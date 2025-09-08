Cadastro de blocos para o Carnaval de BH 2026 é aberto

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O cadastramento de blocos de Carnaval de 2026 em Belo Horizonte abriu nesta segunda-feira (8/9), conforme anunciado pela Prefeitura de BH (PBH) nas redes sociais. Interessados podem realizar a inscrição pelo site da prefeitura de BH até o dia 10 de outubro. A folia está programada para 31 de janeiro a 22 de fevereiro.

A abertura do prazo de cadastro ocorre cerca de um mês antes do que o do ano passado, que foi entre 14 de outubro a 5 de novembro. A antecipação é bem avaliada pela Liga Belorizontina de Blocos Carnavalescos, que acredita colaborar com a organização. Segundo a presidente da associação, Polly Paixão, eles ficaram sabendo do prazo apenas hoje pela manhã.

“Estamos cientes e ficamos bem aliviados com a antecedência. Tudo que é feito com antecedência, colabora com a organização”, disse.

Segundo a publicação do Executivo municipal, em colaboração com a Belotur, os blocos poderiam realizar as inscrições a partir das 12h, mas não passaram outras informações. A reportagem do Estado de Minas questionou ambos sobre a antecipação e aguarda retorno.

“Estamos temerosos com a promessa do prefeito em trazer grandes atrações como prometeu no fim do Carnaval deste ano. É importante ele conhecer um pouco mais da história dos blocos de rua, saber a dificuldade que temos para conseguir patrocínio, e o quanto essa vinda de ‘forasteiros’ pode nos prejudicar”, reforça Paixão.

De acordo com ela, a vinda de atrações de renome pode acabar com o formato democrático do Carnaval de BH, que, segundo a presidente da Liga, é “o maior motivo do sucesso”.

Motivo da preocupação

No dia 4 de março, o bloco “Pipoquinha do Alok”, que teve como tema "Liberte o Seu Melhor", saiu próximo ao Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, e seguiu em direção à Praça Sete, levando uma multidão e causando problemas.

Em determinado momento, foliões que estavam espremidos e acompanhavam o cortejo do bloco invadiram o parque. Depois de dezenas de pessoas pularem as grades, a Guarda Civil Municipal abriu os portões e liberou a entrada.

Muitos foliões passaram mal e precisaram ser retirados do meio do tumulto. Uma pessoa foi carregada por cima das grades do parque.

Carnaval de BH 2025

Entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março deste ano, foram realizados 460 cortejos em BH, recorde do carnaval de BH, segundo balanço divulgado pela prefeitura. Do total, 99 desfiles foram realizados pela primeira vez. A Belotur contemplou 105 blocos, com investimento total de R$2,99 milhões, a partir de editais de auxílio financeiro.

Conforme o levantamento, os desfiles tiveram participação somada de cerca de 6,05 milhões de foliões, e o carnaval movimentou R$ 1,2 bilhão na economia local, gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

