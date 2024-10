A professora de filosofia Sílvia Contaldo lançou em 2022 "Mama mia", em que aborda sua vivência com a doença. A repercussão a incentivou a publicar a nova obra



Em 2022, a professora de filosofia Sílvia Contaldo publicou o livro “Mama mia”, uma coletânea de crônicas em que compartilha suas percepções e sentimentos ao enfrentar o câncer de mama. A recepção do público foi tão positiva que Sílvia se tornou uma voz ativa no movimento de prevenção da doença.



Com a repercussão do livro, ela foi convidada para participar de palestras e de grupos de conversa, ocasiões em que ouviu relatos de dezenas de mulheres que, assim como ela, enfrentaram o diagnóstico da doença.



Agora, com depoimentos dessas mulheres – algumas já curadas, outras ainda em tratamento –, Sílvia lança “Mama nostra”, neste sábado (26/10), às 11h, na Livraria Quixote, na Savassi. “Decidi escrever porque, sendo professora de filosofia, a gente aprende que precisa dizer as coisas, falar sobre elas”, afirma.



Sílvia observa que o câncer ainda é uma doença cercada de tabus, silêncios e preconceitos. “É tanto preconceito que muitas mulheres acabam não se cuidando”, comenta a autora, que ainda está em tratamento.



"O lançamento do último livro me incentivou muito. Comecei a ouvir pessoas de outras cidades e até de outros estados falando como meu livro as ajudou. Foi a partir disso que decidi continuar essa prosa", comenta. Sílvia conta que se submeteu a duas mastectomias, uma em 2008 e a outra em 2021.

Questões centrais

As crônicas de “Mama nostra” surgem de quatro questões centrais que incentivaram as mulheres do convívio da autora a compartilhar suas histórias: "O que senti quando recebi o diagnóstico?", "Um momento difícil vivido", "Como percebo a doença?" e "O que mudou na minha vida?".



Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil, com cerca de 73 mil novos casos estimados anualmente. Diante desse dado alarmante, Sílvia espera que o livro também sirva como ferramenta para reforçar a importância de políticas públicas que garantam o acesso a exames e tratamentos adequados. Segundo ela, é essencial que essa discussão seja constante, e não sazonal.

“Sem educação científica nas escolas, isso não muda. Não adianta uma campanha de um mês. É preciso garantir acesso à informação sobre exames preventivos e que os órgãos públicos facilitem esses exames”, observa. "Nem todo mês é rosa. A doença não conhece calendário e não vai esperar. Não adianta vestir rosa e achar que está protegido", completa.

A autora conta que, uma vez que se recebe esse diagnóstico, a vida se divide em antes e depois da doença. “Mama nostra” traz um conjunto de diferentes vozes que narram essa experiência. Dos 14 textos, metade deles refletem a própria vivência da autora, enquanto a outra metade traz o relato de outras mulheres sobre suas percepções, dores, sentimentos e desafios de conviver com o câncer de mama.

Finitude da vida



"A prosa dá certa leveza, mas são histórias de dor, superação e desafio, que nos ensinam sobre a finitude da vida”, comenta a professora de filosofia medieval sobre a escrita do livro, que começou em 2023 e que conta com ilustrações de Rubem Filho.



Durante esse processo, Sílvia conta ter se surpreendido com o quanto o preconceito e o estigma ainda rondam a doença. "Escutei muitas histórias de mulheres que sofreram preconceito. Algumas delas chegaram a ouvir que uma pessoa com câncer é pecadora. Em pleno século 21, essas concepções existem", afirma. "Para mim, ‘Mama nostra’ é um projeto educativo e científico. O tratamento do câncer depende do acesso à informação e aos recursos que a medicina oferece."

Mesmo desafiada pela doença, ela ressalta a necessidade de ver a vida com positividade. "A vida é feita de dores e amores. Embora isso possa parecer difícil, é preciso atravessar esse período sem se abater demais. Não podemos perder a fé na vida que merece ser vivida, que vale a pena", afirma.

Ela diz ter a "expectativa de que o livro contribua para diminuir os números dessa doença no Brasil, promovendo uma conversa aberta e uma educação sobre o tema, para que as mulheres não deixem os exames para depois".



“MAMA NOSTRA”



• De Sílvia Contaldo

• Editora Fique Firme (69 págs.)

• R$ 45,90

• Lançamento neste sábado (26/10), às 11h, na Quixote Livraria (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi).