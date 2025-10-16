Mãe é presa depois de confessar ter matado filho em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A mãe e o padrasto de um menino de 9 anos foram presos nessa quarta-feira (15/10) depois de a mulher, de 24 anos, confessar ter matado o próprio filho na Região Barreiro, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a mãe afirmou ter agredido a criança com chineladas e tapas na região do abdômen e das costas e que “passou do ponto”, além de estar sob o efeito de cocaína no momento.

O menino deu entrada no Hospital Júlia Kubitschek, no bairro Milionários, na Região do Barreiro, em 23 de agosto. A mãe e o padrasto disseram ao hospital que a criança havia caído na escola e machucado uma das pernas. Mas a vítima tinha machucados no abdômen, no nariz e ferimentos internos. O garoto foi internado às pressas e morreu no hospital.

Segundo a investigação, na versão do padrasto, de 39 anos, ele estava em casa no momento em que a criança voltou da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não presenciou qualquer agressão. A mãe sustentou que ele havia saído de casa nesse período. A contradição evidencia tentativa de manipulação dos fatos e obstrução da investigação, além de indicar possível coautoria ou omissão relevante.

Os relatos e uma denúncia anônima informaram que, durante a noite anterior à morte, ouviram-se gritos de socorro da criança, e que a mãe e o padrasto são usuários de drogas e agrediam com frequência o menino. No mesmo documento, consta que a médica da UPA Barreiro também levantou suspeita de agressão pela incompatibilidade entre o quadro clínico apresentado e o relato dos familiares.

Conforme apurado na investigação, a vice-diretora da escola frequentada pelo menino declarou que não houve nenhum acidente nas dependências escolares, contrariando a narrativa dos responsáveis. No velório, a tia-avó da vítima notou um comportamento anormal da mãe do menino, como ausência de luto. Segundo a testemunha, ela também chegou sorridente. Já o padrasto não compareceu.

A Justiça compreendeu que o casal atuou no crime, como autores, coautores ou partícipe um do outro, por omissão consciente diante da violência praticada. Por isso, a prisão temporária, no período de 30 dias, tornou-se imprescindível para a persecução penal.

Como as versões apresentadas pelos investigados variaram ao longo das oitivas, a integridade da prova foi comprometida e evidencia o risco de interferência na colheita de novos elementos. O Conselho Tutelar precisou intervir para determinar o acolhimento institucional dos outros dois filhos do casal diante do perigo concreto à integridade física e emocional das crianças.

A mãe tem antecedentes por tráfico de drogas e histórico de ter morado em diferentes municípios da Região Metropolitana de BH, o que demonstra risco real de evasão e reforça a necessidade da custódia cautelar. Considerando a gravidade do crime – homicídio qualificado cometido contra filho menor, em contexto de violência doméstica –, as medidas cautelares da prisão se mostram inadequadas e insuficientes, pela Justiça, para garantir a ordem pública e a continuidade das investigações.

Haverá, ainda, oitiva de novas testemunhas e a conclusão de exames periciais. A segregação cautelar dos investigados é medida necessária para evitar influências indevidas e assegurar a efetividade da instrução. A prisão do casal pode ser prorrogada.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) dará uma coletiva de imprensa nesta tarde para passar mais informações sobre o caso.

