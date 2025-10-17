PM apreende armas, munições e quase mil porções de maconha na Grande BH
Operação Aves de Rapina foi deflagrada depois de uma denúncia anônima sobre tráfico na Vila do Sossego, em Betim
Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de armas, munições e uma grande quantidade de drogas nessa quinta-feira (16/10), no bairro Campos Elíseos, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a PM, a Operação Aves de Rapina foi deflagrada depois de uma denúncia anônima sobre a atuação de traficantes em um ponto conhecido como “Vila do Sossego”.
No local indicado, as equipes policiais visualizaram suspeitos com as características repassadas, que tentaram fugir ao perceber a aproximação dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram, atrás de um trailer verde, 949 buchas de maconha embaladas e prontas para a venda, além de seis munições calibre .32 e seis calibre .38.
Com base em novas informações fornecidas por moradores, os militares fizeram uma varredura em uma área de mata próxima, onde localizaram um saco com mais drogas e uma bolsa contendo três armas de fogo: um revólver Taurus calibre .38, um revólver Pasper calibre .32 e um revólver Smith & Wesson calibre .32.
Um dos suspeitos foi detido no local e confessou envolvimento com o tráfico, detalhando parte da estrutura criminosa da região. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.