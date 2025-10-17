Polícia prende um dos suspeitos de cometer chacina em cidade mineira

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um dos suspeitos de autoria de um triplo homicídio, cometido em Timóteo, na Região do Vale do Aço, na noite dessa quinta-feira (16/10) . Ele é um homem de 29 anos, que foi detido em casa nesta sexta-feira (17/10), no Bairro Macuco, no mesmo município.

De acordo com a PMMG, o suspeito permaneceu em silêncio durante a ação. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada. Além dele, outros dois suspeitos, de 24 anos e de 31 anos, também foram identificados pela PMMG. Eles estão foragidos, e a corporação realiza diligências com o objetivo de localizá-los e prendê-los.

Ainda segundo a PMMG, desde o registro do crime, foram tomadas diferentes ações de reconhecimento, levantamentos e apurações de diversas denúncias, que teriam possibilitado a identificação dos suspeitos. A motivação da chacina seria uma disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Crime

Os três alvos dos criminosos estavam em um bar quando foram surpreendidos. Todos eles são homens: dois deles tinham 28 anos, enquanto a idade do terceiro era de 41 anos. No local da chacina, os policiais encontraram estojos de munição 9mm deflagrados, o que indica o uso de pistolas de calibre restrito.

