Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO AÇO

Polícia prende um dos suspeitos de cometer chacina em cidade mineira

Triplo assassinato ocorreu em um bar no município de Timóteo e teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
17/10/2025 21:44

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Militar ainda não conseguiu descobrir e prender o assassino
Polícia Militar ainda procura outros dois suspeitos crédito: PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um dos suspeitos de autoria de um triplo homicídio, cometido em Timóteo, na Região do Vale do Aço, na noite dessa quinta-feira (16/10) . Ele é um homem de 29 anos, que foi detido em casa nesta sexta-feira (17/10), no Bairro Macuco, no mesmo município. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a PMMG, o suspeito permaneceu em silêncio durante a ação. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada. Além dele, outros dois suspeitos, de 24 anos e de 31 anos, também foram identificados pela PMMG. Eles estão foragidos, e a corporação realiza diligências com o objetivo de localizá-los e prendê-los.

Leia Mais

Ainda segundo a PMMG, desde o registro do crime, foram tomadas diferentes ações de reconhecimento, levantamentos e apurações de diversas denúncias, que teriam possibilitado a identificação dos suspeitos. A motivação da chacina seria uma disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Crime

Os três alvos dos criminosos estavam em um bar quando foram surpreendidos. Todos eles são homens: dois deles tinham 28 anos, enquanto a idade do terceiro era de 41 anos. No local da chacina, os policiais encontraram estojos de munição 9mm deflagrados, o que indica o uso de pistolas de calibre restrito. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

chacina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay