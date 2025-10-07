Morte de Odete Roitman: internautas invadem redes do Copacabana Palace

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A morte da vilã Odete Roitman (Débora Bloch) no remake da novela “Vale Tudo” provocou uma onda de comentários divertidos nas redes sociais do Copacabana Palace, um dos hotéis mais tradicionais do Rio de Janeiro. No capítulo exibido nessa segunda-feira (6/10), a empresária foi assassinada misteriosamente no quarto 604, e internautas questionaram a suposta “falta de segurança” do local.

Na versão atual de "Vale Tudo", a vilã é assassinada de forma misteriosa no quarto 604. Os suspeitos são Heleninha, Marco Aurélio, Maria de Fátima, César Ribeiro e Celina, todos presentes no hotel por diferentes motivações.

No capítulo, César, Marco Aurélio e Maria de Fátima estão hospedados no Palace e têm passagem livre pelo local. Celina entra convidada por Odete, enquanto Heleninha é vista bêbada nos arredores, sem confirmação se está armada.

No Instagram oficial do hotel, seguidores fizeram piadas sobre a facilidade com que os personagens entraram armados no estabelecimento. "Pela novela, é notório que não tem segurança. A cena acabou passando uma má impressão. Não tem segurança?", comentou um perfil.

"Cadê a segurança do hotel, meu Deus? O povo tudo entrando armado pra matar Odete", disse outro. “Um absurdo um hotel dessa monta não ter detector de metais ou câmeras nos corredores. Nunca me hospedarei", escreveu um terceiro.

Na vida real, o Copacabana Palace tem um rigoroso sistema de segurança, com câmeras, detectores de metais e funcionários treinados, e as cenas da novela foram puramente ficção, ambientadas em um cenário que já é considerado "lendário" pela alta sociedade carioca.

Renato Góes, ator que interpreta o personagem Ivan Meireles no remake de “Vale Tudo”, revelou que recebeu diagnóstico de vitiligo na infância. - Reprodução do instagram @renatogoess Em entrevista à revista GQ, o ator de 38 anos afirmou que descobriu a doença quando tinha 12 anos de idade. Reprodução do instagram @renatogoess Uma mancha na coxa esquerda o fez procurar ajuda médica e, então, foi feito o diagnóstico de vitiligo, condição autoimune que leva à perda de melanina, pigmento natural do corpo que dá cor à pele. A doença não tem cura, mas pode ser controlada. Reprodução do instagram @renatogoess Góes declarou que, na época do diagnóstico, passava por um momento difícil da vida com a separação dos pais. Ele trabalhava como modelo infantil e o fato interferiu em sua autoestima. Reprodução do instagram @renatogoess “Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda”, confidenciou Renato Góes na entrevista. “Eu tinha pesadelos com a doença. Acordava procurando novas manchas no corpo”, completou. Reprodução do instagram @renatogoess Com o tempo, a condição ficou mais sutil e a mancha na coxa do ator regrediu. “A mancha diminuiu e hoje se resume a um pequeno sinal”, explicou. Reprodução do instagram @renatogoess Renato Góes de Oliveira nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no dia 19 de dezembro de 1986. Reprodução do instagram @renatogoess Na infância, ele trabalhou como modelo, com participações em desfiles, comerciais e figurações. Aos 15 anos, optou pela carreira artística e estudou teatro na Escola SESC de Teatro, em Pernambuco. Reprodução do instagram @renatogoess Seu primeiro papel televisivo de destaque foi em “Água na Boca”, de 2008, na Band, seguindo por participações em novelas da Globo como “Pé na Jaca”, de 2006, “Balacobaco”, de 2012”, e “Joia Rara”, de 2013. Reprodução do instagram @renatogoess Ele ganhou projeção nacional com personagens jovens nas fases iniciais das novelas “Velho Chico”, em 2016, e “Pantanal”, de 2022. Divulgação Seu primeiro protagonista na Globo veio em 2017, na série “Os Dias Eram Assim”, na pele do personagem Renato, marcando um divisor de águas na carreira. - Divulgação Em 2019, ele viveu Jamil na novela “Órfãos da Terra”. Um ano antes, havia sido escalado como protagonista em “Deus Salve o Rei”, papel que acabou deixando após divergência criativa com a direção. Romulo Estrela foi o substituto. Paulo Belote/TV Globo/Divulgação Desde então, ele acumulou papéis marcantes em “Mar do Sertão”, de 2022, e “Família é Tudo”, de 2024, consolidando-se como um dos principais nomes da dramaturgia da Globo na atualidade. Divulgação Em 2025, Renato Góes assumiu o papel de Ivan Meireles no remake de “Vale Tudo”, personagem originalmente interpretado por Antônio Fagundes, em 1988 Reprodução do instagram @renatogoess A química de Góes com Taís Araújo, que interpreta Raquel, foi decisiva na escolha da autora Manuela Dias. Divulgação Ao receber a aprovação, Renato buscou Fagundes. Tive uma resposta maravilhosa, encorajadora, sabe?", revelou ao “Programa do Bial”. "Logo depois, a gente se encontrou na festa dos 60 anos da Globo, e ele me deu um abraço”, detalhou. Reprodução do instagram @renatogoess Ele afirma que “a pressão é grande, mas é maravilhoso” interpretar um ícone da teledramaturgia, destacando que Ivan Meireles, um administrador de empresas, “é o reflexo do povo brasileiro que não quer passar por cima de ninguém, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhor”. Ele deu essa declaração em entrevista ao jornal “Extra”. Reprodução do instagram @renatogoess Na novela, o personagem de Renato Góes vive dilemas amorosos intensos entre Raquel e Heleninha, esta última interpretada por Paolla Oliveira. São conflitos que envolvem vingança, poder e ética - elementos centrais da trama moderna escrita por Manuela Dias. Reprodução do instagram @renatogoess No cinema, Renato Góes acumula trabalhos desde 2006. Entre eles, no drama “Por Trás do Céu”, de 2017” e“Legalize Já - Amizade Nunca Morre”, de 2018, em que interpretou o músico Marcelo D2. Divulgação Em 2020, ele foi o protagonista do longa de suspense “Macabro”, como o sargento Téo em uma investigação inspirada em crimes reais na Mata Atlântica. Já em 2021 participou da comédia inspirada nas obras de Ariano Suassuna, “O Auto da Boa Mentira”, vivendo Fabiano Santos em diversos contos baseados em temas de mentira e ética social. Divulgação Renato Góes é casado com a atriz Thaila Ayala desde 2019. O casal tem dois filhos: Francisco, nascido em 2021, e a caçula Tereza, que nasceu em 2023. Reprodução do instagram @renatogoess Além do trabalho na TV, ele tem empreendimentos imobiliários, uma plataforma de games, um selo musical, e uma produtora de vídeo, além de fazer faculdade de história, com interesse em lecionar no futuro. Reprodução do instagram @renatogoess Voltar Próximo

O hotel tem sido usado diversas vezes no remake como símbolo de riqueza e luxo. Personagens como Maria de Fátima, César, Heleninha e Odete apareceramm frequentemente nas dependências do estabelecimento ao longo da trama.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, será substituído em 20 de outubro por “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva. O mistério de quem matou Odete Roitman segue como um dos momentos mais comentados da teledramaturgia brasileira nas redes sociais.

Quanto custa se hospedar no Copacabana Palace?