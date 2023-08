Alfredo Demétrio destaca que o luto não necessariamente tem a ver com a morte: "Ele pode ser sentido

pelo fim de uma relação amorosa ou de amizade, a perda de um emprego, de um animal de estimação ou mesmo de um sonho que não pode mais ser realizado por alguma razão. Lidar com essas questões, para algumas pessoas, é um processo muito doloroso de luto também".

O psiquiatra explica que no luto a pessoa se sente incapaz de seguir em frente e apresenta sintomas como tristeza profunda , choro intenso, negação da perda, culpa excessiva e isolamento social."O luto problemático impacta negativamente no bem-estar emocional do indivíduo. Lidar com a perda de alguém ou de algo pode prejudicar a produtividade e a capacidade de realização na vida de modo geral. Nosso papel é ajudar as pessoas a lidarem com o luto de forma saudável, permitindo que continuem a viver suas vidas de maneira significativa e gratificante”, avisa o psiquiatra.