórias da minha vida.”
Inclusive, ela afirma, cantando as músicas no tom original de Ivan Lins. “Detesto mudar o tom de música de alguém, pois acho que mexe na alma dela”, acredita. “Por isso, me viro para cantar no tom original e manter essa essência. Também não mexi muito nos arranjos e há coisas nas quais fiz algo muito próximo ao original. Somente ‘Abre alas’, que até já vinha fazendo em meus shows, fizemos de um jeito diferente, indo mais para o lado da soul music.”
Para a cantora, “Abre alas” combinou com o novo arranjo. “Ainda mais que contamos com a participação de Seu Jorge. Sou apaixonada com a obra de Ivan. Ele criou uma assinatura harmônica, o estudei bastante desde o começo da sua carreira e observei que cantava diferente, algo meio rock, parecendo até outra pessoa. Porém, encontrou um caminho e foi embora, com linguagem própria.”
Patricia afirma que sua voz foi para o disco sem nenhuma edição. “Quis deixá-la da maneira mais orgânica possível. Muito por conta dessa coisa da estética de afinação eletrônica, ultraprocessada e que existe hoje nas músicas. Todo mundo que acertar o tempo todo. Então, deixei lá algumas coisas que as pessoas podem até perguntar: ‘Por que ela não gravou de novo? Por que não fez de novo?’, justamente para ficar orgânico e para me colocar em uma posição vulnerável, que todos temos.”
A artista acredita que o cantor tem que estar em uma posição vulnerável para poder passar a emoção que exige a música. “E antigamente era assim, não havia Protus e nem Auto-Tune (corrige afinações), a pessoa ensaiava, ia para o estúdio, cantava, gravava e pronto. Então, fiz desse jeito e cantei nos tons originais de Ivan que são mais baixos.”
Patricia explica que com sua maturidade adquiriu tons mais graves. “Busquei-os a vida inteira e eles não apareciam de jeito nenhum. Agora, estou em um lugar bonito ali, grave, vulnerável e deixei tudo lá no disco. Quem quiser que escute e se deixe atravessar pela emoção, pela honestidade e sinceridade da minha voz nas canções de Ivan Lins.”
Carnaval de BH
A artista pretende sair em turnê com “Nos dias de hoje esteja tranquilo”. No Rio, a cantora se apresenta em 27 de novembro, no Teatro Rival. “Quero muito ir a Belo Horizonte, cidade que tem um público maravilhoso, muito musical”, diz. “Amo BH e estive aí no carnaval de 2023, no bloco da Aline Calixto. Foi uma loucura, muito legal. Achei tudo muito civilizado, muito respeitoso, muito legal, fiquei fã e espero voltar.”
