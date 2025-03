Por que a síndrome do coração partido afeta mais as mulheres?

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que estes problemas levam cerca de 400 mil pessoas a óbito por ano e as mulheres com idades entre 35 e 65 anos são mais vulneráveis a essas doenças. Sendo assim, elas também são as mais acometidas pela síndrome do coração partido, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Conhecida clinicamente como cardiomiopatia por estresse, ou Síndrome de Takotsubo, essa é uma condição cardíaca temporária que apresenta sintomas semelhantes aos de um infarto e pode ter relação com a vivência de períodos de grande estresse emocional, sendo caracterizada como uma doença de origem psicológica. De acordo com o levantamento FEEx – FIA Employee Experience, as brasileiras vivenciam 12% mais situações de estresse excessivo que os homens. Quando o assunto é depressão, elas são 2,3 vezes mais acometidas do que eles, segundo a Pesquisa Vigitel, conduzida pelo Ministério da Saúde.

Keila de Lolo Guerra de Freitas, médica da área de cardiologia do AmorSaúde, explica que “a cardiomiopatia por estresse ocorre quando o músculo cardíaco enfraquece temporariamente devido a situações de intenso estresse emocional ou físico”. Segundo a profissional, a condição ganhou o nome popular de síndrome do coração partido porque, em muitos casos, é desencadeada por perdas emocionais significativas, como o falecimento de um ente querido, um rompimento amoroso ou outros eventos traumáticos.

Por que as mulheres são mais suscetíveis?

A faixa etária entre 35 e 65 anos compreende o período da vida em que ocorre o climatério, fase de transição que marca o fim do período reprodutivo e o início da pós-menopausa para as mulheres. De acordo com a médica, “durante esse processo, há uma queda natural nos níveis de estrogênio — hormônio que exerce um papel protetor sobre o sistema cardiovascular”. “A redução dessa proteção hormonal torna o organismo mais suscetível a fatores de risco, como hipertensão, colesterol elevado e aterosclerose, aumentando a vulnerabilidade às doenças cardiovasculares”, afirma.

Segundo Keila, a maior prevalência da síndrome do coração partido em mulheres, a partir de certa faixa etária, está relacionada a mudanças hormonais que ocorrem após a menopausa. “A redução dos níveis de estrogênio pode também afetar a resposta do organismo ao estresse, tornando o coração mais vulnerável”, destaca a médica. Além disso, fatores como predisposição genética e estilo de vida podem contribuir.

Como diferenciar de um infarto

Os sintomas da síndrome do coração partido são muito semelhantes aos de um infarto, o que pode dificultar o diagnóstico inicial. Entre os principais sinais estão dor no peito, falta de ar, palpitações e suor excessivo. “A diferença principal é que, nos casos de cardiomiopatia por estresse, os exames não mostram obstrução das artérias coronárias, como ocorre em um infarto”, explica Freitas. Além disso, a fraqueza no músculo cardíaco geralmente é temporária, reversível e não apresenta grandes perigos para a paciente.

Fatores de risco

Embora o estresse seja associado como principal gatilho, outros fatores podem aumentar o risco de desenvolver a síndrome, como:

Ansiedade e depressão;

Hipertensão arterial;

Histórico familiar de doenças cardíacas;

Uso excessivo de estimulantes, como cafeína.



“Pessoas com histórico de transtornos emocionais ou doenças cardiovasculares precisam estar ainda mais atentas aos sinais do corpo”, alerta a médica.

Diagnóstico e exames necessários

O diagnóstico da cardiomiopatia por estresse é feito com base nos sintomas e em exames específicos, como eletrocardiograma, ecocardiograma e exames de sangue. Em alguns casos, é necessária uma angiografia coronariana para descartar a presença de obstruções nas artérias. “O acompanhamento médico é essencial para garantir o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado”, enfatiza Freitas.

A médica ressalta que uma das razões para essa condição ser chamada de síndrome do coração partido se deve ao modo como fica a imagem ecocardiográfica feita nas pacientes, que é um dos métodos de diagnóstico. “Nesse exame, o coração apresenta uma imagem em que parte dele funciona normalmente, enquanto outra parte não. Isso dá a impressão de um coração 'partido', como se estivesse dividido, o que justifica o nome popular da síndrome", explica.

Tratamento e prognóstico

O tratamento da síndrome do coração partido geralmente inclui medicamentos para aliviar os sintomas e estabilizar a função cardíaca, como betabloqueadores, inibidores da ECA e diuréticos. “A boa notícia é que, na maioria dos casos, o músculo cardíaco se recupera completamente em poucas semanas”, explica a profissional. No entanto, é fundamental tratar as causas emocionais que desencadearam a condição para evitar recorrências.

Como prevenir

Para reduzir o risco de desenvolver a cardiomiopatia por estresse, é importante adotar hábitos saudáveis que ajudem a controlar o estresse e manter o coração saudável. A médica lista algumas dicas práticas:

Pratique atividades físicas regularmente;

Mantenha uma alimentação equilibrada;

Busque formas de relaxamento, como meditação e yoga ;

; Durma bem e respeite o descanso do corpo;

Cultive relações sociais saudáveis;

Evite o consumo excessivo de álcool e cafeína;

“A prevenção passa pelo cuidado integral da saúde física e emocional. Aprender a gerenciar o estresse do dia a dia é fundamental para proteger o coração e ter mais qualidade de vida”, aconselha Keila.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia