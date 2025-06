BH: carro de luxo com sangue chama atenção e suspeito de agressão é preso

O motorista de um carro de luxo, de 53 anos, foi preso suspeito de agredir uma jovem, de 18, na madrugada desta terça-feira (24/6), na Avenida Antônio Carlos, altura do bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, militares patrulhavam a região quando flagraram o carro BMW transitando pela avenida com marcas de sangue na lateral. A viatura fez o acompanhamento do veículo, que seguia sentido Hospital Odilon Behrens. Como o carro não parou para atendimento médico, os policiais fizeram a abordagem.

Quando o veículo estacionou, a jovem saiu de dentro dele gritando que estava sendo agredida pelo condutor e caiu no chão.

O homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e aparentava sinais de embriaguez, mas se negou a passar pelo teste do bafômetro. Ele recebeu voz de prisão e o carro foi apreendido.

Inicialmente, a mulher afirmou que foi agredida pelo condutor. Porém, durante atendimento médico, ela disse que cortou o dedo em um copo de vidro. Ela ainda relatou que estava em uma confraternização com o suspeito quando os dois começaram a brigar e decidiram deixar o local. No trajeto, os dois seguiram discutindo e o homem passou a agredi-la com tapas. Com receio do que poderia acontecer, ela mesma deixou as manchas de sangue no carro.

O homem confirmou a versão da mulher e contou que a briga começou na confraternização depois que ela viu uma imagem de outra mulher no celular dele. Ela cortou a mão em uma taça e espalhou sangue no veículo. O homem afirmou ainda que não queria dirigir, mas resolveu conduzir o carro para socorrer a mulher até o Hospital das Clínicas ou o Odilon Behrens.

Depois do atendimento médico, os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos.



A Polícia Civil esclareceu que o suspeito, de 53 anos, foi ouvido, nessa terça-feira (24/6), na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte, pela suposta prática dos crimes de conduzir veículo automotor sob influência de álcool e de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A vítima, de 18 anos, declarou ter se machucado depois de o casal ter se desentendido, e o namorado negou as agressões. O homem teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo, nos termos da Lei, arbitrada fiança de dois salários mínimos. Após o pagamento, ele foi liberado. O homem segue sendo investigado por crimes de violência contra a mulher, cujos fatos serão apurados pela Polícia Civil.