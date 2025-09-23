Assine
overlay
Início Gerais
FOLIA

Carnaval 2026: prefeitura lança edital de cotas de patrocínio

Empresas interessadas em participar do chamamento deverão entregar a documentação e o projeto comercial, até o dia 7 de outubro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/09/2025 21:07 - atualizado em 23/09/2025 21:20

compartilhe

Siga no
x
Na foto, o desfile do bloco Baianeiros nas ruas do Centro de Belo Horizonte
Desfile do bloco Baianeiros nas ruas do Centro de Belo Horizonte ilustra crescimento do carnaval na capital mineira crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O Edital de Cotas de Patrocínio para o Carnaval 2026 foi publicado nesta terça-feira (23/9) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As empresas interessadas em participar do chamamento deverão entregar a documentação, bem como o projeto comercial, em um envelope único, na sede da Belotur (Rua Espírito Santo, 527, Centro). No ano que vem, o período carnavalesco ocorrerá entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro.

A entrega dos documentos poderá ser feita de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, até às 14h do dia 7 de outubro, quando será feita a abertura das propostas. Todas as regras e critérios de participação, assim como o próprio edital, estão disponíveis no regulamento publicado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Poderão participar do edital pessoas jurídicas de direito público ou privado, de forma direta ou como “agência de captação”. Para o agente captador, será repassado uma taxa de remuneração equivalente a 10% sob o montante total obtido.

Leia Mais



O Edital de Patrocínio do Carnaval de Belo Horizonte 2026, conta com cotas de investimento financeiro. Serão quatro chancelas de patrocínio, totalizando oito cotas:

  • Apresenta: uma cota disponível, no valor mínimo de R$ 10 milhões, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela “Apresenta” e mais cinco marcas sob a chancela “Patrocínio”.
  • Patrocínio Master: uma cota disponível, no valor mínimo de R$ 5 milhões, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela “Patrocínio Master” e uma marca sob a chancela “Patrocínio”.
  • Apoio: duas cotas disponíveis, no valor mínimo de R$ 2 milhões cada, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela “Apoio”.
  • Colaboração: quatro cotas disponíveis, no valor mínimo de R$ 500 mil cada, sendo possível a ativação de uma marca sob a chancela “Colaboração”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A marca que for ativada na chancela “Apresenta” terá exclusividade de visibilidade, frente a outras empresas concorrentes do mesmo segmento. Entre as outras contrapartidas também está a possibilidade de os patrocinadores realizarem ações fixas e volantes de exploração de publicidade em espaços públicos da cidade em determinados dias, disponibilizadas de acordo com cada cota de patrocínio. 

Tópicos relacionados:

carnaval prefeitura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay