Outubro Rosa: BH terá mamografias gratuitas: saiba como agendar

No mês de outubro, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, participa da campanha nacional Outubro Rosa e reforça a importância do cuidado contínuo com a saúde das mulheres.

Como parte das ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, o Sistema Fecomércio MG disponibilizará mamografias gratuitas no Sesc Centro de Excelência em Saúde durante todo o mês de outubro. O Centro de Excelência está localizado na rua Viana do Castelo, 645 - São Francisco.



O serviço é direcionado para mulheres entre 50 e 69 anos e não é preciso apresentar pedido médico. As mulheres com menos de 50 anos ou mais de 69 anos, precisam apresentar pedido médico.



Como agendar?

Os agendamentos podem ser realizados às quartas-feiras, de 24/9 a 22/10, pelo portal de serviços ou pelo app Sesc em Minas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone: (31) 3270-8100.

Avaliação nutricional



Considerando a importância de uma alimentação nutritiva e equilibrada para a saúde, será oferecido um desconto especial nas consultas com nutricionistas em diversas unidades do Sesc em Minas.

Durante todo o mês de outubro, mulheres com Credencial Sesc na categoria “Trabalhador do Comércio” e suas dependentes terão 50% de desconto no valor da consulta de nutrição clínica.



É importante consultar a disponibilidade dos serviços na unidade onde a pessoa pretende fazer a avaliação.

Serviço

Mamografias Gratuitas

Local: Sesc Centro de Excelência em Saúde - Rua Viana do Castelo, 645, São Francisco, Belo Horizonte

Site: portaldeservicos.sescmg.com.br

Aplicativo: Sesc em Minas

Telefone: (31) 3270-8100