Mauricio Manieri vai cantar em inglês, espanhol, italiano e, claro, em português, para comemorar 25 anos de carreira no show “Classics”, que será apresentado neste sábado (26/10), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

Nostálgico e eclético, o repertório vai de “Love is in the air” e “All night long” a “Cheia de charme”. A ideia é relembrar hits brasileiros e internacionais dos anos 1970 a 1990.

“São músicas que marcaram épocas, gerações e vidas. Este show traz tudo isso à tona”, comenta Mauricio Manieri. O set list traz também sucessos de sua carreira, como “Minha menina”, “Bem querer” e “Se quer saber”.

O cantor promete interatividade total com a plateia, que, segundo ele, canta e dança a valer. Promete subir ao palco com “uma superbanda” e avisa: “Nossas backing vocals são bonitas, dançam muito e se tornam atração à parte.”



O espetáculo desta noite deu origem ao DVD que contou com participações dos mineiros Jota Quest e Paula Fernandes, além de Seu Jorge e do grupo Raça Negra. “Gravei dois DVDs do 'Classics': um foi lançado em 2020, antes da pandemia, e o outro no ano passado”, informa.



O projeto já contou também com Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Daniel e Jon Secada, cantor cubano-americano, entre outras estrelas. “Na apresentação em BH não teremos convidados, mas terá uma superequipe e banda maravilhosa, formada por artistas primorosos. Vale muito a pena assistir”, garante Mauricio.



Desafio

O cantor e compositor revela que “Classics” exige muito dele, pois tem de levar músicas de vários artistas para seu próprio universo.



“Depois que comecei o projeto, meu lado intérprete aflorou muito. É muito gostoso, pois, na verdade, se tornou um desafio, com canções de difícil interpretação”, explica.



“Na realidade, não mudamos muito os arranjos, mas precisei impor minha personalidade a cada canção, colocar a minha assinatura”, continua. “Tive de impor o meu jeito, e esse é o grande barato. Buscamos não mexer nas melodias e arranjos, apenas demos alguns toques, colocando cordas e sopros.”



O repertório de “Classics” traz canções que marcaram a vida do próprio Manieri. “Sempre tive vontade de gravar essas músicas e não gravei. Foi daí que surgiu o projeto. Então, posso cantar Phil Collins, Tina Turner ou Roberto Carlos”, diz.



Mauricio Manieri está rodando o Brasil com a turnê. “Na semana passada, fizemos vários shows no Sul do país, agora fazemos em Minas Gerais e depois no interior de São Paulo. É muito legal, porque o espetáculo ‘pegou’ no Brasil inteiro, de Norte a Sul”, diz.



Em 2025, ele pretende lançar um álbum de inéditas e nova edição de “Classics”, com outro repertório. “Acho que este espetáculo faz sucesso por causa das redes sociais”, acredita. “Tenho público muito grande na internet e isso ajuda muito. Espero que os mineiros gostem e curtam bastante o show”, conclui.



“CLASSICS”



Show de Maurício Manieri e banda. Neste sábado (26/10), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Plateia 1: a partir de R$ 170. Plateia 2: a partir de R$ 150. Plateia superior: a partir de R$ 110. Setor Classic: R$ 500, com direito a assento especial, kit e foto com o artista. Ingressos à venda na plataforma Eventim. Informações: (31) 3236-7400.

.