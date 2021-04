Ghosting: são pessoas que saem de um relacionamento virando fantasmas. Encerram um encontro da noite para o dia, cortando todo tipo de comunicação sem avisar (foto: Pixabay)



Termo forjado a partir da vida experienciada nos aplicativos de relacionamentos, diante das relações amorosas que nascem no mundo virtual, que têm como dose de crueldade o término encerrado sem qualquer explicação ou conversa. A pessoa simplesmente decide sumir da vida da outra sem se despedir, sem aviso prévio ou, até mesmo, se preocupar em escrever uma mensagem: “Fui”.





Relacionamentos nunca foram fáceis ou unânimes. As vivências e experiências são individuais, mas ao se tratar de assuntos do coração e das relações amorosas mudam-se os nomes, meios, cenários, épocas, séculos, mas o impasse e desentendimento entre casais, de todos os gêneros, se apresentam com atitudes semelhantes para o bem e para o mal, para conquistar e afastar, amar e desamar. Quem já não passou pela seguinte situação: conhece alguém, troca número de telefone, conversa por mensagens, e-mails ou WhatsApp, redes sociais ou aplicativos, marca encontros, começa um relacionamento, tudo parece ir bem e, de repente, uma das partes se vê no vácuo, no silêncio porque a outra parte, simplesmente, foi embora. Desapareceu sem dar notícias.





virtual e não presencial, as consequências emocionais e sentimentais podem afetar ainda mais a saúde mental e até mesmo a física diante do isolamento social.



Aconteceu algumas vezes, em vários estágios do que eu acreditava ser um relacionamento. Tanto em momentos iniciais como depois de conversar por meses com a pessoa, e até encontrá-la algumas vezes. Uma delas meio que se especializou em fazer isso, aparecer e desaparecer A.M., de 46 anos, profissional liberal

Em depoimento, que teve a identidade preservada a pedido, A.M., de 46 anos, profissional liberal, conta que desde que se divorciou, em 2012, não emplacou outro relacionamento sério e acredita que todo mundo tem uma história de ghosting para contar. É um comportamento que sempre existiu, só que agora ganhou um carimbo, uma denominação. Talvez a diferença nos tempos atuais é que as redes sociais, os aplicativos de paquera, impulsionem um pouco mais, porque de certa forma são ambientes que possibilitam um "comprometimento" aparente que, na realidade, nada tem de concreto. Ghosting, palavra em inglês, deriva de ghost, fantasma. Então, se aplica a pessoas que saem de um relacionamento virando fantasmas, invisíveis. Encerrar um encontro da noite para o dia, cortando todo tipo de comunicação, não é novidade, não começou agora. Certo é que as novas tecnologias tornaram esta prática mais comum. E mesmo com as pessoas vivendo uma pandemia, diante do risco mortal da COVID-19, com o encontro neste momento tendo de ficar apenas no ambiente virtual e não presencial, as consequências emocionais e sentimentais podem afetar ainda mais a saúde mental e até mesmo a física diante do isolamento social.





Para A.M., ao buscar um relacionamento nas redes sociais “acreditamos que estamos próximo de alguém, íntimo até, devido à facilidade de comunicação que a tecnologia proporciona, e idealizamos às vezes um relacionamento que nem chegou a esse ponto. E aí, por algum motivo, a pessoa simplesmente se afasta, sem dar sinal. É muito frustrante".





A consequência de sofrer o ghosting, para A.M., é que "a gente vai criando uma casca, uma resistência em acreditar no outro e até ergue muros. Para alguém ultrapassar, vai ter de querer e demonstrar. Já me perguntei muito o motivo de ter acontecido comigo, já que eu acreditava que era um lance recíproco". Ela confessa que também já esteve do lado, praticou o ghosting: "Sinceramente, penso que nas vezes em que eu dei o ghosting foi mais por autodefesa, diante de algum sinal de alerta que percebi na relação, do que por perder o interesse na outra pessoa".





COMO SE AMAR E AMAR O OUTRO?





O Bem Viver conversou com médicos psiquiatras, psicólogos, gestores de aplicativos de relacionamentos para entender essa atitude repaginada das ações humanas quando se trata das relações íntimas e amorosas. Qual o perfil de quem pratica o ghosting? Quem sofre o ghosting, como reage? Como tal atitude repercute nos relacionamentos futuros? Há quem não consegue acabar com um relacionamento e precisa fugir? A mulher, historicamente, ao ser incutida a necessidade de que precisa ter alguém, é alvo fácil do ghosting?

Em uma pesquisa de 2014, feita nos Estados Unidos pelo instituto YouGov para o Huffington Post, 11% dos participantes disseram ter praticado ghosting e cerca de 13% dizem ter sofrido com essa prática. Já artigo publicado na revista “Fortune”, também em 2014, 78% da geração do milênio já foi vítima de ghosting, pelo menos uma vez. E outro estudo de 2018 feita pela BankMyCell, distribuidora de telefones celulares nos EUA, mostrou que entre os millennials (ou geração Y, nascidos de 1980 a 1994), o principal motivo apontado por quem praticou ghosting foi a facilidade para evitar conflitos com o parceiro. A pesquisa também apresentou uma comparação entre homens e mulheres, visto que 82% do público feminino já se envolveu com ghosting, contra 71% do masculino.





Aceitar ser ignorado não é fácil para ninguém. Ao menos não deveria. A verdade é que quando se ignora alguém, no mínimo, corre-se o risco da perda da empatia, de se colocar no lugar do outro. Um desastre às relações humanas, ainda mais cruel quando se trata do amor. Para especialistas, o cuidado tem de ser das duas partes porque ambas podem sair feridas. Como agir? Como se proteger? Como se amar e amar o outro?

