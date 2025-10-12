Assine
overlay
Início Gerais
INTOXICAÇÃO POR METANOL

Morte por intoxicação com metanol de paciente de MG é descartada

Exames laboratoriais não detectaram substância tóxica em amostras de sangue de homem de 26 anos que morreu na última quinta-feira (9/10), em Ipatinga

Publicidade
Carregando...
Gladyston Rodrigues
Wellington Barbosa
Clara Mariz
Laura Scardua
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
12/10/2025 11:25 - atualizado em 12/10/2025 11:46

compartilhe

SIGA
x
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação crédito: Reprodução/Freepik

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã deste domingo (12/10), que foi descartado o caso suspeito de intoxicação por metanol em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. Segundo a pasta, não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue do homem de 26 anos, que morreu na última quinta-feira (9/10).

O subsecretário de Vigilância em Saúde Eduardo Prosdocimi explicou que os exames laboratoriais foram feitos a partir de material coletado no Instituto Médico-Legal (IML) e apresentaram resultado negativo. De acordo com ele, o laudo confirma o que já era esperado pelo histórico clínico do paciente. “Até o presente momento, todos os casos estão negativos. Não há caso confirmado, tampouco suspeito, em Minas Gerais”, reforçou.

Leia Mais


A morte do paciente em Ipatinga entrou na lista de prováveis intoxicações do Ministério da Saúde na sexta-feira (10/10). Em nota, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura da cidade afirmou que o paciente, de 26 anos, não era morador da cidade.

No documento, o executivo municipal informou que o jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Açucena, cidade que fica a 65 quilômetros de distância de Ipatinga.


Descartados em Minas


Dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Minas Gerais já foram descartados. Eles haviam sido notificados em Belo Horizonte e Poços de Caldas, no sul do estado. Na última quarta-feira (8/10), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue da paciente de 48 anos internada na capital mineira com suspeita de intoxicação por metanol.

A mulher apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia após consumir bebida alcoólica. Já na terça-feira (7/10), a SES-MG também descartou um possível caso em Poços de Caldas.


Situação no Brasil


No Brasil, até o último balando nessa sexta-feira (10/10), havia o registro de 12 mortes suspeitas de terem sido provocadas por metanol em investigação. Além do caso de Ipatinga, são: 1 no Ceará; 1 no Mato Grosso do Sul; 3 em Pernambuco; e 6 em São Paulo.

No estado de São Paulo, cinco óbitos foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. No país, são 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.


O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?


A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.

Tópicos relacionados:

brasil intoxicaca intoxicacao intoxicacao-por-metanol metanol minas-gerais paciente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay