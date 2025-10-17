Assine
HOMICÍDIO

MG. polícia prende dois suspeitos de assassinato de adolescente há um ano

O inquérito policial foi concluído com o indiciamento de seis pessoas pelo crime de homicídio qualificado

17/10/2025 16:06

Polícia prende dois suspeitos de assassinato de adolescente
Polícia prende dois suspeitos de assassinato de adolescente crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil (PCMG) prendeu dois jovens, de 22 e 23 anos, apontados como autores da morte de Washington Luís Caetano, de 16, há mais de um ano em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As investigações apontam que o crime foi motivado por uma rixa entre gangues.

Ambos eram considerados foragidos e tinham mandados de prisão em aberto. Um dos suspeitos se apresentou na delegacia acompanhado de seu advogado. O outro foi localizado e preso pela Polícia Militar.

A vítima teria sido assassinada a tiros pelos suspeitos, que estavam em uma moto, segundo a apuração policial, em julho de 2024. O adolescente foi perseguido, e vários tiros foram disparados. Mais duas pessoas envolvidas no caso estão presas.

O inquérito policial foi concluído com o indiciamento de seis pessoas pelo crime de homicídio qualificado. O procedimento foi encaminhado à Justiça.

