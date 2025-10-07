Saiba os sintomas de intoxicação por álcool que nunca devem ser ignorados

Muitas pessoas confundem os sinais de uma intoxicação grave com uma simples ressaca. Saber diferenciar os sintomas é fundamental para agir rapidamente e buscar ajuda médica quando necessário.

Enquanto a ressaca é um conjunto de sintomas desagradáveis que surgem após o corpo processar o álcool, a intoxicação alcoólica é uma emergência médica. Ela ocorre quando uma pessoa consome uma quantidade de álcool tão grande que o corpo não consegue mais metabolizá-la, afetando funções vitais como a respiração e os batimentos cardíacos. Identificar os sinais de perigo é o primeiro passo para evitar um desfecho grave.

A intoxicação aguda por álcool, também conhecida como overdose alcoólica, acontece quando a concentração de álcool no sangue atinge níveis tóxicos. O fígado, responsável por filtrar o álcool, fica sobrecarregado e não consegue remover as toxinas com rapidez suficiente. Com isso, o excesso de álcool no organismo começa a agir como um depressor do sistema nervoso central, o que desacelera funções essenciais do corpo.

O perigo real está na velocidade com que esses sintomas podem evoluir. O que começa como uma fala arrastada ou falta de coordenação pode rapidamente progredir para um estado de coma ou parada respiratória. Por isso, ignorar os sinais ou acreditar no mito de que a pessoa "só precisa dormir para curar" é extremamente arriscado. A intervenção médica imediata é crucial para reverter o quadro e estabilizar o paciente.

Sinais de alerta que exigem ação imediata

Confusão mental severa: a pessoa não sabe onde está, não reconhece pessoas próximas ou é incapaz de manter uma conversa coerente.

Vômitos persistentes: vomitar uma ou duas vezes pode acontecer, mas quando o vômito é incontrolável, o risco de desidratação e engasgo aumenta consideravelmente.

Convulsões: o álcool pode afetar a atividade elétrica do cérebro, causando tremores e convulsões.

Respiração lenta ou irregular: se a pessoa respira menos de oito vezes por minuto ou faz pausas de mais de dez segundos entre as respirações, é um sinal crítico de depressão do sistema respiratório.

Pele pálida ou azulada: a mudança na cor da pele, especialmente ao redor dos lábios e nas unhas, indica que o corpo não está recebendo oxigênio suficiente.

Temperatura corporal baixa (hipotermia): a pele fica fria e úmida ao toque. O álcool faz com que os vasos sanguíneos se dilatem, causando uma perda rápida de calor corporal.

Inconsciência: se a pessoa desmaia e não pode ser despertada, é um sinal de que as funções cerebrais estão gravemente comprometidas.

Como agir em caso de suspeita de intoxicação

Chame ajuda médica imediatamente: ligue para o serviço de emergência (SAMU, 192, ou bombeiros, 193). Informe o que aconteceu e siga as orientações do atendente. Não deixe a pessoa sozinha: alguém em estado de intoxicação grave corre risco de se engasgar com o próprio vômito ou parar de respirar. Permaneça ao lado dela até a chegada da ajuda. Mantenha a pessoa sentada, se possível: se ela estiver consciente, ajude-a a ficar sentada para facilitar a respiração. Coloque a pessoa de lado: se a pessoa estiver inconsciente ou deitada, vire-a de lado com cuidado. Essa posição, conhecida como posição de recuperação, ajuda a evitar que ela se afogue caso vomite. Não provoque o vômito: forçar o vômito pode causar engasgo e aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões, piorando o quadro. Evite dar café ou banho frio: mitos populares como dar café ou um banho gelado não aceleram a sobriedade. A cafeína pode desidratar ainda mais, e o choque térmico do banho frio pode levar à hipotermia.

Misturar diferentes tipos de bebidas alcoólicas aumenta o perigo?

O fator principal é a quantidade total de álcool consumida, e não a mistura de tipos de bebida. O problema é que misturar pode levar a pessoa a beber mais e mais rápido.

A combinação de diferentes sabores e teores alcoólicos pode mascarar a percepção da quantidade ingerida, elevando o risco de uma overdose.

Posso ser responsabilizado se não ajudar alguém intoxicado?

No Brasil, deixar de prestar assistência a alguém em situação de perigo iminente é crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal.

A obrigação legal e moral é chamar imediatamente o serviço de emergência e seguir as orientações para garantir a segurança da pessoa até a chegada da ajuda profissional.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.