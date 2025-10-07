Gaby Spanic em 'A Fazenda': as 5 maiores polêmicas da eterna Usurpadora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A participação de Gaby Spanic em “A Fazenda” já pode ser considerada um dos pontos altos da temporada. A atriz, eternizada por seu papel em “A Usurpadora”, entrega exatamente o que o público de um reality show espera: personalidade forte, posicionamentos firmes e, claro, muitas reviravoltas.

Cada passo da artista no programa repercute intensamente fora da casa. Seja em discussões acaloradas durante a formação da roça ou em conversas íntimas com outros peões, Gaby se tornou uma protagonista natural, gerando debates e dividindo opiniões nas redes sociais.

Sua trajetória é marcada por episódios que vão desde revelações pessoais chocantes até embates diretos que mudaram a dinâmica do jogo. Relembre os cinco momentos mais polêmicos da atriz que pararam a internet e movimentaram o confinamento.

1. A discussão sobre a suposta expulsão

O clima esquentou de vez quando, durante uma briga, o participante Fernando Sampaio afirmou que Gaby Spanic havia sido expulsa de outro reality show, o "La Casa de Los Famosos", no México, em 2021. A acusação, feita em tom de provocação, desestabilizou a atriz, que negou a informação com veemência e se mostrou bastante abalada com a alegação.

O assunto não morreu dentro da casa. Do lado de fora, a equipe de Gaby precisou se manifestar publicamente. Em uma nota oficial, os administradores de suas redes sociais esclareceram os fatos, negando qualquer expulsão em sua carreira.

2. A revelação sobre abuso sexual

Em outra discussão com Fernando, a estrela venezuelana disse ter sido abusada no programa “La cada de los famosos”. "Eu sofri violência. Foi abuso sexual!", declarou, sem dar mais detalhes sobre o episódio.

Em resposta à atriz, Sampaio contou que também foi vítima de violência sexual. “A pior pessoa que encontrei na minha vida foi um abusador aos 8 anos que me estuprou. Você não sabe o que é uma pior pessoa na vida. Você não sabe”, afirmou.

3. O confronto direto na votação ao vivo

As noites de formação da roça são tradicionalmente tensas, mas Gaby Spanic elevou o nível do confronto. A atriz foi votada por Fernando e Michele Barros, que disseram que a ‘Ususpardora’ havia disseminado a ideia de que havia escassez de comida na casa, o que não era verdade.

Gaby Spanic respondeu emocionada, sentindo-se vítima de xenofobia e de "falso", afirmando que sua presença no programa era desrespeitada. A troca de farpas ao vivo deixou a apresentadora, Adriane Galisteu, e os outros participantes em silêncio.

4. Sumiço no programa

Gaby Spanic abandonou “A Fazenda 17” durante a dinâmica após a briga com Fernando. Ela disse que saiu da gravação para chorar, mas foi alvo de especulações de que ela teria desistido do programa.

“Eu quis sair, queria gritar, mas o que fiz foi chorar, chorar, chorar pra desafogar alguma coisa que eu tinha dentro de mim. É uma pessoa que quer ganhar com suas mentiras. Em tudo que fala e faz é com sua mente enferma”, desabafou.

5. Performance ao vivo

Além das tretas, Gaby também tem causado nas festas de “A Fazenda”. Durante uma das dinâmicas, ela soltou a voz e relembrou a trilha sonora icônica de “A Usurpadora” junto aos peões.

Depois de outra festa, Gaby Spanic foi vista dormindo nua. Uma página de flagras postou vídeos noturnos em que a atriz aparece tirando a roupa e cobrindo-se apenas com o edredom. Parte dos seios da atriz ficaram à mostra.

