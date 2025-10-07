Assine
Cinema de Fachada retorna ao Teatro Espanca a partir desta terça

Projeto gratuito exibe hoje (7/10) nove filmes projetados diretamente para a rua no Centro de BH. Confira quais são as produções

07/10/2025 04:00

foto na fachada do teatro espanca exibido um filme na fachada do teatro. Na imagem da tela, uma pessoa segura um copo transparente na boca. O público está sentado e assistindo ao filme. paredes ao lado da tela estão com cartazes pregados. no lado esquerdo está pintada de alaranjado, amarelo, verde e azul em listras grossas.
Projeto prioriza produções independentes, curtas experimentais, filmes de baixo orçamento e trabalhos que exploram diversidade de linguagens crédito: Pablo Bernardo/Divulgação

O Teatro Espanca (Rua Aarão Reis, 542 – Centro) retoma uma de suas iniciativas mais simbólicas: o Cinema de Fachada, nesta terça-feira (7/10), a partir das 19h. Criado em 2013, o projeto transforma a porta do teatro em tela de cinema, projetando filmes diretamente para a rua e convidando o público a ocupar a calçada em uma experiência gratuita, coletiva e urbana.

Um dos objetivos também é ressignificar o uso do espaço público. Ao longo de suas edições, o projeto exibe produções independentes, curtas experimentais, filmes de baixo orçamento e trabalhos que exploram diversidade de linguagens.

A edição de 2025 reúne nove obras selecionadas em chamamento público: “O caderno de avenca” (Aisha Brunno/ BH); “BULIR – O balanço do corpo periférico na capital mineira” (Lucas de Pedro/BH), “Encantarias” (Plataforma Cansanção/Nova Lima); “Levanta século 21” (Rei Black, Rio de Janeiro); “Segue o baile – O movimento continua...” (Manoel Castro Alves/São Paulo); “Descamar” (Nicolau/Brasília); “Eu, existo” (Maju Rodrigues/BH); “Raiz d'água” (Iasmim Alice/Barbacena); e “O céu não sabe meu nome” (Carol AÓ/São Paulo e Salvador).

Os filmes abordam ancestralidade, memórias negras, corpos periféricos, espiritualidade, resistência e novas formas de imaginar a cidade. Além da sessão de estreia, haverá uma segunda noite de exibições com outros filmes selecionados em 21 de outubro.

Tópicos relacionados:

bh centro cinema projeto teatro-espanca

