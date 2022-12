Maurício Manieri canta com Jon Secada em BH, nesta terça-feira (13/12)

Mauricio Manieri e Jon Secada prometem show intimista esta noite (foto: Reprodução)



O cantor, compositor, pianista e arranjador Maurício Manieri, que vem fazendo shows com ingressos esgotados por todo o país, se apresenta nesta terça-feira (13/12), às 21h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro), com a turnê “Classics – o amor está no ar”. No palco, ele terá o cantor e compositor cubano-americano Jon Secada como convidado. O cantor, compositor, pianista e arranjador Maurício Manieri, que vem fazendo shows com ingressos esgotados por todo o país, se apresenta nesta terça-feira (13/12), às 21h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro), com a turnê “Classics – o amor está no ar”. No palco, ele terá o cantor e compositor cubano-americano Jon Secada como convidado.





Conhecido por mesclar elementos de música pop com MBP e soul, Maurício Manieri diz que o espetáculo é para emocionar e encantar o público, além de embalar romances com mensagens de amor e afeto. Será um show intimista, adianta.

Os ingressos, de R$ 240 a R$ 340, estão à venda em eventim.com.br. Outras informações estão disponíveis no site mauriciomanierioficial.com.br e em todas as redes sociais do cantor.