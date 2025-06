Estilista de Odete Roitman tem paixão pela monocromática Aldeíde

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Você pode não ligar o nome à pessoa, mas Marie Salles está por trás de grandes sucessos da televisão. A figurinista vestiu personagens de “A favorita” (2008), “Viver a vida” (2009), “Cordel encantado” (2011), “Pantanal” (2022), “Renascer” (2024) e agora de “Vale tudo”.

O Estado de Minas visitou o galpão onde Marie trabalha, nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. São dois pisos, divididos entre a equipe de figurinistas do remake do sucesso de 1988, no primeiro andar, e da próxima novela, ainda sem título e data de estreia, no andar superior.

Marie passa ali nove horas diárias acompanhando toda a produção, que inclui prova de roupas. “É ralação”, afirma, garantindo que não há nada de glamouroso. “Mas eu amo. Faço isso há 30 anos e é muito legal”, diz.

“Vale tudo” é o terceiro remake no currículo de Marie. “O mais legal desta novela é mostrar o que é o mundo contemporâneo. Como é a geração Z de Fátima (Bella Campos), que se veste como uma menina de 23 anos e é influencer, e a geração X de Solange (Alice Wegmann), que preza pela sustentabilidade, tem cuidado com o mundo. Oitenta por cento das roupas são de brechó. Hoje em dia, é muito mais plural, a gente se veste com muitas diferenças”, observa.

Como todos nós evoluímos e trocamos de roupa, isso também vai ocorrer com Maria de Fátima. Nos próximos capítulos, Raquel (Taís Araujo), Leila (Carolina Dieckmann), Aldeíde (Karine Teles) e César (Cauã Reymond) terão novos figurinos, que Marie mantém em sigilo. “Mas Aldeíde continua monocromática”, diverte-se.

“Esse figurino é importante porque mostra como são as pessoas de todas as idades em 2025”, afirma, citando Odete Roitman (Débora Bloch). “A Beatriz (Segall) era maravilhosa, mas era uma senhora. Seria impossível ter uma cena de Beatriz de lingerie, por causa da época. São 30 anos de diferença. As pessoas estavam começando a se divorciar, era outro mundo.”

Karine Teles vive a secretária Aldeíde, cujos looks sempre têm a mesma cor, até nas unhas das mãos Instagram/reprodução

O trabalho de Marie começa bem no início da produção, com a montagem das pranchas onde são colocadas fotografias de gente como a gente, feitas nas ruas, servindo de referência para a construção do figurino do elenco. Como “Vale tudo” é novela contemporânea, muitas peças usadas em cena vêm de brechós ou lojas, explica. Obviamente, Odete Roitman tem tratamento especial.

A novela estreou em março, mas desde setembro Marie e equipe já pesquisavam o que cairia bem na vilã. No guarda-roupa dela não faltam peças de marcas internacionais como Chanel, Dior e Valentino, para citar algumas grifes de luxo.

Há roupas criadas especialmente para Odete por estilistas brasileiros como Alexandre Herchcovitch, Mateus Cardoso, Sandro Barros e Vítor Zerbinato. Curiosamente, Beatriz Segall não tinha guarda-roupa recheado de peças internacionais, porque a importação só se tornou comum anos depois.

Odete Roitman (Débora Bloch), como qualquer mortal, repete roupa. É o caso do terninho azul, que chamou a atenção do público Globo/divulgação

Um dos itens que mais chamam a atenção no figurino da vilã é o terno azul-marinho, que no momento de nossa visita estava sendo preparado para Débora Bloch usar no dia seguinte. “Eles são como nós, que repetimos roupas”, entrega a figurinista.

Marie não esconde a paixão por Aldeíde (Karine Teles), a secretária infernizada pelo chefe Marco Aurélio (Alexandre Nero) por causa de seu visual monocromático. “É uma personagem divertida. Achei que não iam curtir, mas ela é um sucesso”, elogia Marie.

Nos corredores onde ficam as roupas, há surpresas. Porém, nosso acesso foi negado para evitar spoilers. São os looks da nova fase dos personagens que viverão reviravolta social. Pudemos ver duas saias de filó acomodadas na arara, que provavelmente farão parte de um vestido de casamento.

“Qual deles?”, pergunta Marie, bem-humorada, sem dar a menor pista sobre o figurino de noiva de Maria de Fátima, que será rasgado por Raquel, cena de “Vale tudo” que está entre as mais emblemáticas da teledramaturgia nacional.