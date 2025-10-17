Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende armas, munições e quase mil porções de maconha na Grande BH

Operação Aves de Rapina foi deflagrada depois de uma denúncia anônima sobre tráfico na Vila do Sossego, em Betim

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/10/2025 08:37 - atualizado em 17/10/2025 08:52

compartilhe

SIGA
x
Armas, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidas em Betim
Armas, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidas em Betim crédito: PMMG/Divulgação

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de armas, munições e uma grande quantidade de drogas nessa quinta-feira (16/10), no bairro Campos Elíseos, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a PM, a Operação Aves de Rapina foi deflagrada depois de uma denúncia anônima sobre a atuação de traficantes em um ponto conhecido como “Vila do Sossego”.

Leia Mais

No local indicado, as equipes policiais visualizaram suspeitos com as características repassadas, que tentaram fugir ao perceber a aproximação dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram, atrás de um trailer verde, 949 buchas de maconha embaladas e prontas para a venda, além de seis munições calibre .32 e seis calibre .38.

Com base em novas informações fornecidas por moradores, os militares fizeram uma varredura em uma área de mata próxima, onde localizaram um saco com mais drogas e uma bolsa contendo três armas de fogo: um revólver Taurus calibre .38, um revólver Pasper calibre .32 e um revólver Smith & Wesson calibre .32.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um dos suspeitos foi detido no local e confessou envolvimento com o tráfico, detalhando parte da estrutura criminosa da região. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Tópicos relacionados:

armas betim droga grande-bh maconha minas-gerais municao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay