Polícias de Minas ganham Porsche e Camaro como novas viaturas; veja fotos

Viaturas de luxo foram doadas pela Polícia Federal e serão apresentadas em evento

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/10/2025 07:34

Porsche e Camaro passam a integrar frota das polícias de Minas
Porsche e Camaro passam a integrar frota das polícias de Minas crédito: PMMG/Divulgação

Uma Porsche e um Camaro agora fazem parte da frota das forças de segurança de Minas Gerais. Os veículos foram doados pela Polícia Federal (PF) e entregues nessa quinta-feira (16/10) em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

A Porsche foi incorporada à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), já caracterizada com as cores e insígnias oficiais da instituição. Já o Camaro passou a integrar a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), exibindo o novo padrão visual da corporação.

Ambos os automóveis farão parte do acervo simbólico das instituições. Os veículos serão apresentados oficialmente neste domingo (20/10), durante uma ação especial no Shopping Uberaba, que integra a divulgação da Corrida do 4º Batalhão, em comemoração aos 250 anos da PMMG.

A programação inclui exposição de equipamentos, demonstração da equipe de cães, interação com militares e sessão de fotos com a nova viatura Camaro. Segundo a PMMG, quem publicar as fotos nas redes sociais concorrerá a ingressos para participar da corrida comemorativa.

A corporação convida toda a população de Uberaba e região a participar da celebração, que busca aproximar a comunidade da segurança pública e marcar a trajetória histórica da Polícia Militar mineira.

