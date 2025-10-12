Morte por intoxicação com metanol de paciente de MG é descartada

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã deste domingo (12/10), que foi descartado o caso suspeito de intoxicação por metanol em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. Segundo a pasta, não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue do homem de 26 anos, que morreu na última quinta-feira (9/10).

O subsecretário de Vigilância em Saúde Eduardo Prosdocimi explicou que os exames laboratoriais foram feitos a partir de material coletado no Instituto Médico-Legal (IML) e apresentaram resultado negativo. De acordo com ele, o laudo confirma o que já era esperado pelo histórico clínico do paciente. “Até o presente momento, todos os casos estão negativos. Não há caso confirmado, tampouco suspeito, em Minas Gerais”, reforçou.



A morte do paciente em Ipatinga entrou na lista de prováveis intoxicações do Ministério da Saúde na sexta-feira (10/10). Em nota, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura da cidade afirmou que o paciente, de 26 anos, não era morador da cidade.

No documento, o executivo municipal informou que o jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Açucena, cidade que fica a 65 quilômetros de distância de Ipatinga.



Descartados em Minas



Dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Minas Gerais já foram descartados. Eles haviam sido notificados em Belo Horizonte e Poços de Caldas, no sul do estado. Na última quarta-feira (8/10), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue da paciente de 48 anos internada na capital mineira com suspeita de intoxicação por metanol.

A mulher apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia após consumir bebida alcoólica. Já na terça-feira (7/10), a SES-MG também descartou um possível caso em Poços de Caldas.



Situação no Brasil



No Brasil, até o último balando nessa sexta-feira (10/10), havia o registro de 12 mortes suspeitas de terem sido provocadas por metanol em investigação. Além do caso de Ipatinga, são: 1 no Ceará; 1 no Mato Grosso do Sul; 3 em Pernambuco; e 6 em São Paulo.

No estado de São Paulo, cinco óbitos foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. No país, são 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.



O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?



A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.



O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.

