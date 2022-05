'É importante estar atento e forte', diz Seu Jorge, que canta hoje em BH

Show de Seu Jorge e Alexandre Pires chega à Esplanada do Mineirão depois de passar por Portugal (foto: Instagram/reprodução) "Definitivamente, temos de voltar a ficar unidos novamente como povo, como país, como identidade" Seu Jorge, músico e ator







Seu Jorge chega a Belo Horizonte neste sábado (28/5), para se apresentar com Alexandre Pires na Esplanada do Mineirão. “Gosto muito de Minas Gerais, da temperatura do mineiro, da energia do mineiro. Não existe lugar no mundo melhor do que Minas. Não existe ninguém no planeta que conheceu a culinária mineira e não se apaixonou”, diz o carioca Jorge Mário.





“Passei uma semana na casa dele ensaiando, preparando (a live). Foi um momento muito bonito e a gente acabou carregando isso pro show. Esse show só acontece porque as pessoas pediram muito ao longo da exibição da live no YouTube”, afirma Seu Jorge.





Para ele, é especial cantar no Mineirão, templo do esporte e gigantesco palco da música, sobretudo nesta retomada dos shows após a paralisação imposta pela pandemia.





“Tanto o público quanto nós estávamos todos muito a fim, muito interessados nesse reencontro, na manifestação da música e da alegria através da música”, diz Seu Jorge, prometendo repertório “pra cima” neste sábado.





“A gente quer festejar este momento pós-pandêmico, trazendo no repertório a chama acesa de esperança em tempos melhores. Depois da tempestade triste e de tantas perdas no mundo, que a gente possa ter um renascimento, um novo momento. O novo ciclo de a gente se encontrar mais, se perceber mais, se importar mais uns com os outros”, afirma o cantor e compositor. “Muitos de nós carregam a mensagem que a pandemia deixou de que é importante estar atento e forte, presente, dando suporte uns para os outros.”





Para Seu Jorge, os shows, neste momento, vão além da música. “A gente precisa ver a moda, como as pessoas estão se vestindo, o que elas estão falando. Todos estávamos distantes de todos. Os festivais, os eventos aglutinam diferentes idades, diferentes tribos, linhas de pensamento. A gente tá precisando, né? Definitivamente, temos de voltar a ficar unidos novamente como povo, como país, como identidade. A música aproxima todos que têm essa vontade à flor da pele de se ver, de estar juntos e de fomentar um momento novo.”

Seu Jorge também tem se dedicado à carreira de ator. Interpretou o guerrilheiro Carlos Marighella no filme de Wagner Moura e, atualmente, está em cartaz em “Medida provisória”, longa dirigido por Lázaro Ramos.





“Venho num ritmo grande desde o ano passado, filmando e promovendo filmes. Tivemos 'Pixinguinha: Um homem carinhoso', hoje temos 'Irmandade', tivemos (a audiossérie) 'Paciente 63', em breve teremos mais duas séries. Acontece tão rápido que às vezes as pessoas nem têm tempo de dar conta de tudo o que está acontecendo. Mas estou muito feliz com o agito da minha carreira”, conclui o cantor, compositor e ator.





“IRMÃOS”

