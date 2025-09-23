Carnaval 2026: prefeitura lança edital de cotas de patrocínio

O Edital de Cotas de Patrocínio para o Carnaval 2026 foi publicado nesta terça-feira (23/9) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As empresas interessadas em participar do chamamento deverão entregar a documentação, bem como o projeto comercial, em um envelope único, na sede da Belotur (Rua Espírito Santo, 527, Centro). No ano que vem, o período carnavalesco ocorrerá entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro.

A entrega dos documentos poderá ser feita de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, até às 14h do dia 7 de outubro, quando será feita a abertura das propostas. Todas as regras e critérios de participação, assim como o próprio edital, estão disponíveis no regulamento publicado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.



Poderão participar do edital pessoas jurídicas de direito público ou privado, de forma direta ou como “agência de captação”. Para o agente captador, será repassado uma taxa de remuneração equivalente a 10% sob o montante total obtido.

Apresenta: uma cota disponível, no valor mínimo de R$ 10 milhões, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela “Apresenta” e mais cinco marcas sob a chancela “Patrocínio”.

Patrocínio Master: uma cota disponível, no valor mínimo de R$ 5 milhões, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela "Patrocínio Master" e uma marca sob a chancela "Patrocínio".

Apoio: duas cotas disponíveis, no valor mínimo de R$ 2 milhões cada, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela "Apoio".

Colaboração: quatro cotas disponíveis, no valor mínimo de R$ 500 mil cada, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela "Colaboração".

O Edital de Patrocínio do Carnaval de Belo Horizonte 2026, conta com cotas de investimento financeiro. Serão quatro chancelas de patrocínio, totalizando oito cotas:

A marca que for ativada na chancela “Apresenta” terá exclusividade de visibilidade, frente a outras empresas concorrentes do mesmo segmento. Entre as outras contrapartidas também está a possibilidade de os patrocinadores realizarem ações fixas e volantes de exploração de publicidade em espaços públicos da cidade em determinados dias, disponibilizadas de acordo com cada cota de patrocínio.