Nunca é demais conscientizar sobre o câncer de mama. A prevenção primária e a detecção precoce ainda são as principais aliadas para a redução dos índices de mortalidade e de incidência da doença.



Trata-se do tumor que mais acomete as mulheres no Brasil. Para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados pelo Ministério da Saúde 73.610 novos casos, ou seja, 41,9 casos por 100 mil mulheres.



Há muitas dúvidas sobre o que é verdade ou mito a respeito da doença. Informações difusas se multiplicam, levando a conclusões equivocadas. O Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz nos enviou material rico sobre o tema, que divido com os leitores:



“Menopausa tardia é período de risco de desenvolvimento de câncer de mama”

Verdade: A menopausa é um processo natural que equivale à ausência de menstruação no período de um ano. O período que precede a última menstruação no qual podemos ter irregularidade menstrual é o climatério. O período da menopausa ao redor dos 50 anos coincide com o aumento da incidência dos casos de câncer de mama. A primeira menstruação precoce (menos de 9 anos) e a menopausa tardia (mais de 55 anos) são fatores de risco.



“Reposição hormonal é risco para o câncer de mama”

Verdade: Essa terapia, geralmente quando associa estrógeno e progesterona por mais de cinco anos, é fator de risco. Mas não é fator causal: se a reposição for necessária pelos sintomas da menopausa, a terapia hormonal deve ser indicada, efetuando-se o controle por exames de imagem da mama.



“Chips da beleza previnem o câncer de mama”

Mito: Os chamados chips da beleza não são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina e seu uso regular não está autorizado.



“Fumar cigarro convencional ou vapes não é fator de risco de câncer de mama”

Mito: O tabagismo é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como agente carcinogênico para câncer de pulmão em humanos. Portanto, cigarros e vapes, que contêm nicotina e são vaporizadores, devem ser evitados como prevenção.



“Anticoncepcionais causam câncer de mama”

Mito: Estudos apontam que o uso a longo prazo de anticoncepcional oral pode aumentar o risco de câncer de mama. Porém, o aumento de risco é muito pequeno quando comparado com pacientes que não usam o anticoncepcional oral. Vale lembrar que anticoncepcional oral é altamente eficaz e seu uso pode ser extremamente bem-vindo em condições como endometriose ou distúrbios hormonais.



“Próteses de silicone aumentam o risco de câncer”

Mito: Não há relação do uso de próteses mamárias de silicone com o desenvolvimento de câncer de mama.



“Atividades físicas ajudam a prevenir o câncer de mama”

Verdade: Quando praticados regularmente (no mínimo três vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos), exercícios físicos são benéficos em curto e longo prazo para qualquer pessoa.



“Todos os nódulos da mama são câncer”

Mito: A maioria desses nódulos são lesões benignas. Achando um nódulo, consulte o médico.



“Mulheres que amamentam têm menos chances de desenvolver câncer de mama”

Verdade: Uma das orientações do Ministério da Saúde para a prevenção é o aleitamento materno. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mostram que o risco de desenvolver câncer de mama é cerca de 22% menor em mulheres que amamentaram.