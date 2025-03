Longevidade feminina: como manter a autoestima e o bem-estar na maturidade?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Março é o mês dedicado às mulheres, e a data é uma oportunidade para discutir temas fundamentais, entre eles, a longevidade feminina. Com o aumento da expectativa de vida, muitas mulheres chegam à maturidade enfrentando desafios que impactam diretamente sua autoestima e bem-estar, como a aposentadoria, a viuvez e a necessidade de redescobrir novos propósitos e hobbies.

Segundo Jotta Junior, especialista em neurocomunicação e cofundador do canal Longidade - Canal sobre qualidade de vida 60+ - a forma como a mulher percebe e interpreta essas mudanças pode ser determinante para sua qualidade de vida. “O cérebro humano tem uma incrível capacidade de adaptação. Quando a mulher enxerga essa fase como um período de novas possibilidades, sua saúde mental e emocional se fortalecem, permitindo que ela viva com mais plenitude”, explica.

O psicólogo Francisco Carlos Gomes, também cofundador do canal Longidade, ressalta que a construção de uma nova identidade na maturidade passa pelo autoconhecimento e pelo resgate de atividades que tragam prazer e satisfação. “A aposentadoria, por exemplo, pode ser vista como um encerramento, mas também como um recomeço. O mesmo vale para a viuvez. Ao invés de focar no que foi perdido, é importante olhar para as novas oportunidades, investir em atividades prazerosas e manter uma rede de apoio social ativa”, orienta.

Além disso, o envolvimento com novas experiências e até o aprendizado de habilidades inéditas são fatores que auxiliam na manutenção da autoestima. “A maturidade pode ser um período de florescimento, e não de encerramento de ciclos. Quando a mulher percebe que ainda tem muito a contribuir e aprender, ela se sente mais confiante e realizada”, afirma Jotta Junior.

Para reforçar ainda mais uma boa longevidade, a saúde física também precisa de cuidados, portanto é importante dar atenção a uma alimentação rica em frutas, verduras e alimentos saudáveis.