Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Prefeito alerta sobre novos casos de intoxicação por ‘falsa couve’ em Minas

Prefeito de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, recomendou a população que tem a planta em casa ‘acabar com tudo’; município confirmou sete casos

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2025 09:00

compartilhe

SIGA
x
"Falsa couve" provoca intoxicação em moradores de Patrocínio
"Falsa couve" provoca intoxicação em moradores de Patrocínio (MG) e Santa Vitória (MG) crédito: Reprodução/CBMMG

O prefeito de Santa Vitória (MG), ne Região do Triângulo, alertou, nas redes sociais, sobre o consumo da Nicotiana glauca, planta tóxica conhecida como "falsa couve", depois de sete casos serem confirmados na cidade. Ainda de acordo com Sérgio Moreira (Solidariedade), o Executivo municipal suspeita que outras pessoas cultivem a planta em casa na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Intoxicação com alto risco de morte já fez várias vítimas aqui em Santa Vitória”, disse no vídeo, acompanhado de dois servidores da prefeitura que sofreram a intoxicação. “O José e a Rosane são nossos servidores aqui, tiveram uma intoxicação grave, mas graças ao empenho da nossa equipe aqui do pronto socorro, em especial ao doutor Artur, os nossos socorristas e os nossos enfermeiros, eles foram atendidos a tempo e não evoluíram da pior forma como em Patrocínio”, continua.

Leia Mais

O chefe do Executivo, que também é médico, alertou a população sobre o consumo do vegetal. Segundo Moreira, quem tem exemplares da planta em casa devem “acabar com tudo” para manter a segurança.

Ele também explicou que a ingestão da planta pode causar náuseas, vômitos, confusão mental e até sintomas cardiovasculares, como parada cardiorrespiratória. “Evitem o consumo ou o seu cultivo, não façam a sua ingestão como alimento nem como chá, há risco de intoxicação grave e até mesmo risco de morte”, conclui.

Morte em Patrocínio (MG)

No dia 8 deste mês, quatro pessoas consumiram a planta conhecida popularmente como “fumo-bravo” e apresentaram sintomas de intoxicação em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, a cerca de 360 quilômetros de Santa Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a “falsa couve” foi usada por engano no preparo de um almoço. O vegetal foi encontrado nas proximidades da cozinha da residência, reforçando a hipótese de erro na identificação da planta durante o preparo da refeição.

Durante o atendimento, Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, teve uma piora súbita e entrou em parada cardiorrespiratória (PCR). Os bombeiros fizeram as manobras de reanimação e a vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde teve o quadro revertido. No entanto, ela morreu na segunda-feira (13/10), depois de seis dias internada.

As outras três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três idosos, de 60, 64 e 67 anos foram internados em estado grave no mesmo dia. No entanto, o idoso de 67 anos apresentou melhora clínica e recebeu alta médica na quinta (9/10).

Os outros dois estão recebendo tratamento na Santa Casa da cidade desde a última quarta-feira (8/10). O de 60 anos está em estado grave e respirando por aparelhos. O outro, de 64 anos, está estável, mas segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital.

Segundo os bombeiros, todos haviam ingerido a planta confundida com couve no almoço. Uma criança de 2 anos também foi internada. Ela não ingeriu a planta, mas ficou em observação médica.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que está instaurado procedimento policial para apurar as circunstâncias do possível envenenamento. Segundo a corporação, os levantamentos preliminares indicam a possibilidade de envenenamento acidental, ocorrido durante o preparo do almoço, quando a planta foi confundida com couve.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e aguarda retorno.

Por que a planta é tóxica?

A Nicotiana glauca contém alcaloides piridínicos, como anabasina, nicotina, anatabina e nornicotina, que agem sobre o sistema nervoso e afetam funções vitais como batimentos cardíacos, respiração e controle muscular. Alguns desses metabólitos podem levar à paralisia respiratória e até à morte.

Segundo o professor de química farmacêutica da PUC Minas, Guilherme Rocha, a planta produz metabólitos primários, necessários para fotossíntese e sustentação, e metabólitos secundários, que atuam na defesa contra predadores ou atração de polinizadores. Esses metabólitos secundários, como os alcaloides, podem ser extremamente tóxicos e interferir diretamente no metabolismo do corpo humano.

Ele também ressalta que, dependendo da quantidade ingerida, da concentração do alcaloide e do peso da pessoa, mesmo pequenas doses podem ser letais. Ao contrário de alguns alimentos, o cozimento ou refogado não destrói os alcaloides, mantendo a planta perigosa mesmo após o preparo.

Além disso, a Nicotiana glauca é muito comum em áreas rurais no Brasil e já causou confusões graves com a couve, incluindo mortes documentadas.

A intoxicação pela Nicotiana glauca ocorre em duas fases: inicialmente, os alcaloides causam uma superestimulação dos músculos e órgãos, levando a taquicardia, hipertensão, náusea, tontura e sudorese intensa. Em seguida, os receptores nervosos entram em fadiga, provocando queda brusca da frequência cardíaca, paralisia muscular e respiratória e, em casos graves, parada cardíaca.

Sintomas de intoxicação

  • Náuseas e vômitos logo após a ingestão
  • Tontura e sudorese intensa
  • Taquicardia seguida de queda brusca da frequência cardíaca
  • Fraqueza muscular e dificuldade para respirar
  • Perda de consciência e parada cardíaca

A falsa couve pode ser facilmente confundida com a couve comum, mas algumas características ajudam a diferenciá-la. Ao contrário da couve, que cresce de forma mais rasteira, a Nicotiana glauca desenvolve-se como um pequeno arbusto. Além disso, apresenta flores amarelas e partes com fluorescência, características ausentes na couve tradicional. Para garantir a identificação correta, é recomendado que a planta seja examinada por um biólogo ou especialista em farmacognosia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Casos de intoxicação por Nicotiana glauca já ocorreram no Brasil. Em 2012, em Santa Luzia (MG), um homem morreu e quatro familiares ficaram internados após comerem a planta refogada, confundindo-a com couve. Em 2018, em Pio IX (PI), seis pessoas, incluindo duas crianças, foram hospitalizadas depois de ingerirem suco com folhas da planta; todas receberam alta.

Tópicos relacionados:

intoxicacao minas-gerais saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay