'Falsa couve': como diferenciar a planta tóxica da comestível

Dois idosos que foram internados por intoxicação depois de comer Nicotiana glauca, planta conhecida como “falsa couve”, em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, continuam hospitalizados. Já Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, morreu depois de consumir a planta. O caso evidencia um perigo real e muitas vezes silencioso presente em hortas e quintais: a confusão entre a comestível couve e sua versão venenosa, popularmente conhecida como "falsa couve", “charuteira”, “charuto-do-rei” e “tabaco-arbóreo”.
Ambas as plantas são visualmente muito parecidas, o que torna a identificação um desafio para quem não tem experiência. O consumo da planta tóxica, no entanto, pode afetar funções vitais como batimentos cardíacos, respiração e controle muscular.
A Nicotiana glauca faz parte da família das Solanáceas — a mesma do tomate, da batata e do tabaco. Contudo, ela é altamente tóxica. O primo da Nicotiana glauca está presente no cigarro, assim como o tabaco, que é da mesma família, mas com grau de toxidade menor. Ela é muito usada como planta ornamental.
Basicamente são dois componentes que tornam a planta tóxica: anabasina (causa vômito, mal-estar, paralisia, parada respiratória e parada cardiorrespiratória) e a nicotina (afeta o sistema nervoso central, causa intoxicação, náuseas, vômitos, tonturas, convulsões, paralisia muscular e falência respiratória).
Como diferenciar a falsa-couve da comestível
A identificação correta exige atenção aos detalhes da planta. Antes de colher ou consumir qualquer folha parecida com couve, verifique as seguintes características para garantir que se trata da versão segura. Na dúvida, a regra de ouro é sempre não consumir.
Observe o tamanho das folhas: este é o principal diferencial. Na couve tradicional, as folhas são grandes e largas, com nervuras bem marcadas e textura lisa. Já a falsa couve tem tamanho menor, textura áspera e pode ter pelos na parte inferior.
Analise a cor da planta: a couve comestível geralmente é verde escuro e vivo e com aspecto brilhante. A falsa tem cor azulada e até acinzentada.
Veja como é o caule das plantas: o caule da couve verdadeira é herbáceo, ou seja, macio, flexível e verde. Enquanto isso, a falsa couve tem um caule lenhoso, que é forte, rígido e perene.
Se você consumir uma planta e sentir imediatamente uma sensação de queimação, coceira ou picadas na boca e garganta, é provável que tenha ingerido a versão tóxica. A ação rápida é fundamental para minimizar os danos. Siga os passos abaixo.
Pare de comer imediatamente: assim que sentir o primeiro sintoma, não continue a refeição e descarte a planta.
Não provoque o vômito: forçar o vômito pode fazer com que os cristais tóxicos causem mais lesões no esôfago e na garganta durante o retorno.
Lave a boca: enxágue a boca com água fria ou leite em abundância para tentar remover os cristais e aliviar a dor. Não engula o líquido.
Procure ajuda médica urgente: dirija-se ao pronto-socorro mais próximo ou ligue para o serviço de emergência. Informe o que você comeu e os sintomas que está sentindo.
Leve uma amostra da planta: se for possível e seguro, leve um pedaço da planta que você consumiu para o hospital. Isso ajudará os médicos a confirmar o diagnóstico e a direcionar o tratamento adequado.
Quais são os principais sintomas de intoxicação pela 'falsa couve'?
Os sintomas geralmente aparecem de forma imediata após a mastigação.
Eles incluem náuseas e vômitos, tontura e sudorese intensa, taquicardia seguida de queda brusca da frequência cardíaca, fraqueza muscular e dificuldade para respirar, perda de consciência e parada cardíaca
Cozinhar a planta tóxica elimina o perigo?
Não. O calor do cozimento, seja fervendo, fritando ou assando, não destrói os cristais de oxalato de cálcio responsáveis pela toxicidade.