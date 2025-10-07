'Ghosting' e 'orbiting': entenda os termos dos relacionamentos modernos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Você conhece alguém, a conversa flui e os encontros parecem promissores. De repente, silêncio total. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação. Se essa situação soa familiar, você provavelmente foi vítima de 'ghosting', um dos muitos termos que surgiram para descrever as complexidades dos relacionamentos na era digital.

A popularização dos aplicativos de namoro e das interações on-line transformou a maneira como as pessoas se conectam e, consequentemente, como se desconectam. Esse novo cenário criou um vocabulário próprio para nomear comportamentos que, embora não sejam totalmente novos, se tornaram mais frequentes e visíveis. Saiba o que eles significam.

O que é ghosting?

O termo mais conhecido desse novo dicionário afetivo é o 'ghosting'. Ele descreve o ato de terminar um relacionamento cortando abruptamente toda a comunicação, sem qualquer aviso. A pessoa simplesmente desaparece da vida da outra, ignorando mensagens e chamadas, como se nunca tivesse existido.

Esse comportamento geralmente está ligado à dificuldade de lidar com o confronto e à falta de responsabilidade afetiva. Em um ambiente com muitas opções, como nos aplicativos, alguns usuários sentem que é mais fácil sumir do que ter uma conversa difícil para encerrar o contato. É uma atitude que desconsidera os sentimentos do outro, gerando confusão e abalando a autoestima de quem é deixado para trás.

Como identificar e o que fazer:

O sinal claro: A comunicação, antes frequente, cessa por completo e de forma repentina. Suas tentativas de contato são totalmente ignoradas.

Não personalize: Entenda que o 'ghosting' revela muito sobre a imaturidade e a incapacidade de comunicação de quem o pratica, e não sobre o seu valor.

Evite a insistência: Enviar múltiplas mensagens não trará o encerramento que você procura. Se sentir necessidade, envie uma última mensagem clara e depois siga em frente.

Foque em você: Permita-se sentir a frustração, mas não deixe que isso consuma sua energia. Volte sua atenção para atividades que lhe fazem bem e para outras conexões sociais.

O que é orbiting?

O 'orbiting' é uma evolução do 'ghosting' na era das redes sociais. A pessoa também some da comunicação direta, como mensagens e ligações, mas continua presente no seu universo digital. Ela assiste aos seus stories, curte suas fotos e visualiza suas publicações, mantendo-se em sua "órbita" sem interagir diretamente.

Esse comportamento pode ser ainda mais confuso, pois mantém uma porta entreaberta. Quem orbita pode estar apenas curioso ou querendo manter você como uma opção para o futuro, sem assumir qualquer compromisso. É uma forma de manter a conexão sem o esforço de um relacionamento real, o que pode impedir que a outra pessoa siga em frente completamente.

Como identificar e o que fazer:

O sinal claro: Não há mais conversas privadas, mas a pessoa está sempre entre os primeiros a visualizar seu conteúdo nas redes sociais.

Entenda a intenção: O objetivo é manter a presença sem a responsabilidade. É um ato passivo para marcar território e manter o ego alimentado.

Retome o controle: Se a presença digital da pessoa incomoda, use as ferramentas das plataformas. Silenciar, restringir ou bloquear são opções válidas para proteger sua paz.

Não crie expectativas: Uma curtida não é um convite para reatar. Trate essas interações como o que são: ruídos digitais sem significado prático.

O que é breadcrumbing?

'Breadcrumbing' vem da expressão em inglês para "migalhas de pão". A prática consiste em dar o mínimo de atenção a alguém apenas para manter o interesse vivo. São mensagens esporádicas, uma resposta a um story depois de dias de silêncio ou um elogio vago, sem qualquer iniciativa para um encontro ou uma conversa real.

Quem pratica 'breadcrumbing' geralmente busca validação e a conveniência de ter alguém disponível emocionalmente, mas sem a intenção de aprofundar a relação. Essas "migalhas" de atenção criam um ciclo de esperança e frustração para quem as recebe, tornando difícil o desligamento emocional.

Como identificar e o que fazer:

O sinal claro: A comunicação é inconsistente e superficial. A pessoa aparece apenas quando é conveniente para ela, com mensagens que não levam a lugar nenhum.

Observe os padrões: As interações aumentam quando você parece estar se distanciando? Isso é um forte indício de manipulação para mantê-lo por perto.

Comunique sua necessidade: Seja direto sobre o que você espera de uma conexão. Uma resposta vaga ou a ausência dela já é uma resposta clara.

Corte o fornecimento: Pare de responder a essas migalhas. Ao não engajar, você quebra o ciclo e sinaliza que não está disponível para esse tipo de interação.

O que é zombieing?

O 'zombieing' acontece quando um "fantasma" do passado ressurge. Depois de um período de 'ghosting', a pessoa reaparece com uma mensagem casual, como um "oi, sumida" ou uma reação a uma publicação, agindo como se nada tivesse acontecido.

Muitas vezes, o retorno é motivado por tédio, carência ou por perceber que outras tentativas de relacionamento não deram certo. O "zumbi" volta para testar se a porta ainda está aberta, sem oferecer um pedido de desculpas ou uma explicação plausível pelo desaparecimento anterior.

Como identificar e o que fazer:

O sinal claro: Contato repentino de alguém que desapareceu sem explicações. A abordagem é quase sempre casual e ignora o sumiço.

Priorize sua paz: Você não deve a essa pessoa uma segunda chance ou mesmo uma resposta. Lembre-se de como se sentiu quando ela desapareceu.

Exija uma explicação: Se decidir responder, não deixe o comportamento anterior passar em branco. Perguntar o motivo do sumiço pode dar a clareza necessária para você decidir o que fazer.

Seja firme: Caso não tenha interesse em reatar, deixe isso claro. Definir limites é fundamental para evitar que o ciclo se repita no futuro.

