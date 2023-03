Confira as datas comemorativas da saúde no Brasil

Todos os meses há uma data especial para chamar a atenção para algum aspecto da saúde (foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay )

O objetivo de cada data comemorativa é contribuir para que a população se mantenha saudável, e saiba como agir ou procurar ajuda, conheça os riscos, as formas de prevenção, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamentos.



Abaixo, estão as principais datas divulgadas pelo Ministério da Saúde, que ganham holofotes ao longo do ano.

Janeiro

2 - Dia do Sanitarista





4 - Dia do Hemofílico





19 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional





20 - Dia do Farmacêutico

Fevereiro

1 - Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência





4 - Dia Mundial do Câncer (OMS)





5 - Dia Nacional da Mamografia





7 - Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas





15 - Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil





20 - Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo





28 - Dia Mundial das Doenças Raras

Março

8 - Dia Internacional da Mulher





9 - Dia da Nefrologia





14 - Dia Mundial do Rim (celebrado na segunda quinta-feira do mês de março)





20 - Dia Mundial da Saúde Bucal





21 - Dia Nacional da Síndrome de Down e Dia Mundial da Infância





22 - Dia Mundial da Água (OMS)





24 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose





26 - Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia





31 - Dia da Saúde e da Nutrição

Abril

2 - Dia Mundial da Conscientização do Autismo





4 - Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson





6 - Dia Mundial da Atividade Física e Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida





7 - Dia Mundial da Saúde





8 - Dia Mundial de Luta Contra o Câncer





11 - Dia do Infectologista e Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson





12 - Dia do Obstetra





13 - Dia do Beijo





17 - Dia Internacional da Hemofilia





24 - Dia Mundial de Combate à Meningite





25 - Dia Mundial da Luta contra a Malária





26 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial





30 - Dia Nacional da Mulher

Maio

Primeira terça-feira de maio - Dia Mundial de Combate a Asma





Segundo domingo de maio - Dia das Mães





Terceiro domingo de maio - Dia Internacional do Celíaco





Última quarta-feira de maio - Dia Mundial da Esclerose Múltipla





5 - Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos e Dia Mundial de Higienização das Mãos





7 - Dia do Oftalmologista, Dia Nacional de Prevenção da Alergia e Dia Internacional da Luta contra a Endometriose





10 - Dia Mundial do Lúpus





12 - Dia da Enfermagem e Dia da Conscientização da Fibromialgia e Fadiga Crônica





15 - Dia da Família





17 - Dia Mundial da Hipertensão Arterial





18 - Dia Nacional da Luta Antimanicomial





19 - Dia Nacional de Doação de Leite Humano e Dia Mundial de Combate à Hepatite





22 - Dia do Abraço





25 Dia Internacional da Tireoide





26 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma





28 - Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna





29 - Dia Mundial da Saúde Digestiva





31 - O Dia Mundial Sem Tabaco

Junho

3 - Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil





4 - Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão





5 - Dia Mundial do Meio Ambiente





6 - Dia Nacional de Luta contra Queimaduras e Dia Nacional do Teste do Pezinho





9 - Dia da Imunização





12 - Dia dos Namorados





14 - Dia Mundial do Doador de Sangue





15 - Dia Mundial de Combate à Violência Contra as Pessoas Idosas





19 - Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme





21 - Dia Nacional de Controle da Asma

Julho

1 - Dia da vacina BCG





8 - Dia Mundial da Alergia





10 - Dia da Saúde Ocular





13 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente





15 - Dia Nacional do Homem





20 - Dia do Amigo e Internacional da Amizade





25 - Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha





26 - Dia dos Avós





27 - Dia do Pediatra





28 - Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

Agosto

1 a 8 - Semana Mundial da Amamentação





5 - Dia Nacional da Saúde





8 - Dia Nacional de Combate ao Colesterol





9 - Dia Internacional dos Povos Indígenas





10 - Dia da Enfermeira





14 - Dia do Cardiologista





15 - Dia da Gestante e Dia do Cirurgião Vascular e Dia do Solteiro





24 - Dia da Infância





27 - Dia do Psicólogo





29 - Dia Nacional de Combate ao Fumo





30 - Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla





31 - Dia do Nutricionista

Setembro

3º sábado do mês - Dia Mundial do Doador de Medula Óssea





1 - Dia do Profissional de Educação Física





5 - Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística





8 - Dia Mundial da Fisioterapia e Dia Nacional de Luta por Medicamento





10 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio





15 - Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas





19 - Dia do Ortopedista





21 - Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência e Dia Nacional de Conscientização da Pessoa com Alzheimer





22 - Dia Mundial sem Carro





23 - Dia de Combate ao Estresse





26 - Dia Nacional do Surdo





27 - Dia Nacional de Doação de Órgãos e Dia Nacional do Idoso





29 - Dia Mundial do Coração

Outubro

3º sábado do mês - Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita





12 a 18 de outubro - Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância





1 - Dia Nacional de Doação do Leite Humano e Dia Nacional e Internacional do Idoso





10 - Dia Mundial da Saúde Mental

11 - Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e Dia do Deficiente Físico





12 - Dia das Crianças





13 - Dia Mundial da Trombose





16 - Dia Mundial da Alimentação





17 - Dia Nacional da Vacinação





18 - Dia do Médico





20 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose





25 - Dia Nacional da Saúde Bucal





27 - Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme





29 - Dia Nacional e Mundial da Psoríase





30 - Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo

Novembro

3º domingo de novembro - Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito





6 - Dia Nacional do Riso





10 - Dia Nacional da Surdez





13 - Dia da Gentileza





14 - Dia Mundial do Diabetes





16 - Dia do Não Fumar





17 - Dia Mundial da Prematuridade e Dia Nacional de Combate a Tuberculose





19 - Dia Internacional do Homem





20 - Dia do Biomédico





21 - Dia Nacional da Homeopatia





23 - Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil





25 - Dia do Doador de Sangue e Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher





27 - Dia Internacional e Nacional de Combate ao Câncer e Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama

Dezembro

1 - Dia Mundial de Luta Contra a Aids





6 - Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres. Campanha Brasileira do Laço Branco





9 - Dia do Fonoaudiólogo e Dia da Criança com Deficiência





13 - Dia do Cego





21 - Dia do Atleta





29 - Dia Internacional da Biodiversidade









* Fonte: Ministério da Saúde





As datas comemorativas no calendário nacional são um alerta para conscientizar a população sobre diversas doenças, qualidade de vida, autocuidado e bem-estar, além de divulgar as semanas de prevenção sobre determinada enfermidade, entre outras. É também uma forma de homenagear os profissionais da área de saúde, além de apresentar diretrizes e informações seguras sobre a necessidade da atenção integral e multidisciplinar ao corpo humano.