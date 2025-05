Mulheres, não percam essas 7 dicas para cuidar da saúde

Nesta quarta-feira (28/5), Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher, a atenção se volta à necessidade urgente de cuidar não somente do corpo, mas da mente e da alma da mulher em todas as fases da vida. A sobrecarga física, mental e emocional, somada a desigualdade social e às pressões sociais sobre o que é “ser mulher”, tem levado a população feminina ao adoecimento.

Múltiplos fatores afetam a saúde das mulheres no Brasil. Últimos dados em pesquisas sobre saúde publicados pelo Ministério da Saúde, demonstram que a sobrecarga do trabalho feminino no cuidado com a casa, os filhos e o trabalho formal afetam significativamente a saúde feminina, levando um aumento de casos de burnout, insônia e problemas cardiovasculares em mulheres. A pesquisa do IBGE aponta que as mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens (21,3 horas semanais contra 11,7 horas) aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos, além de receberem em média 78,9% do salário masculino, ocupando cargo igual e tendo o mesmo nível de escolaridade.

Fatores sociais que afetam amplamente o acesso à saúde seja por questões financeiras ou até mesmo de tempo para o autocuidado. Atualmente, mulheres representam 50,77% da população brasileira e são as principais provedoras dos seus lares, além das dificuldades enfrentadas em relação a violência doméstica.

Um cenário que favorece o descuido com a saúde e se traduz na qualidade de vida e principais doenças enfrentadas pelas mulheres, como as cardiovasculares e as doenças crônico-degenerativas e em algumas regiões do país, a mortalidade materna e desnutrição ainda afetam a população feminina.

A conscientização do cuidado como necessário para esta mulher, até mesmo para que ela possa continuar desempenhando suas funções perante a família e a sociedade é urgente e fundamental para uma mudança significativa de padrões de comportamento e de busca por mais acesso a melhores condições de vida.

Uma alimentação equilibrada é um pilar fundamental para recuperação e manutenção da saúde, com a mudança dos ciclos hormonais e o desgaste físico e emocional do dia a dia, é essencial incluir alimentos que previnam doenças, promovam proteção cardiovascular e manutenção óssea, além do ganho de massa muscular para manutenção da disposição e peso saudável.

A mentora de vida saudável, Jhenevieve Cruvinel, que atua com saúde integrativa e autoconhecimento, compartilha 7 dicas fundamentais para otimizar a saúde da mulher, baseadas na união entre medicina funcional, nutrição consciente, neurociência comportamental e práticas terapêuticas integrativas.

Alimente-se com consciência

Conhecer o próprio corpo e compreender os ciclos hormonais e acrescentar os alimentos corretos a casa fase ajuda a equilibrar o humor, a energia e a saúde metabólica. Aposte nos alimentos verde-escuro, abacate, frutas vermelhas, grão de bico, lentilha, chocolate 70%, chá verde e castanha-do-pará.

Respire e mova-se com presença

Práticas como um alongamento, yoga, pilates, até mesmo caminhadas conscientes e respiração diafragmática reduzem o estresse crônico, melhoram o sono e regulam o sistema nervoso autônomo.

Reduza inflamações silenciosas

A inflamação crônica é a raiz de diversas doenças femininas, além de risco cardiovascular aumentado. Exclua os alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e álcool. Priorize alimentos naturais e anti-inflamatórios, como cúrcuma, gengibre, frutas e vegetais.

Nutra o sistema nervoso

Cuidar do cérebro é essencial. Sono de qualidade, meditação, leitura e pausas conscientes favorecem o equilíbrio emocional e previnem doenças mentais. Suplementos como Ômega-3 e Vitamina D, podem auxiliar na função cognitiva e prevenção de doenças neurodegenerativas.

Integre práticas de autocuidado integrativo

Reiki, acupuntura, meditação guiada, músicas frequências, florais e aromaterapia são práticas que apoiam o campo sutil, melhorando estados emocionais, dores e padrões repetitivos.

Acolha sua história com autocompaixão

Somos o resultado inconsciente dos nossos padrões aprendidos, trabalhar a sua história pessoal e familiar, padrões inconscientes e feridas emocionais é essencial. A psicoterapia integrativa e constelações familiares promovem uma mudança profunda e podem auxiliar no gerenciamento das relações e vida.

Construa uma rotina de amor-próprio e espiritualidade

A espiritualidade saudável, livre de dogmas, ajuda a mulher a se reconectar com sua essência e propósito, fortalecendo a imunidade, o ânimo e a clareza interior.

"Neste 28 de maio, a proposta é que olhemos para as mulheres ao nosso redor com mais empatia, acolhimento e atitudes concretas de apoio em suas jornadas. E você, mulher, se veja com mais amor e autocuidado, você também é merecedora dos cuidados que entrega, cuide-se de dentro para fora. Que cada mulher possa despertar para a sua cura e se tornar protagonista da própria jornada de saúde e qualidade de vida", complementa a especialista.