PM apreende armas, munições e quase mil porções de maconha na Grande BH

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de armas, munições e uma grande quantidade de drogas nessa quinta-feira (16/10), no bairro Campos Elíseos, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a PM, a Operação Aves de Rapina foi deflagrada depois de uma denúncia anônima sobre a atuação de traficantes em um ponto conhecido como “Vila do Sossego”.

No local indicado, as equipes policiais visualizaram suspeitos com as características repassadas, que tentaram fugir ao perceber a aproximação dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram, atrás de um trailer verde, 949 buchas de maconha embaladas e prontas para a venda, além de seis munições calibre .32 e seis calibre .38.

Com base em novas informações fornecidas por moradores, os militares fizeram uma varredura em uma área de mata próxima, onde localizaram um saco com mais drogas e uma bolsa contendo três armas de fogo: um revólver Taurus calibre .38, um revólver Pasper calibre .32 e um revólver Smith & Wesson calibre .32.

Um dos suspeitos foi detido no local e confessou envolvimento com o tráfico, detalhando parte da estrutura criminosa da região. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.