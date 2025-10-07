A Usurpadora: como está o elenco da novela hoje

A participação de Gaby Spanic no programa ‘A Fazenda’ vem gerando inúmeras polêmicas e momentos icônicos. A atriz, conhecida pelo seu papel na novela “A Usurpadora”, se tornou uma das protagonistas dessa edição do reality.

Exibida pela primeira vez nos anos 90, “A Usurpadora” parou o país com a história das gêmeas idênticas, Paulina e Paola, que trocam de lugar e transformam a vida da família Bracho em um verdadeiro caos. O sucesso foi tão grande que a trama já foi reprisada inúmeras vezes, conquistando novas gerações de fãs.

Mais de 25 anos depois de sua estreia, a pergunta que fica é: por onde andam os atores que deram vida a personagens tão inesquecíveis? Se você também sente saudades das intrigas de Paola, do sofrimento de Paulina e das angústias de Carlos Daniel, prepare-se para uma viagem no tempo. Descubra como estão os principais nomes do elenco hoje e o que eles fizeram desde que deixaram os cenários da mansão dos Bracho.

Gabriela Spanic (Paola Bracho e Paulina Martins)

Imortalizada pelo duplo papel das gêmeas, Gabriela Spanic se tornou uma estrela internacional. Após o sucesso estrondoso de “A Usurpadora”, ela continuou sua carreira em novelas de grande audiência, como “Por Teu Amor” e “A Dona”. A venezuelana também investiu na carreira de cantora e apresentadora, além de participar de diversos reality shows no México e em outros países.

Hoje, aos 50 anos, Gaby continua na ativa e é muito presente nas redes sociais, onde compartilha sua rotina de trabalhos, viagens e momentos em família. Sua popularidade no Brasil segue intacta, e qualquer aparição sua gera grande comoção entre os fãs.

Fernando Colunga (Carlos Daniel Bracho)

Fernando Colunga já era um nome conhecido no México, mas a novela fez com que ele ficasse ainda mais conhecido na América Latina. Ele emendou um sucesso no outro, protagonizando tramas como “Abraça-me Muito Forte” e “Amor Real”.

Diferente de Gaby, Colunga é extremamente reservado sobre sua vida pessoal e não possui perfis oficiais em redes sociais. Aos 58 anos, após um período longe das telas, ele retornou em novas produções, como a novela Amanhecer, que estreou este ano.

Libertad Lamarque (Vovó Piedade Bracho)

Uma figura central na trama, a Vovó Piedade era a matriarca que colocava ordem na família. A personagem foi interpretada pela argentina Libertad Lamarque. Com uma carreira que começou na década de 1930, ela já era um ícone muito antes da novela.

“A Usurpadora” foi um de seus últimos grandes trabalhos. Libertad morreu em dezembro de 2000, aos 92 anos, pouco tempo depois de encerrar sua participação em outra novela, “Carinha de Anjo”.

Chantal Andere (Estefânia Bracho)

A invejosa e desequilibrada Estefânia Bracho foi interpretada por Chantal Andere. A atriz se especializou em papéis de vilãs e se tornou um dos rostos mais conhecidos das novelas mexicanas. Depois de “A Usurpadora”, ela atuou em dezenas de produções, como “A Outra” e “Destilando Amor”.

Atualmente, Chantal concilia a carreira na TV com o teatro musical. Aos 53 anos, ela é casada e mãe de dois filhos. Em suas redes sociais, compartilha cliques de seus espetáculos e momentos em família.

Juan Pablo Gamboa (Willy Monteiro)

O grande vilão Willy Monteiro, marido de Estefânia e amante de Paola, era odiado pelo público. O ator colombiano Juan Pablo Gamboa deu vida ao personagem com tanta convicção que ficou marcado pelo papel. Após a novela, ele continuou trabalhando em produções mexicanas e também em seu país natal, a Colômbia.

Com uma carreira sólida, Gamboa participou de séries e novelas de sucesso. Hoje, aos 57 anos, ele mora nos Estados Unidos e segue atuando.

Dominika Paleta (Leda Duran)

Leda era a prima apaixonada por Carlos Daniel que fazia de tudo para atrapalhar a vida de Paulina. A personagem foi interpretada por Dominika Paleta, atriz polonesa-mexicana. Ela continuou na TV, atuando em novelas como “A Intrusa” e “O Triunfo do Amor”.

Nos últimos anos, Dominika diversificou suas atividades. Além de atuar, ela se tornou uma influenciadora digital com foco em bem-estar e alimentação saudável, tendo lançado livros sobre o tema.

Mario Cimarro (Luciano Alcântara)

O amante de Paola Bracho no início da trama, Luciano Alcântara, foi interpretado pelo ator cubano Mario Cimarro. Embora sua participação tenha sido curta, ela foi fundamental para o desenrolar da história. O papel ajudou a projetar sua carreira, e logo ele se tornou um protagonista de sucesso.

Cimarro estrelou novelas de repercussão mundial, como o fenômeno colombiano “Paixões Ardentes”, que o consagrou como um grande galã. Aos 53 anos, ele continua ativo na TV e no cinema.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.