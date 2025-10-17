MG: idoso que comeu ‘falsa couve’ tóxica é extubado e apresenta melhora

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O idoso, de 60 anos, que estava em coma induzido por comer Nicotiana glauca, uma planta tóxica conhecida como “falsa couve”, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, foi extubado. O paciente está internado na Santa Casa da cidade e, apesar da melhora, segue em tratamento intensivo. A suspeita é que ele e a família consumiram a planta por engano. Uma mulher, identificada como Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, morreu.

No dia que a família foi internada, no último dia 8, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que quatro pessoas consumiram a planta conhecida popularmente como “fumo-bravo” e apresentaram sintomas de intoxicação. O vegetal foi encontrado nas proximidades da cozinha da residência, reforçando a hipótese de erro na identificação da planta durante o preparo da refeição.

Segundo os bombeiros, todos haviam ingerido a planta confundida com couve no almoço. Uma criança de 2 anos também foi internada. Ela não ingeriu a planta, mas ficou em observação médica.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio informou que o paciente de 60 anos foi extubado e segue respirando com auxílio de máscara de oxigênio. O idoso está consciente e orientado, porém segue sob cuidados intensivos e tem apresentado melhoras. Já o paciente de 64 anos recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e está estável.

Ainda segundo o Executivo municipal, a secretaria, por meio da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, tem acompanhado o caso desde o início da ocorrência. Amostras de alimentos e materiais biológicos foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com objetivo de identificar o agente causador da intoxicação.

“O município reforça que todas as medidas preventivas e de investigação continuam em andamento, e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas pelos órgãos competentes”, afirmou a Prefeitura de Patrocínio.

Óbito

Cinco dias depois que a família foi internada, a Secretaria de Saúde de Patrocínio informou que Claviana Nunes da Silva morreu na noite de segunda-feira (13/10). No dia que os familiares confundiram a planta com couve, a mulher teve uma piora súbita e entrou em parada cardiorrespiratória (PCR). De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário realizar manobras de reanimação, e a vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde teve o quadro revertido.

Claviana foi sepultada nessa terça-feira (14/10), no Cemitério Municipal de Guimarânia, a 28 quilômetros de Patrocínio. O velório aconteceu por volta das 9h, na Funerária do Baiano. Ela deixou dois filhos e o marido.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que está instaurado procedimento policial para apurar as circunstâncias do possível envenenamento. Segundo a corporação, os levantamentos preliminares indicam a possibilidade de envenenamento acidental, ocorrido durante o preparo do almoço, quando a planta foi confundida com couve.

Novos casos

Na manhã desta sexta-feira (17/10), a Prefeitura de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, emitiu um alerta após sete intoxicações por consumo da “falsa couve” serem confirmadas. Pelas redes sociais, o prefeito Sérgio Moreira (Solidariedade) informou que há suspeita de que outras pessoas cultivem a planta tóxica em casa.

“O José e a Rosane são nossos servidores aqui, tiveram uma intoxicação grave, mas graças ao empenho da nossa equipe aqui do pronto socorro, em especial ao doutor Artur, nossos socorristas e enfermeiros, eles foram atendidos a tempo e não evoluíram da pior forma como em Patrocínio”, contou o prefeito, que também é médico.

No alerta, Moreira fez um apelo à população para os moradores que tenham exemplares da planta em casa que “acabem com tudo”, para manter a segurança. Ele também explicou que a ingestão da planta pode causar náuseas, vômitos, confusão mental e até sintomas cardiovasculares, como parada cardiorrespiratória. “Evitem o consumo ou seu cultivo, não façam sua ingestão como alimento nem como chá, há risco de intoxicação grave e até mesmo risco de morte”, conclui.

O que é a Nicotiana glauca?

A Nicotiana glauca é uma planta da mesma família do tabaco, originária do Norte e Nordeste da Argentina e da Bolívia. Atualmente, está naturalizada em várias regiões do Sul da América Tropical, Estados Unidos, México, Austrália, Caribe e em áreas secas da Europa. No Brasil, ocorre de forma cultivada ou ruderal, em ambientes secos ou úmidos, principalmente em quintais, beiras de estrada e áreas rurais.

A planta é considerada invasora, por se dispersar rapidamente e alterar ecossistemas naturais, ameaçando a biodiversidade nativa. É conhecida por diferentes nomes populares: “falsa couve”, “charuteira”, “couve-do-mato” e “erva-de-charuto”. A confusão com a couve comum aumenta o risco de intoxicação.

Quais os sintomas de intoxicação?

Náuseas e vômitos logo após a ingestão

Tontura e sudorese intensa

Taquicardia seguida de queda brusca da frequência cardíaca

Fraqueza muscular e dificuldade para respirar

Perda de consciência e parada cardíaca

O que fazer em caso de intoxicação?



Ao perceber sintomas após a ingestão de plantas desconhecidas, é fundamental procurar atendimento médico imediato, levando, se possível, uma amostra da planta para facilitar a identificação. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde de Patrocínio para mais informações sobre o estado de saúde das vítimas e aguarda posicionamento.

Por que a planta é tóxica?

A Nicotiana glauca contém alcaloides piridínicos, como anabasina, nicotina, anatabina e nornicotina, que agem sobre o sistema nervoso e afetam funções vitais como batimentos cardíacos, respiração e controle muscular. Alguns desses metabólitos podem levar à paralisia respiratória e até à morte.

Segundo o professor de química farmacêutica da PUC Minas Guilherme Rocha, a planta produz metabólitos primários, necessários para fotossíntese e sustentação, e metabólitos secundários, que atuam na defesa contra predadores ou atração de polinizadores. Esses metabólitos secundários, como os alcaloides, podem ser extremamente tóxicos e interferir diretamente no metabolismo do corpo humano.

Ele também ressalta que, dependendo da quantidade ingerida, da concentração do alcaloide e do peso da pessoa, mesmo pequenas doses podem ser letais. Ao contrário de alguns alimentos, o cozimento ou refogado não destrói os alcaloides, mantendo a planta perigosa mesmo depois do preparo. Além disso, a Nicotiana glauca é muito comum em áreas rurais no Brasil e já causou confusões graves com a couve, incluindo mortes documentadas.

A intoxicação pela Nicotiana glauca ocorre em duas fases: inicialmente, os alcaloides causam uma superestimulação dos músculos e órgãos, levando à taquicardia, hipertensão, náusea, tontura e sudorese intensa. Em seguida, os receptores nervosos entram em fadiga, provocando queda brusca da frequência cardíaca, paralisia muscular e respiratória e, em casos graves, parada cardíaca.

A falsa couve pode ser facilmente confundida com a couve comum, mas algumas características ajudam a diferenciá-la. Ao contrário da couve, que cresce de forma mais rasteira, a Nicotiana glauca desenvolve-se como um pequeno arbusto. Além disso, apresenta flores amarelas e partes com fluorescência, características ausentes na couve tradicional. Para garantir a identificação correta, é recomendado que a planta seja examinada por um biólogo ou especialista em farmacognosia.

Casos de intoxicação por Nicotiana glauca já ocorreram no Brasil. Em 2012, em Santa Luzia, na Grande BH, um homem morreu, e quatro familiares ficaram internados após comerem a planta refogada, confundindo-a com couve. Em 2018, em Pio IX (PI), seis pessoas, incluindo duas crianças, foram hospitalizadas depois de ingerirem suco com folhas da planta; todas receberam alta.