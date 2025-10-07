Morte de Odete Roitman: internautas invadem redes do Copacabana Palace
Vilã de "Vale Tudo" foi assassinada no capítulo dessa segunda-feira, em um quarto do hotel de luxo
A morte da vilã Odete Roitman (Débora Bloch) no remake da novela “Vale Tudo” provocou uma onda de comentários divertidos nas redes sociais do Copacabana Palace, um dos hotéis mais tradicionais do Rio de Janeiro. No capítulo exibido nessa segunda-feira (6/10), a empresária foi assassinada misteriosamente no quarto 604, e internautas questionaram a suposta “falta de segurança” do local.
Na versão atual de "Vale Tudo", a vilã é assassinada de forma misteriosa no quarto 604. Os suspeitos são Heleninha, Marco Aurélio, Maria de Fátima, César Ribeiro e Celina, todos presentes no hotel por diferentes motivações.
No capítulo, César, Marco Aurélio e Maria de Fátima estão hospedados no Palace e têm passagem livre pelo local. Celina entra convidada por Odete, enquanto Heleninha é vista bêbada nos arredores, sem confirmação se está armada.
No Instagram oficial do hotel, seguidores fizeram piadas sobre a facilidade com que os personagens entraram armados no estabelecimento. "Pela novela, é notório que não tem segurança. A cena acabou passando uma má impressão. Não tem segurança?", comentou um perfil.
"Cadê a segurança do hotel, meu Deus? O povo tudo entrando armado pra matar Odete", disse outro. “Um absurdo um hotel dessa monta não ter detector de metais ou câmeras nos corredores. Nunca me hospedarei", escreveu um terceiro.
Na vida real, o Copacabana Palace tem um rigoroso sistema de segurança, com câmeras, detectores de metais e funcionários treinados, e as cenas da novela foram puramente ficção, ambientadas em um cenário que já é considerado "lendário" pela alta sociedade carioca.
O hotel tem sido usado diversas vezes no remake como símbolo de riqueza e luxo. Personagens como Maria de Fátima, César, Heleninha e Odete apareceramm frequentemente nas dependências do estabelecimento ao longo da trama.
O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, será substituído em 20 de outubro por “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva. O mistério de quem matou Odete Roitman segue como um dos momentos mais comentados da teledramaturgia brasileira nas redes sociais.
Quanto custa se hospedar no Copacabana Palace?
- Quarto Luxo Standard – aproximadamente R$ 3.000 a R$ 4.500 por noite;
- Suíte Júnior – cerca de R$ 4.500 a R$ 6.000 por noite;
- Suíte Deluxe – entre R$ 6.000 e R$ 8.500 por noite;
- Suíte Presidencial – em torno de R$ 25.000 a R$ 40.000 por noite.