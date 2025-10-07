Onde fazer mamografia de graça ou a baixo custo durante o Outubro Rosa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Outubro Rosa chegou, e com ele a intensificação de uma mensagem vital: o diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas. A campanha, que colore o país de rosa, abre portas para que mais mulheres tenham acesso à mamografia, o principal exame para detectar a doença em seu estágio inicial.

Embora a recomendação médica seja fundamental, o acesso ao procedimento é um desafio para muitas mulheres. Por isso, diversas iniciativas públicas e privadas se mobilizam neste período para oferecer exames gratuitos ou com custos reduzidos. Entender os caminhos para acessar esses serviços é o primeiro passo para cuidar da saúde.

Em Minas Gerais, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas participa da campanha nacional Outubro Rosa e reforça a importância do cuidado contínuo com a saúde das mulheres .

Como parte das ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama , o Sistema Fecomércio MG disponibilizará mamografias gratuitas no Sesc Centro de Excelência em Saúde durante todo o mês de outubro. O Centro de Excelência está localizado na rua Viana do Castelo, 645, Bairro São Francisco, na Pampulha.

O serviço é direcionado para mulheres entre 50 e 69 anos, e não é preciso apresentar pedido médico. As mulheres com menos de 50 anos ou mais de 69 anos precisam apresentar pedido médico.

Como fazer a mamografia pelo SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a principal porta de entrada para a mamografia gratuita durante todo o ano, não apenas em outubro. O fluxo para conseguir o exame é bem definido e começa na atenção primária, ou seja, no posto de saúde mais próximo da sua casa.

O caminho geralmente segue um passo a passo simples. A organização e o tempo de espera podem variar de acordo com cada município, mas o procedimento básico para solicitar o exame na rede pública é o mesmo em todo o Brasil. Veja como funciona.

Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS): o primeiro passo é ir ao posto de saúde do seu bairro. Leve um documento de identidade, o CPF e o cartão do SUS. Se você ainda não tem o cartão, pode fazer o cadastro na hora. Agende uma consulta: na UBS, marque uma consulta com um médico da família, clínico geral ou ginecologista. Durante o atendimento, o profissional fará uma avaliação clínica e, se houver indicação, emitirá a guia de solicitação para a mamografia. Receba o encaminhamento: com a guia em mãos, o próximo passo é o agendamento do exame. Em algumas cidades, a própria UBS se encarrega de marcar e informar a data e o local. Em outras, a paciente precisa levar o pedido a uma central de regulação. Realize o exame: a mamografia será feita em um hospital público ou clínica conveniada ao SUS que ofereça o serviço de radiologia. Após o procedimento, o resultado é enviado de volta à UBS para que o médico que fez a solicitação possa analisá-lo.

Onde encontrar exames gratuitos ou com desconto em outubro

Durante o Outubro Rosa, a oferta de mamografias aumenta consideravelmente graças a mutirões e parcerias. Clínicas particulares, hospitais e organizações não governamentais (ONGs) se unem para facilitar o acesso. Ficar de olho nessas oportunidades pode encurtar o tempo de espera.

Para não perder nenhuma chance, é importante saber onde procurar essas informações. A divulgação costuma ser local, então a pesquisa direcionada para a sua cidade ou região é o método mais eficaz. Confira algumas dicas para encontrar essas ações.

Acompanhe a prefeitura e a secretaria de saúde : os órgãos públicos municipais e estaduais são os principais organizadores de mutirões. Visite os sites oficiais e siga as redes sociais da prefeitura e da Secretaria de Saúde da sua cidade para ficar por dentro da programação.

Pesquise por ONGs e instituições : organizações como a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) e outras entidades locais promovem ações importantes. Muitas delas contam com unidades móveis, os "mamógrafos móveis", que levam o exame a bairros e cidades do interior.

Consulte hospitais e laboratórios privados : muitas redes de hospitais e laboratórios oferecem pacotes com preços especiais ou condições de pagamento facilitadas durante o mês. Entre em contato diretamente com as unidades da sua região para saber sobre possíveis campanhas.

Fique de olho na imprensa local: jornais, rádios e portais de notícias da sua cidade costumam divulgar amplamente as ações do Outubro Rosa. Eles são uma ótima fonte para descobrir onde e quando os eventos de saúde acontecerão.

Quem precisa fazer o exame?

A mamografia é um raio-X das mamas capaz de identificar alterações suspeitas antes mesmo que a mulher ou o médico consigam senti-las. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que o exame de rastreamento seja feito por mulheres com idade entre 50 e 69 anos, a cada dois anos.

Essa recomendação é para quem não apresenta sinais ou sintomas. No entanto, a necessidade do exame pode variar conforme o histórico de cada paciente. Mulheres com alto risco de desenvolver a doença, como aquelas com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, podem precisar começar o acompanhamento mais cedo, seguindo a orientação médica.

A mamografia diagnóstica, por sua vez, é indicada em qualquer idade quando há alguma queixa, como a percepção de um nódulo, alterações na pele da mama ou saída de secreção pelo mamilo. Nesses casos, a avaliação médica é indispensável para solicitar o exame.

