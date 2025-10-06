'Queria homenagear as mulheres', diz Toni Garrido após polêmica por trocar letra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toni Garrido, 58, se pronunciou sobre os ataques que vem sofrendo na internet após fazer uma alteração na letra de uma de suas músicas mais conhecidas, "Girassol".

No último sábado (4), no Altas Horas (Globo), Toni cantou: "para ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher" e não "de um menino" como diz a música original. A mudança no refrão foi uma tentativa de homenagear as mulheres, segundo ele.

"Gente, que curiosa a polarização das palavras. Uma discussão enorme por causa da semântica, do entendimento dessas palavras. Na realidade, de uma mudança de uma palavra", escreveu ele em seu perfil no Instagram.

"As pessoas podem cantar como elas quiserem. Elas conhecem a música de um jeito. 'Já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino'. Eu fico muito feliz que elas gostem disso e que cantem a música dessa forma. Quem sou eu para dizer se você pode cantar ou não pode cantar do jeito que você quiser? A arte é livre", continuou o vocalista da Cidade Negra.

"No meu entendimento, na minha brincadeira amorosa, eu queria homenagear as mulheres", justificou. "Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando. Eu queria muito dizer que todo grande homem, tem por trás dele, ou à frente dele, ou junto dele uma grande mulher. E a gente não fala muito isso."

"Então, é por isso que eu coloco aqui que 'já que para ser homem tem que ter a grandeza de uma mulher". Que é a mãe, a pessoa que cuida dele, ou a irmã, ou qualquer elemento feminino. Que o conduz e que dá uma sensibilidade, um equilíbrio, na personalidade dele para ele ser um ser humano querido, legal, gente fina. É só isso. Fiquem em paz e com muito amor no coração!", encerrou Toni.

Durante o programa de Serginho Groisman, o cantor classificou a música original, composta há mais de 25 anos, como "hétero machista top, horrível".

'LACRADOR E WOKE'

A mudança da letra, no entanto, gerou ataques de grupos conservadores. Influenciadores e políticos como Adrilles Jorge e Alexandre Borges, d'O Antagonista, se revoltaram contra o músico, acusando-o de "woke" e "lacrador desesperado".

"A que ponto chega a burrice da lacração?", xingou o ex-BBB Adrilles. "Sacrificou um dos seus maiores sucessos no altar 'woke' por alguns minutos de fama. Triste chegar a esse ponto", atacou Borges. "A mudança que acabou com o machismo e todos os problemas da humanidade de uma vez por todas", ironizou o Programa Pânico.

"Idiotice", "devidamente cancelado" e "militância patética" foram outras acusações que o cantor sofreu no X.

Houve também quem defendesse o artista. "O Toni Garrido fez uma pequena mudança em uma música, trocou 'menino' por 'menina', ele adicionou um novo significado. Aí você pesquisa nas redes sociais, a maioria são homens que se sentiram atacados, reclamando da alteração. Será que não existe mesmo?", observou um internauta. "Toni Garrido deu munição para 'facho' [fascista] ridicularizar pauta séria", comentou outra.