CARNAVAL DE BH 2026

Cadastro de blocos para o Carnaval de BH 2026 é aberto

Abertura antecipada é bem avaliada pela associação de blocos; folia na capital mineira acontecerá entre o dia 31 de janeiro e 22 de fevereiro

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/09/2025 13:52

Praça Sete é tomada por multidão em sábado de carnaval
Blocos de carnaval podem se cadastrar até o dia 10 de outubro crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O cadastramento de blocos de Carnaval de 2026 em Belo Horizonte abriu nesta segunda-feira (8/9), conforme anunciado pela Prefeitura de BH (PBH) nas redes sociais. Interessados podem realizar a inscrição pelo site da prefeitura de BH até o dia 10 de outubro. A folia está programada para 31 de janeiro a 22 de fevereiro.

A abertura do prazo de cadastro ocorre cerca de um mês antes do que o do ano passado, que foi entre 14 de outubro a 5 de novembro. A antecipação é bem avaliada pela Liga Belorizontina de Blocos Carnavalescos, que acredita colaborar com a organização. Segundo a presidente da associação, Polly Paixão, eles ficaram sabendo do prazo apenas hoje pela manhã.

“Estamos cientes e ficamos bem aliviados com a antecedência. Tudo que é feito com antecedência, colabora com a organização”, disse.

Segundo a publicação do Executivo municipal, em colaboração com a Belotur, os blocos poderiam realizar as inscrições a partir das 12h, mas não passaram outras informações. A reportagem do Estado de Minas questionou ambos sobre a antecipação e aguarda retorno.

“Estamos temerosos com a promessa do prefeito em trazer grandes atrações como prometeu no fim do Carnaval deste ano. É importante ele conhecer um pouco mais da história dos blocos de rua, saber a dificuldade que temos para conseguir patrocínio, e o quanto essa vinda de ‘forasteiros’ pode nos prejudicar”, reforça Paixão.

De acordo com ela, a vinda de atrações de renome pode acabar com o formato democrático do Carnaval de BH, que, segundo a presidente da Liga, é “o maior motivo do sucesso”.

Motivo da preocupação

No dia 4 de março, o bloco “Pipoquinha do Alok”, que teve como tema "Liberte o Seu Melhor", saiu próximo ao Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, e seguiu em direção à Praça Sete, levando uma multidão e causando problemas.

Em determinado momento, foliões que estavam espremidos e acompanhavam o cortejo do bloco invadiram o parque. Depois de dezenas de pessoas pularem as grades, a Guarda Civil Municipal abriu os portões e liberou a entrada.

Muitos foliões passaram mal e precisaram ser retirados do meio do tumulto. Uma pessoa foi carregada por cima das grades do parque.

Carnaval de BH 2025

Entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março deste ano, foram realizados 460 cortejos em BH, recorde do carnaval de BH, segundo balanço divulgado pela prefeitura. Do total, 99 desfiles foram realizados pela primeira vez. A Belotur contemplou 105 blocos, com investimento total de R$2,99 milhões, a partir de editais de auxílio financeiro.

Conforme o levantamento, os desfiles tiveram participação somada de cerca de 6,05 milhões de foliões, e o carnaval movimentou R$ 1,2 bilhão na economia local, gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

overflay