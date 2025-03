O poder do grão-de-bico: alimento rico em nutrientes e versátil

No Líbano, ele é frequentemente servido com azeite extra virgem e pinhões, adicionando um toque crocante. Além disso, há variações regionais, como o homus com beterraba, que adquire uma coloração chamativa e um sabor adocicado, ou com abacate, trazendo uma textura ainda mais cremosa. Foto: Anagoria wikimedia commons