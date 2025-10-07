Quem matou Odete Roitman? 'Vale Tudo' repete 1988 e para o Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Brasil parou – ou pelo menos parte do país – na noite dessa segunda-feira (6/10) para assistir à icônica morte de Odete Roitman, a vilã implacável de "Vale tudo", no remake assinado por Manuela Dias e exibido pela Globo. A cena, que ecoa o clássico de 1988 com Beatriz Segall no papel, não só reacendeu debates sobre a teledramaturgia brasileira como gerou uma enxurrada de teorias conspiratórias nas redes sociais.

Houve 2,9 milhões de interações no X a respeito do assunto.

Mas, entre aplausos à Débora Bloch e vaias à construção da trama, uma pergunta paira no ar: quem apertou o gatilho? E, mais importante, por que o país parece obcecado por isso?

A morte de Odete Roitman transformou o capítulo em um fenômeno instantâneo. Memes, lives e threads no X (antigo Twitter) explodiram logo após o tiro fatal no Copacabana Palace, com usuários revivendo o suspense que marcou a novela original. "O Brasil parou para saber quem matou Odete Roitman!", postou um perfil de entretenimento, capturando o clima de nostalgia misturada a hype forçado pela emissora.

No entanto, a euforia durou pouco: críticas pipocaram sobre a "cena fraca" e a "lista frágil de suspeitos", com muitos acusando a autora de entregar spoilers desnecessários ao listar os cinco principais nomes no "Fantástico". "Parabéns Manuela Dias, nota 3 por essa porcaria", desabafou um influenciador de TV, ecoando o sentimento de parte do público que esperava um plot twist à la "A Favorita".



Teorias malucas também ganharam força: será que Odete forjou a própria morte com ajuda de Freitas? Cenários sugestivos e diálogos ambíguos alimentam boatos de que a vilã pode ressurgir no final, mudando o desfecho da versão de 1988, onde ela foi morta por engano por Leila (Cássia Kis). A repercussão se estendeu a merchans e faturamento: a Globo lucrou alto com anúncios no episódio, provando que, mesmo polêmico, o mistério vende.

Se o buzz foi misto, os números não mentem: 'Vale tudo' cravou 30,9 pontos de média e pico de 31,7 em São Paulo, o maior índice de uma novela das 9h desde o final de 'Terra e paixão', em janeiro de 2024. No Rio de Janeiro, o capítulo chegou a 38 pontos, superando até o êxito de "Pantanal" em 2022. O efeito cascata beneficiou o Jornal Nacional, que marcou 28,1 pontos e pico de 31,5 – o melhor desde agosto de 2023.



Especialistas atribuem o pico à campanha de marketing da emissora, que martelou o "quem matou?" desde semanas antes, criando uma falsa sensação de evento nacional. "A Globo decidiu que o Brasil ia parar", ironizou um usuário no X, apontando o aumento modesto de apenas um ponto em relação a capítulos anteriores. Ainda assim, o episódio reforça o poder das novelas em reconectar gerações, com o remake batendo recordes e impulsionando o streaming da Globoplay.

Os prováveis suspeitos

Na trama de Manuela Dias, o assassinato ocorre em meio a uma suíte de luxo, com Odete caindo após um disparo misterioso. Os cinco suspeitos "oficiais", revelados pela autora, formam um time de vingadores improváveis: Heleninha, Celina, Marco Aurélio, César e Fátima.



Marco Aurélio desponta como o mais cotado: ele jurou "acabar" com Odete, se hospedou no mesmo hotel e foi flagrado armado. Mas a trama entra na reta final focada nesses nomes, com o vice-presidente da TCA (César) carregando uma pistola suspeita. Diferentemente da original, onde Leila atirou por engano através de uma porta de vidro, o remake promete uma reviravolta – ou não, dependendo de quem você pergunta.

Quem o povo está apostando?

Nas redes, o consenso é: ninguém confia na lista oficial. "Espero que todos tenham matado Odete Roitman juntos, igual em 'Assassinato no Expresso do Oriente'", brincou uma usuária, resumindo o ceticismo. Marco Aurélio lidera as apostas, mas muitos apontam para o núcleo secundário: Nilze, Luciano ou o fiel escudeiro Freitas como o verdadeiro culpado, em uma jogada para desviar o foco. "Acho que não foi nenhum deles", opinou um fã, ecoando a frustração com a trama.



Outros vão além: a teoria da morte forjada ganha tração, com Odete viva no final para um twist bombástico. Até IAs foram consultadas – e elas apostam em Marco Aurélio, mas com ressalvas. O veredito final sai só no último capítulo, em 17 de outubro. Até lá, o suspense continua rendendo mais cliques que a novela inteira.

