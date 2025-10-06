Patricia Abravanel tem carro roubado no dia do aniversário

A apresentadora Patricia Abravanel comemorou seus 48 anos no sábado (4) e a comemoração aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, na casa da irmã, Rebeca Abravanel. Mas, em um dia de festa, Patrícia acabou tendo um problema: o carro dela foi roubado e a filha de Sílvio Santos precisou procurar a polícia para registrar ocorrência.

No dia 25/05, o Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, obteve recorde de audiência na Grande São Paulo. Reprodução SBT De acordo com o site “Na Telinha”, do portal UOL, com números do Kanar Ibope Media, a atração do SBT foi visto por 5,6 milhões de pessoas por minuto no Brasil, o que fez o programa liderar a audiência em outras capitais, superando até mesmo a Globo. Reprodução Patrícia Abravanel levou o SBT a consolidar a vice-liderança na faixa de horário - entre 19h05 à 00h05 -, atrás apenas da Globo e acima da Record. A média geral de audiência da emissora no período foi de 7,7 pontos. Reprodução SBT Segunda filha do casamento de Silvio Santos com Íris Abravanel, Patrícia assumiu oficialmente o comando da atração após a morte do pai, ocorrida em 17/08/2024. Reprodução SBT Na gravação do primeiro programa como apresentadora oficial, ela recebeu muitos aplausos e pediu ajuda do público ao entrar no palco. “Vocês sabem que vão me ajudar a fazer o programa hoje, né? Estamos juntas, né? Não quero falar muito, mas que todas sejam muito bem-vindas. Vamos em frente?”, disse ela na ocasião. Reprodução SBT Nos anos anteriores, Patrícia já vinha sendo a substituta do comunicador no programa de auditório aos domingos. Instagram @patriciaabravanel Nascida em São Paulo no dia 4 de outubro de 1977, Patrícia Abravanel estudou administração e comunicação nos Estados Unidos. A empresária iniciou sua atuação na TV em 2011, quando apresentou o especial Festival SBT 30 anos. Instagram @patriciaabravanel No mesmo ano, ela já havia composto o elenco do “Jogo dos Pontinhos”, ao lado de outras personalidades da TV, como Livia Andrade (atual integrante do “Domingão com Hulk”, da Globo) e Helen Ganzarolli. - Instagram @patriciaabravanel Antes, ela chegou a estagiar no Banco Panamericano, braço financeiro do Grupo Silvio Santos. Em 2010, foi descoberto um rombo bilionário na instituição, que acabou vendida ao BTG Pactual um ano depois. Reprodução do Site do Sindicato do Bancários da Bahia Entre 2011 e 2013, Patrícia Abravanel comandou o programa de calouros “Cante se Puder” ao lado do humorista Marcio Ballas. Divulgação SBT Nos anos seguintes, ela deu sequência à carreira artística apresentando a atração “Máquina da Fama”, que permaneceu no ar até 2017. Instagram @patriciaabravanel Em 2021, em meio à pandemia de Covid-19, Patrícia substituiu Silvio Santos pela primeira vez no tradicional programa dominical do SBT. Instagram @patriciaabravanel Na última gravação do programa antes da morte de Silvio Santos, Patrícia pediu à plateia uma oração pela saúde do pai, que já estava internado no hospital Albert Einstein. - Instagram @patriciaabravanel Patrícia Abravanel é casada com o político Fábio Faria, ministro das Comunicações durante a presidência de Jair Bolsonaro (2018 - 2022). Instagram @fabiofaria.br O casal tem três filhos: Pedro Abravanel Faria, Jane Abravanel Faria e Senor Abravanel Faria (nome em homenagem ao avô Silvio Santos, cujo nome de batismo era Senor Abravanel). Instagram @patriciaabravanel Em 2001, dez anos antes de ingressar na carreira televisiva, a herdeira de Silvio Santos passou por uma experiência dramática ao ser vítima de um sequestro. Reprodução de vídeo TV Globo O sequestro aconteceu no dia 21 de agosto daquele ano, na mansão da família, no Morumbi, bairro da zona oeste de São Paulo. - Reprodução das redes Sociais A empresária foi mantida por uma semana em cativeiro, sendo libertada no dia 28 de agosto após Silvio Santos pagar R$ 500 mil pelo resgate. Divulgação No dia 30 de agosto, Fernando Dutra Pinto, sequestrador que havia conseguido fugir com o dinheiro, voltou a entrar na mansão e fez todos os familiares de reféns. Depois, o criminoso libertou a mulher, filhas e funcionários que estavam no local e manteve apenas Silvio Santos sob ameaça. Reprodução de vídeo TV Globo O sequestrador só libertou Silvio Santos e se entregou após um telefonema do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República. Reprodução/TV Globo AlÃ©m de PatrÃ­cia Abravanel, Silvio Santos era pai de outras cinco filhas. CÃ­ntia Abravanel, a mais velha, que Ã© mÃ£e do ator Tiago Abravanel, e Silvia Abravanel sÃ£o fruto do casamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Da uniÃ£o com Ãris Abravanel nasceram Daniela Abravanel Beyruti, Rebeca Abravanel, Renata Abravanel e a prÃ³pria PatrÃ­cia. ReproduÃ§Ã£o/Instagram Voltar Próximo

Em um story publicado no Istagram, Rebeca mostrou os preparativos para a festa. "Gente, aniversário aqui, uma montando parabéns para você o outro lá preenchendo, a polícia aqui com a gente… Enquanto uns fazem a festa, outro faz o B.O. literalmente", explicou a esposa de Alexandre Pato.

Fotos: Reprodução/Instagram

Patrícia, então, dá risada. "Tem que ser com emoção!", brinca. "Roubaram o carro, gente, fala sério, no aniversário", revela Rebeca. No vídeo, é possível ver um policial fazendo o boletim de ocorrência com o político Fábio Faria, marido de Patrícia.

Em redes sociais, Fábio Faria explicou: "Xerife no café da manhã! Roubaram nosso carro em Orlando. Fala sério", complementou. O político também postou uma foto mostrando vários carros de polícia na frente da casa onde eles estavam. Apesar da chateação, a família comemorou a nova idade da filha número quatro do fundador do SBT. "Celebrando com muito amor, gratidão e alegria", escreveu Patricia na legenda de um vídeo em que estão cantando parabéns para ela.